諾貝爾文學獎賠率榜 大陸作家殘雪位列第六

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸作家殘雪在今年的諾貝爾文學獎賠率榜上位列第六。（圖／取自香港文匯網）
在今年的諾貝爾文學獎賠率榜上，中國大陸作家殘雪位列第六。2025年諾貝爾文學獎將於星期四（10月9日）晚上7時正式揭曉。

據新加坡聯合早報，在賠率網站Nicer odds上，位列第一的是印度作家阿米塔夫·高希（Amitav Ghosh），下來分別是匈牙利作家拉斯洛·卡撒茲納霍凱（László Krasznahorkai），澳大利亞作家傑拉爾德·默南（Gerald Murnane），日本作家村上春樹，美國作家托馬斯·品欽（Thomas Pynchon），中國大陸作家殘雪。

據衡陽日報，殘雪本名鄧小華，1953年生於長沙，祖籍湖南省耒陽，1985年1月殘雪首次發表小說，至今已有六百萬字作品，被美國和日本文學界認為是「20世紀中葉以來中國文學最具創造性的作家之一。

殘雪是作品在國外被翻譯出版最多的中國女作家之一，她的小說成為美國哈佛、康奈爾、哥倫比亞等大學及日本東京中央大學、國學院大學的文學教材，作品在美國和日本等國多次被入選世界優秀小說選集。

日本河出書房新社、春秋文藝出版社，美國西北大學出版社、霍特出版社，義大利理論出版社，法國伽利瑪出版社、中國藍出版社，德國魯爾大學出版社等10餘家知名出版社，都出版過殘雪的作品。

殘雪代表作：《山上的小屋》《黃泥街》《蒼老的浮雲》《五香街》《最後的情人》等。

