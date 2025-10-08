諾貝爾物理獎得主馬丁尼斯憶台灣：你們國家非常成功

諾貝爾物理學獎得主馬丁尼斯回憶與台灣的特殊緣分，表示在與中研院等機構的合作過程中，不僅看見台灣將研究轉化成產品的潛力，也發現台灣多元面貌，他形容太魯閣國家公園景緻是「美國從未見過的美景」，「你們的企業、你們的國家非常成功」。

一生專注於量子領域研究的馬丁尼斯（John M.Martinis），憑藉40年前在加州大學柏克萊分校（UCBerkeley）實驗室的重要發現，獲得今年諾貝爾物理學獎。

「台灣有寄信恭賀我，我和台灣有很特別的緣分。」馬丁尼斯在滿檔行程過後接受中央社視訊專訪，表示和台灣合作多年，相當樂在其中，很高興能協助台灣推進技術。

1980年代中期，馬丁尼斯與柏克萊指導教授克拉克（John Clarke）、博士後研究員德沃雷（Michel H.Devoret）成天泡在實驗室裡研究電路。他對那段「持續創新」的歲月念念不忘：「我們當初必須自己想很多點子，才能讓實驗順利進行...像同軸電纜這種東西我都得自己做，現在大家覺得理所當然的產品，以前我們都得自己動手做。」

時隔40年，師徒3人因「在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量量子化」共同獲得諾貝爾物理學獎肯定。宏觀量子力學穿隧效應的發現，證明了量子力學的奇特現象不只存在於原子或電子等微觀世界，還可以在肉眼可見的宏觀尺度上觀察得到。

這項發現為超導量子電腦的發展奠定基礎。馬丁尼斯後來也領導谷歌（Google）的量子人工智慧團隊，致力建立實用的量子電腦，並在離開Google後共同創辦了Qolab新創公司，專注超導量子電腦硬體開發，同時擔任中研院顧問，合作開發量子位元的製程。

馬丁尼斯表示，台灣能投入經費在一些偏研究導向的計畫，這是非常棒的事情，同時，台灣還擅長將研究轉為產品，做出真正實用且優質的東西，而這兩件事（基礎研究與製造應用）要結合起來其實並不容易，台灣研究人員一直學習精進這方面的能力。

他說，「你們的公司、你們的國家非常成功，而且很明顯已經是全球重要的製造中心。」他也建議年輕研究人員可以持續思考更長遠的實際應用，推動科技升級。

除了硬體，馬丁尼斯對台灣的好山好水印象格外深刻；他回憶，有次到東海岸國家公園健行，感覺像是參加團隊合作活動（team building），非常愉快，「有一條非常狹窄的峽谷，大理石岩壁上還有繩索...風景極其壯麗，是我在美國從未見過的美景。」

「我也很喜歡那裡的美食，還有當地的人，台灣讓我感覺充滿活力。」他說。

馬丁尼斯也表示，期待未來與台灣有更多合作，「我們公司名稱是Qolab，Q代表量子，Collaboration意味合作，我們非常重視合作，希望能與中研院團隊繼續合作。」

談到量子位元製程與量子電腦挑戰，馬丁尼斯表示，量子位元的製作方式與傳統半導體製程仍存在差異，因此必須對既有流程進行調整，才能正確製造量子位元，而這也是全球研究團隊面臨的課題。他對現今發表的量子晶片或電腦突破則抱持審慎態度。

在柏克萊實驗室以務實風格聞名的他說，「我們在這個領域剛起步時，就努力做到非常嚴謹的科學測量，並且要把事情做好，這是計量學（metrology），不是神話學（mythology）」，這就是我們所堅持的。這也是這個領域之所以成功的原因。」

即便天還沒亮就起床，馬丁尼斯說「今天是不可思議的一天」。他希望克拉克、德沃雷都能前去瑞典領獎，一起回憶那段美好的時光，「與他們一起工作，特別是身為一個年輕研究員、一個年輕科學家，那段驚奇的旅程，是我職業生涯的一大亮點。」