唐獎得主又摘諾貝爾獎 6屆以來第4度

中央社／ 台北8日電
2025年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，美國化學家奧馬爾．亞基（OmarM. Yaghi）是3名得主之一。 法新社
2025年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，美國化學家奧馬爾．亞基（OmarM. Yaghi）是3名得主之一，他於去年摘下唐獎永續發展獎，是唐獎6屆以來，第4度有得主獲得諾貝爾獎殊榮。

2025年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）和美國化學家亞基（Omar M. Yaghi）共同獲獎，3人因透過電腦運算及人工智慧（AI）揭露蛋白質秘密而摘下諾貝爾獎桂冠。

其中亞基（Omar M. Yaghi）因金屬有機框架領域的貢獻，成為2024年唐獎永續發展獎得主之一，並曾來台參與頒獎典禮、論壇、參訪台積電等一系列活動，與台灣學界、業界有許多交流。

唐獎基金會今天發布新聞稿提到，2024年10月1日在新竹中學舉辦的青年對談中，亞基特別以「破曉之水：從渴求到思索的旅程」為演講主題，與230多名高中生面對面對談交流，分享如何將匱乏轉化為豐盛的個人成長經驗，鼓勵同學們找出熱情所在，勇於冒險，走出自己的路。

亞基在演講中強調：「非凡的事情往往源自平凡的開始」，鼓勵學生們以正向的生命觀超越環境的限制，即使身處逆境也能激發創新。

2年一屆的唐獎，目前已頒發6屆，其中2014年生技醫藥獎得主詹姆斯．艾利森（James P. Allison）和本庶佑（Tasuku Honjo），於2018年共同榮獲諾貝爾醫學獎；2016年唐獎生技醫藥獎得主伊曼紐．夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）和珍妮佛．道納（JenniferA. Doudna），共同榮獲2020年諾貝爾化學獎。

2022年唐獎生技醫藥獎得主卡塔林·卡里科（KatalinKariko）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）共同獲得2023年諾貝爾醫學獎後；今天摘下桂冠的奧馬爾．亞基，是唐獎得主第4度獲得諾貝爾獎。

