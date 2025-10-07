聽新聞
諾貝爾物理獎得主馬丁尼斯 台灣量子電腦推手

聯合報／ 記者李芯／台北報導

今年諾貝爾物理學獎得主出爐，其中美國學者馬丁尼斯與中研院有緊密研究關係，除了擔任中研院量子計畫顧問，更共同開發量子位元製程、共同發表學術論文。

中研院長廖俊智表示，馬丁尼斯是美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授，二○二○年馬丁尼斯離開谷歌，中研院隔年得知此事後，便與他聯絡，自己也在同年利用一次到美國出差的機會到馬丁尼斯家商談，馬丁尼斯也高興地答應擔任中研院量子計畫顧問。

廖俊智表示，此後馬丁尼斯幾乎每周都與中研院進行視訊會議，他從理論到實際操作都有相當精闢的見解與獨到的想法，如今看到馬丁尼斯得獎，中研院也非常高興。

談到馬丁尼斯私底下待人處事風格，廖俊智大讚馬丁尼斯是直爽、有話直說，也非常理性的人，雖然有時講話比較直接，但也會察覺到別人的感受。

馬丁尼斯擔任顧問後，中研院同時積極開發量子位元的製程。廖俊智強調，中研院及馬丁尼斯一致認為，製程是量子電腦最重要的一環，更是台灣的強項。在馬丁尼斯提出一項嶄新量子位元的製程構想後，所有的製作過程都在台灣完成，雙方更共同發表學術論文。

中央研究院副院長周美吟則說，馬丁尼斯的研究態度非常認真，是很出色的實驗物理學家，能夠掌握實驗內容與所有細節，對很多事情都充滿創造力，並推動了許多研究進展。

