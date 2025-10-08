諾貝爾物理獎得主：川普削減預算將「癱瘓」美國科研

快訊

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
克拉克（John Clarke）接到贏得諾貝爾物理學獎消息，感覺不真實。美聯社
凌晨2時剛過，一通來自陌生號碼的電話吵醒了諾貝爾獎得主克拉克（John Clarke）。他起初以為這是「惡作劇電話」，但當他聽到「來自瑞典的聲音」時，情況變得越來越不真實。

「很快我就意識到這是真的。」克拉克今天在與兩位同事共同贏得諾貝爾物理學獎後告訴記者，他們因在量子力學領域的開創性研究獲獎。

克拉克說：「我就只是坐在那裡，一整個震驚，我這輩子從沒想過會發生這樣的事。」

這位加州大學柏克萊分校的教授說，他獲獎的消息傳開後，電話響個不停，電子郵件湧入，甚至有人在凌晨3時敲他的門要求採訪。

這位83歲的英國人笑著說：「我說，大半夜的我可不接受採訪，謝謝。」

克拉克與德沃雷（Michel H. Devoret）及馬丁尼斯（John M. Martinis）共享殊榮，當年3人是在克拉克於柏克萊的實驗室中展開合作，他們目前都在美國的大學任教。

克拉克指出，40年前他們從事研究時資源充足，包括實驗室空間、研究生助理與各類設備。

他抨擊美國總統川普試圖重塑美國科學與醫療政策的舉措，包括大規模解雇政府科學家與大幅削減研究預算，是「極其嚴重的問題」。

「這將癱瘓美國大部分的科學研究。」他對法新社說，他認識一些人因為預算被大砍而遭受重大打擊。

「如果這種情況繼續下去，後果將是災難性的。」「就算這屆政府最終結束，我們可能也需要10年時間，才能回到比如說半年前的水平。」

