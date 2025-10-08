發現量子奇異特性 英法美3學者摘諾貝爾物理獎

今年諾貝爾物理學獎得主七日出爐，克拉克、德沃雷、馬丁尼斯等三名在美國從事研究的學者共同獲獎，以表彰其在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應與能量量子化。評審團說，其發現提供開發下一代量子科技的機會，包括量子密碼學、量子電腦和量子感測器。

英國劍橋出生的克拉克現為柏克萊加州大學教授，高齡八十三歲；德沃雷出生在法國巴黎，現年七十二歲，是耶魯大學和聖塔芭芭拉加大教授；六十七歲的馬丁尼斯是美國人，也是聖塔芭芭拉加大教授。三人將分享一千一百萬瑞典克朗（約台幣三五七三萬元）獎金。

馬丁尼斯曾領導谷歌的量子人工智慧（ＡＩ）實驗室直到二○二○年；在谷歌時，他參與的研究團隊曾在二○一九年聲稱達成「量子霸權」，即利用次原子粒子特性的電腦，在解決問題效率大幅超越全球最強的超級電腦。德沃雷除了其教職，也擔任谷歌量子ＡＩ部門首席科學家。

量子科技無所不在，電腦微晶片的電晶體就是一例。量子力學描述在極小尺度下，物體會以不同方式運作。舉例來說，正常的球撞上牆壁後會回彈，但在量子尺度，粒子卻能穿過障礙物，此現象稱為「穿隧效應」。但一旦涉及大量粒子，量子力學效應通常變得微不足道。

今年獲獎者在一九八○年代中期的實驗顯示，量子穿隧效應可在涉及多個粒子的宏觀尺度觀察到。他們利用超導體打造電子電路，展示量子力學能在特定條件下，影響日常所見物體。瑞典皇家科學院聲明，三人在一系列實驗展現量子世界的奇異特性，可在手持大小的系統具體呈現。

物理獎委員會主席艾瑞克森說，百年歷史的量子力學不斷帶來新驚喜，令人喜悅，量子力學已極為實用，是所有數位科技的基礎。

克拉克在電話得知獲獎時說，這是他人生的驚喜，從沒想過自身發現能獲得諾獎肯定、產生這麼重大影響；幾名學者過去都專注在自身實驗，不曾想見可能造就的實際應用。被問到他們的發現對生活的影響時，克拉克說，他是透過手機講話，手機能運作的根本原因之一就是因為這些研究。

克拉克也向另兩名得主致意，表示兩人貢獻不同凡響，「我們的發現可說是量子運算的基礎。此時此刻，我不完全清楚這能適用在什麼地方」。

美國物理學會執行長巴格說，要說日常用的手機正使用克拉克和其同僚造就的突破，可能還有點牽強，但極高敏感度的測量器具仰賴克拉克團隊的研究，他們的研究工作也讓磁振造影儀（ＭＲＩ）敏感度高出許多、更實用。

馬丁尼斯的妻子在宣布得主後約兩個半小時向來電的美聯社記者說，馬丁尼斯本人還在睡，還不知道獲獎。她說，以前兩人會在宣布該獎時熬夜守候，但從某年開始覺得睡覺比較重要。