諾貝爾物理學獎3學者共獲殊榮 發現宏觀量子機械穿隧、電路能量量子化

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Clarke）、德沃雷特（Michel H. Devoret）和馬蒂尼斯（John M. Martinis）等3名學者共獲殊榮。

三人因宏觀量子機械穿隧（macroscopic quantum mechanical tunnelling）和電路中能量量子化（energy quantisation）的發現獲獎。克拉克為英國人，現為柏克萊加州大學教授，德沃雷特是法國人，現為耶魯大學和聖塔芭芭拉加州大學教授，馬蒂尼斯是美國人、聖塔芭芭拉加州大學教授。

去年諾貝爾物理學獎由美國普林斯頓大學學者霍普菲爾德、加拿大多倫多大學學者辛頓共享，肯定其基礎性的發現與發明，讓世人能利用類神經網路進行機器學習。

又到年度諾貝爾周，由醫學獎揭開從醫學到經濟學，共6個全球關注獎項的序幕。醫學獎得主已在6日公布，8日將再公布化學獎得主，9至10日則分別宣布文學獎、和平獎得主，最後經濟學獎得主13日出爐。

每項諾貝爾獎獎金達1100萬瑞典克朗（約新台幣3573萬元），最多由3名得主共享。獲獎者將在12月10日接受正式頒獎，這天即諾獎創辦人、瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1896年逝世紀念日。

今年諾貝爾醫學獎得主為美國系統生物研究所學者布朗柯、美國生物科技公司索諾馬生醫顧問藍斯德爾、日本大阪大學教授坂口志文等3名學者，表彰其對周邊免疫耐受的相關發現。

