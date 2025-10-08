3學者摘諾貝爾化學獎 學界評：金屬有機骨架應用前景廣、實至名歸

2025年諾貝爾化學獎於台灣時間8日晚間揭曉，由日本京都大學教授北川進（Susumu Kitagawa）、澳洲墨爾本大學教授羅布森（Richard Robson）及美國柏克萊加州大學教授亞基（Omar M. Yaghi）共享殊榮，表彰其對金屬有機骨架（MOF）的研究貢獻。中央大學化學系教授謝發坤形容，MOF就像海綿，能在乾燥的沙漠空氣中汲取水分，也能用於氫儲存、氫轉化，甚至將藥物送入人體，於各領域均有應用前景。

謝發坤指出，金屬有機骨架中也能放置藥物，投入人類體內再釋放，也能應用於醫療領域。其應用範圍涵蓋氫氣儲存、吸附溫室氣體，甚至用於人體，評估諾貝爾獎委員應也是看準了未來的應用潛力，因此授予獎項。

國立清華大學化學系教授林嘉和則談到，依照北川進的說法，能源已經從固態走向液態，未來將走向氣體能源的時代，因此需要新的材料處理氣體和離子，MOF就是最適合用以處理新能源的材料。

林嘉和指出，MOF是新的孔洞材料，具備分離、吸附、催化等功能，且比過往的孔洞材料效能更佳，其化學性質更豐富、更廣泛，商業化前景高，目前非常多的化工實驗室都已投入MOF應用研究，希望未來有更多應用問世。

中研院院長廖俊智則指出，上周才與北川進見面，與亞基則是UCLA多年來的同事，又亞基是巴勒斯坦裔，家園正面臨戰亂，但亞基對教育非常重視，特別於東南亞設立研究中心，訓練、拔擢當地人才。學界也普遍認為，MOF有望獲得諾貝爾獎，本次獲獎者約莫3、4年前就是化學獎熱門人選也是領域內公認的專家，摘下桂冠可謂實至名歸。

中央研究院化學研究所副所長江明錫也談到，MOF很早就應獲得諾貝爾獎。曾經聽聞過亞基的演講，約莫20年前，其就在思考MOF的結構，最終結果很簡單卻也非常令人驚艷。

謝發坤也談到與北川進的相處經歷，他表示，北川進近期透過台灣化學學會造訪中大，席間談到，為何諾貝爾化學獎亞洲得主歷來較少？其認為，諾貝爾獎側重新想法、新概念，但亞洲人多是做1至99的工作，較少投身0至1的突破性研究。也以此勉勵亞洲學者，應多從事0至1的開創性路線。

謝發坤也說，北川進走路很快、很匆忙，其送給研究生一人一個貓頭鷹木雕，勉勵學生像貓頭鷹，晚上也要繼續工作。

林嘉和則笑說，台灣化學學會很有眼光，三月時才邀請到北川進來台，未來要再邀請恐非易事。近年清大與京都大學合作密切，選送不少碩博生赴北川進的實驗室，自己與北川進也合作發表論文，「只是不知道他還有沒有空理我。」