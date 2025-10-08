德沃雷推進量子研究獲諾獎 昔日同僚稱他思考深刻

法國學者德沃雷（Michel H. Devoret）今天與另兩位學者共獲諾貝爾物理學獎。德沃雷是量子研究實驗室Google Quantum AI量子硬體首席科學家，也是相關領域公認的巨擘之一。

2025年諾貝爾物理學獎頒給德沃雷、英國學者克拉克（John Clarke）及美國學者馬丁尼斯（John M.Martinis），他們因「在電路中發現宏觀量子穿隧效應和能量量子化」而獲表彰。

法國費加洛報（Le Figaro）報導，72歲的德沃雷是美國耶魯大學（Yale University）榮譽教授，他數年前同意加入谷歌公司（Google）旗下Google Quantum AI擔任量子硬體首席科學家時，正在耶魯大學主持量子電腦研究領域最知名的實驗室之一，且已是這個領域公認的巨擘。

量子電腦領域競爭激烈，有眾多企業參與，除了Google之外，還有國際商業機器公司（IBM）、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft），以及歐洲和中國的許多新創公司。

巴黎高等礦業學校（École des mines de Paris）教授、高等師範學院（ENS）量子實驗室成員勒格塔斯（Zaki Leghtas）說，Google用來生產量子位元的技術直接源於德沃雷、克拉克和馬丁尼斯1980年代在加州大學柏克萊分校（Berkeley）的實驗，「他們證明了利用超導電路這種大型物體來觀察量子行為是有可能的事」。

Google Quantum AI去年展示一套很有效率的糾錯系統，能在晶片上增加量子位元數量而不失穩定性。德沃雷當時告訴費加洛報：「我們正提出證據，證明我們可以用不完美的零件做出一台量子機器。」

曾與德沃雷共事的法國國家科學研究中心（CNRS）研究主任鄔畢那（Cristian Urbina）說：「我非常為他們3人高興，他們完全值得（獲獎）。米歇爾（德沃雷名）的深度思考、樸實和教學品質讓我們印象深刻。他學識淵博，遠超物理學。」

法國新聞台（franceinfo）提到，德沃雷1980年代在美國從事博士後研究時，專注於量子物理尺度觀察到的穿隧效應，即穿越障礙物的現象。獲獎的3名學者證明，穿隧效應在特定條件下，也可在宏觀尺度發現。

這項發現是量子運算發展的基礎之一，有助於研發擁有驚人計算能力的量子電腦。