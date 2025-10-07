諾貝爾和平獎將揭曉 胡錫進：若川普落選，獲獎者就慘了

今年度諾貝爾和平獎預計10日揭曉，美國總統川普多次強調自己結束七場戰爭，不斷表達其強烈的獲獎期待。一向愛對時事評論的《環球時報》前總編胡錫進指出，如果川普未獲獎，那真正得主「可就慘了」，恐將被川普落選的討論陰影籠罩，甚至被川普忌恨。

胡錫進於6日深夜在微信公眾號發文表示，川普會摘取今年的諾貝爾和平獎嗎？這個既嚴肅又有點滑稽的懸念瀰漫了今年和平獎報導，甚至讓其他獎項黯淡無光。有人說，川普為摘取諾獎「上躥下跳」，挪威當局也害怕得罪這位性情無常的美國總統。

胡錫進說，川普表現出獲得諾貝和平獎的強烈意願，他近期在聯合國聲稱，「每個人都說我應該獲得諾貝爾和平獎」，並抱怨他和美國從未因在2020年他擔任總統時達成《亞伯拉罕協議》而獲得任何讚譽。《亞伯拉罕協議》推動以色列與幾個阿拉伯國家外交關係正常化。

胡錫進稱，川普還多次強調，自今年1月重返白宮以來，他「已經結束至少七場戰爭」，如果加薩二十點和平計劃成功，他將平息第八場戰爭。但大多數人不清楚他指的是哪七場戰爭。川普近日在維吉尼亞州匡提科海軍基地「千將大會」演講中說，沒想過自己會獲和平獎，他們會把獎頒給一個什麼都沒做的人，這樣將是「對我們國家的極大侮辱」。

胡錫進評論稱，本周五和平獎公布，無論誰得獎，都會成為大話題。如果是川普，全世界輿論必將引爆，批評和嘲諷聲潮水般湧起。「但如果不是他，獲獎者可就慘了，會被川普落選討論陰影籠罩，甚至被川普忌恨，得了獎不如不得。」

胡錫進認為，今年和平獎最恨大概是以色列。川普提出加薩二十點和平計劃，且積極推進，被認為與他想獲獎有關。在哈馬斯有條件同意釋放所有人質後，川普第一時間對哈馬斯態度積極，宣布相信「哈馬斯已準備好實現永久和平」，並喊話以色列「必須立即停止對加薩轟炸」。

胡錫進表示，上述此舉激怒了以色列。以色列許多記者指責川普「落入了哈馬斯的聲明陷阱」，以色列《新消息報》網站憤怒寫道，「川普為了獲得諾貝爾和平獎而出賣了以色列。」

然而，胡錫進說，如果川普獲得諾貝爾和平獎，也許會對他形成牽制，阻止他在接下來的任期發動戰爭，並且讓他在氣候變遷和多邊主義的問題上態度緩和些，打貿易戰也別那麼毫無顧及。「只是不知道，諾貝爾和平獎會成為對他來說的緊箍咒嗎？如果不會，西方世界等於是白拿這個獎項哄他了，而且如果川普不尷尬，尷尬的就是諾委會和挪威了。」