諾貝爾化學獎出爐！日澳美3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

2025年諾貝爾化學獎於8日揭曉，得獎者為日本京都大學教授北川進、澳洲墨爾本大學教授羅布森及美國柏克萊加州大學教授亞基，以表彰其對金屬有機骨架的研究貢獻。

迄今已有117人取得諾貝爾化學獎的殊榮。其中，最年長的得獎者為2019年得主古德諾。有「鋰電池之父」美譽的古德諾獲獎時已有97歲，其在2023年6月辭世，享嵩壽100歲。最年輕的則是1935年獲獎的周利歐，當時其年僅35歲。

