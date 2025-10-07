Treg研究獲諾貝爾醫學獎肯定 台寶抗排斥新藥臨床進程領先全球

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台寶生醫（6892）7日表示，2025年諾貝爾醫學獎揭曉，由日本免疫學家坂口志文（Shimon Sakaguchi）與美國學者Mary Brunkow、Fred Ramsdell三人共同獲獎，主要表彰其在「調節型T細胞」（Regulatory T cell, Treg）與免疫耐受機制上的開創性發現。這項研究揭示免疫系統的「剎車機制」，讓人體能防止自體免疫反應、維持免疫平衡，不僅正式為全球細胞治療產業開啟嶄新篇章，也將台寶生醫推向Treg療法的全球領導者之一。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，Treg療法被視為繼CAR-T之後最具顛覆性的免疫治療模式，如今這項免疫耐受研究再獲得諾貝爾醫學獎的肯定，象徵免疫學邁向新紀元。Treg細胞療法的核心價值在於重建免疫耐受，從根本上恢復免疫平衡，不僅能減少器官移植排斥，也有潛力治療多種自體免疫疾病。

全球Treg細胞療法的臨床與商業化正快速推進，其中，台寶生醫的主力產品TRK-001正是此領域研發進度領先的藥物之一，目前已展開治療腎臟移植抗排斥的台灣、美國全球多中心二期臨床試驗收案，挾全新抗排斥療法的機制，未來有機會透過一次性的治療，產生長期的免疫耐受性，進而取代免疫抑制藥物，免除病患終身服藥之苦。

