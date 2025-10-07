聽新聞
0:00 / 0:00

諾貝爾物理學獎3學者共獲殊榮 發現宏觀量子機械穿隧、電路能量量子化

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Clarke）、德沃雷特（Michel H. Devoret）和馬蒂尼斯（John M. Martinis）等3名學者共獲殊榮。 圖／擷自@NobelPrize
今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Clarke）、德沃雷特（Michel H. Devoret）和馬蒂尼斯（John M. Martinis）等3名學者共獲殊榮。 圖／擷自@NobelPrize

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Clarke）、德沃雷特（Michel H. Devoret）和馬蒂尼斯（John M. Martinis）等3名學者共獲殊榮。

三人因宏觀量子機械穿隧（macroscopic quantum mechanical tunnelling）和電路中能量量子化（energy quantisation）的發現獲獎。克拉克為英國人，現為柏克萊加州大學教授，德沃雷特是法國人，現為耶魯大學和聖塔芭芭拉加州大學教授，馬蒂尼斯是美國人、聖塔芭芭拉加州大學教授。

去年諾貝爾物理學獎由美國普林斯頓大學學者霍普菲爾德、加拿大多倫多大學學者辛頓共享，肯定其基礎性的發現與發明，讓世人能利用類神經網路進行機器學習。

又到年度諾貝爾周，由醫學獎揭開從醫學到經濟學，共6個全球關注獎項的序幕。醫學獎得主已在6日公布，8日將再公布化學獎得主，9至10日則分別宣布文學獎、和平獎得主，最後經濟學獎得主13日出爐。

每項諾貝爾獎獎金達1100萬瑞典克朗（約新台幣3573萬元），最多由3名得主共享。獲獎者將在12月10日接受正式頒獎，這天即諾獎創辦人、瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1896年逝世紀念日。

今年諾貝爾醫學獎得主為美國系統生物研究所學者布朗柯、美國生物科技公司索諾馬生醫顧問藍斯德爾、日本大阪大學教授坂口志文等3名學者，表彰其對周邊免疫耐受的相關發現。

今年諾貝爾物理學獎得主7日在斯德哥爾摩瑞典皇家科學院公布。路透
今年諾貝爾物理學獎得主7日在斯德哥爾摩瑞典皇家科學院公布。路透
諾貝爾物理學獎7日揭曉，由克拉克（John Clarke）、德沃雷特（Michel H. Devoret）和馬蒂尼斯（John M. Martinis）等3名學者共獲殊榮。美聯社
諾貝爾物理學獎7日揭曉，由克拉克（John Clarke）、德沃雷特（Michel H. Devoret）和馬蒂尼斯（John M. Martinis）等3名學者共獲殊榮。美聯社

諾貝爾獎 醫學 美國 量子計算 大學教授

延伸閱讀

系統電營收／9月3.11億元、月增21% 為同期新高

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

全球最低水準！台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 外媒分析關鍵在8月

北京拒軍事交流 坎伯警告「美中危機等著發生」 促設溝通管道

相關新聞

發現量子奇異特性 英法美3學者摘諾貝爾物理獎

今年諾貝爾物理學獎得主七日出爐，克拉克、德沃雷、馬丁尼斯等三名在美國從事研究的學者共同獲獎，以表彰其在電路中發現宏觀量子...

諾貝爾物理獎得主馬丁尼斯 台灣量子電腦推手

今年諾貝爾物理學獎得主出爐，其中美國學者馬丁尼斯與中研院有緊密研究關係，除了擔任中研院量子計畫顧問，更共同開發量子位元製...

諾貝爾物理獎／一圖看懂40年前實驗 發現宏觀量子穿隧現象

今年諾貝爾物理學獎由克拉克（John Clarke）、德沃雷（Michel H. Devoret）和馬丁尼斯（John ...

聽妻子驚呼以為是熊 藍斯德爾野外獲悉得諾貝爾醫學獎

美國免疫學家藍斯德爾與妻子在懷俄明州偏遠地區旅行時，她突然發出一聲驚呼，他還以為她看到灰熊現身，結果卻發現自己贏得今年的...

2人與Google有關！量子力學3先驅獲諾貝爾物理獎 英學者：一生最大驚喜

英國學者克拉克、法國學者德沃雷及美國學者馬丁尼斯今天獲頒諾貝爾物理學獎，以表彰他們在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量...

諾貝爾物理學獎得主揭曉 馬蒂尼斯與中研院密切合作

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午揭曉，由英國學者克拉克（John Clarke）、法國學者德沃雷特（Michel...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。