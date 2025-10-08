快訊

諾貝爾物理學獎 三人出線…發現宏觀量子力學穿隧效應

經濟日報／ 編譯吳孟真陳苓／綜合外電
三名在美國從事研究的學者共同獲頒諾貝爾物理學獎，表彰他們在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應與能量量子化。 （美聯社）
諾貝爾物理學獎得主7日出爐，克拉克（John Clarke）、德沃雷（Michel H. Devoret）、馬丁尼斯（John M. Martinis），三名在美國從事研究的學者共同獲獎，表彰他們在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應與能量量子化。

英國劍橋出生的克拉克，現為柏克萊加州大學教授，中央社報導，中研院研究員說，克拉克非常喜歡台灣，曾多次到訪。德沃雷出生於巴黎，現為耶魯大學和聖塔芭芭拉加州大學教授。馬丁尼斯是美國人，是聖塔芭芭拉加大教授，也是中研院量子計畫顧問，幾乎每周跟中研院團隊進行視訊會議。

馬丁尼斯2014-2020年曾任職Google，期間打造出實用的量子電腦，促成2019年的「量子霸權」試驗。Google、IBM、微軟均砸下數十億美元研發。Google去年發布內建Willow量子晶片的電腦，能在五分鐘內解開當前最先進電腦無法回答的問題。

近來外界對量子運算興趣大增。量子運算利用量子物理的原理，打造新種類的電腦，解答問題的速度遠快於傳統電腦。理論上，量子運算的超快速度，意味能在許多領域帶來重大進展，如網路安全、藥物研發、金融模型等。

三名得主的實驗顯示，量子穿隧效應可在涉及多個粒子的宏觀尺度觀察到。瑞典皇家科學院聲明，三人在一連串實驗展示，量子世界的奇異特性可在掌中大小的系統具體呈現。

評審團指出，三人的發現可望研發出新一代量子科技，包括量子密碼學、量子電腦和量子感測器。

