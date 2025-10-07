若讓習近平放棄對台動武 賴總統：川普必然是諾貝爾獎得主

賴清德總統受訪時表示，如果有機會見到美國總統川普，講述台海情況，他建議特別留意中國的軍事演習已經到印太整個區域，最後也會衝擊到美國的本土利益。若能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主。

賴清德總統日前接見「傳統基金會」亞洲資深研究員葉望輝（Stephen Yates），並接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪，針對兩岸關係、區域情勢、國防、台美經貿夥伴關係及我國社會福利政策等議題，回應媒體提問。專訪內容於7日凌晨播出。

主持人詢問，如果現在有機會與川普直接對話討論台海情勢，尤其在國防與國安方面，希望讓川普知道什麼？

賴總統回應，如果有機會見到川普並講述台海情況，他建議川普特別留意習近平目前不僅在台海進行越來越大規模的軍事演習，在東海、南海也擴軍。中國軍事演習已到印太整個區域，航空母艦跨過第一島鏈、第二島鏈，北海艦隊在演習時繞行日本一周，甚至到澳洲的經濟海域發射實彈射擊。

他指出，印太區域持續變化，情勢不斷變緊張，面對的不是只有併吞台灣而已。當台灣被併吞之後，中國會更有力量在國際上跟美國競爭，改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益，所以希望川普能夠持續維護印太的和平穩定。

賴總統表示，台灣有決心保護自己國家的安全，也會善盡責任，跟民主陣營共同合作，維護區域的和平穩定。所以他上任之後，採取「和平四大支柱行動方案」。

第一，強化國防力量，明年國防預算根據北約標準可以達到GDP的3.32%，在2030年之前可以達到GDP的5%。一方面對美國或國際社會進行軍事採購，另一方面推動國防自主，從研發設計到生產製造共同合作，讓台灣本土的國防工業能夠發展起來，包括無人機、水下無人潛艇、機器人等。

第二，強化經濟韌性，台灣在2010年對外投資有83.8%投資在中國，可是去年只剩下7%，現在美國是台灣最重要的投資對象。也就是說，不把雞蛋放在同一個籃子，而是讓台灣的產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓台灣的經濟不但要好，而且要有韌性，台灣才能夠安全。

第三，跟美國還有民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威嚇的力量，也就是用備戰來達到避戰的目標。

第四，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行談判，透過交流合作來達到和平共榮的目標。因川普公開談到，習近平曾經打電話表達，在川普任內不會出兵攻打台灣。我方希望能繼續得到川普支持，如果川普能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主。