ITF旅展／首日飯店買氣旺 單筆豪刷1500萬元
2024ITF台北國際旅展今天登場，中午起開放民眾進揚，首日飯店買氣旺，主辦單位台灣觀光協會說，多家飯店都有新台幣百萬元刷手現身，甚至出現有單筆豪刷1500萬元。
台灣觀光協會發布新聞稿，旅展首日，福容、六福、天成、美福、八里福朋等多間飯店皆有百萬刷手現身，老爺酒店更出現千萬刷手，單筆豪刷1500萬元。
不僅飯店買氣旺，旅行社銷量也有微幅成長，熱門國內外遊樂園門票等展場限量優惠也一開賣就搶購一空，預估未來兩天假日，買氣將再創高峰。
台灣觀光協會統計，旅展第一天進場人數5萬8021人次，較去年5萬7453人次成長約1%。
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