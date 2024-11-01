快訊

安靜的力量！颱風天一張照片「真實又有意境」 引網驚嘆：可拿最浪漫獎

桃園埔心牧場虐待動物！獸醫踩兔子、敲打 掙扎畫面曝

直擊／粉絲破涕為笑！劉德華中午寵粉開唱「我們假裝現在是前天晚上」

ITF旅展／航空公司搶客出奇招 華航設航點拉霸機

中央社／ 台北1日電
華航推出台灣出發全航線最優惠75折起，亞洲多個航點未稅來回機票不到萬元。聯合報記者余承翰／攝影
華航推出台灣出發全航線最優惠75折起，亞洲多個航點未稅來回機票不到萬元。聯合報記者余承翰／攝影

2024ITF台北國際旅展今天起到4日在台北南港展覽館展出，各家航空公司推出機票促銷，華航更是在展場設置「航點拉霸機」，創意吸睛。

今年華航展區以World Loop Wonderland為設計靈感，地球主舞台造景搭配可愛的空飄飛機氣球、破格立體的地標等設計，串聯不同的闖關集章遊戲，打造沉浸式的互動遊樂園。

華航7月復飛西雅圖，展場就有地標西雅圖太空針塔，以及結合巨大行李箱的「航點拉霸機」相當吸睛，吸引民眾一探究竟；風靡韓國的俯拍機，還搭配機長帽等小道具，也讓參展民眾願排隊等候。

華航推出台灣出發全航線最優惠75折起，亞洲多個航點未稅來回機票不到萬元，台北-香港新台幣2645元起、台北-新加坡5135元起、台北-沖繩5661元起、台北-關島6713元起、台北-帛琉7760元起，台灣人最愛去的東京9209元起。

華航美澳航線來回未稅2萬元有找，台北-舊金山1萬7115元起、台北-布里斯本1萬5893元起；直飛歐洲6大黃金航點也有限時特惠，來回未稅台北-倫敦2萬1717元起，購票登錄再抽歐美亞洲等全航線任一航點商務艙機票及豐富好禮。

長榮航空旗下的長汎假期，準備上百種國內、外旅遊行程，包含寒假、春節歐洲旅遊最高折扣達1萬1000元；日本2人同行立即減1萬；東北亞、東南亞出遊2萬元有找；歐洲出遊5萬有找。

星宇航空推出全航線85折起，港澳線更下殺至8折起，星宇小舖的產品則有旅展限定9折優惠價。旅展期於星宇航空官網、App購票憑證，即可兌換好禮，每天限量100份。單筆消費滿1萬元加碼參加抽盲盒，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票、星宇航空獎勵哩程3萬哩、星野集團飯店住宿券等。

國泰航空也祭出多重禮遇，除全球67個精選航點最優85折起，現場也展售多款品牌質感旅行選品，累計消費滿額還有機會抽中「台北/高雄-香港商務艙機票折抵金」。

延伸閱讀

ITF旅展 / 雪寶來了！今年互動體驗大增、小禮物拿不完

2024 ITF台北國際旅展開幕 華航出發航線75折起

乘客發飆地勤下跪？ 華航：以蹲姿靠近旅客說明

颱風打亂航班！傳華航乘客暴走地勤下跪道歉 議員「難過又生氣」

相關新聞

ITF旅展／旅行社口袋優惠名單揭曉「買一送一」最搶手

ITF台北國際旅展今逢假日，旅遊產品詢問度高，雄獅旅行社表示，訂單多為11、12月出發，其中最熱門地區還是日本，包含12...

ITF旅展／寒舍集團首日3千萬 老爺集團含線上業績破億

2024年ITF台北國際旅展於今日登場，寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北...

雪寶來了！「ITF旅展2024」今年互動體驗大增、小禮物拿不完

全台最大「ITF台北國際旅展」今起開展，相較疫情前各家拼銷售，今年可見展場更凸顯互動與體驗，不少旅行社、航空公司或旅遊局...

ITF旅展飯店開紅盤！ 老爺千萬刷手現身、晶華排隊一公里

強颱剛過，ITF台北國際旅展首日中午開放一般民眾入場，上午場外就已排起長龍，開放不到3小時，就傳出有「千萬刷手」。老爺酒...

2024 ITF台北國際旅展「Buffet餐券、住宿券集團優惠」 住老爺最低2折、六福買10送2、栢麗廳7折、圓山餐券下殺666元

2024 ITF台北旅展「熱門Buffet餐券、住宿券優惠」 栢麗廳7折、敘日買5送1、圓山餐券下殺666元

ITF台北國際旅展11/1-11/4盛大登場！遊日韓萬元有找 國旅住宿券下殺1.9折

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台規模最大的「ITF台北國際旅展」11/01（五）－11/04（一）在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、馬來西亞、泰國、捷克、法國、美洲、非洲等橫跨五大洲111個國家及

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。