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台北遠東香格里拉 ITF首日現場業績約一千萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台北遠東香格里拉國際旅展首日現場業績約一千萬元，首日人潮稍微受到康芮颱風影響，但民眾熱情不減，許多企業趁年底大量採購尾牙春酒餐券及住宿券，今年大會將展區分為兩層樓，展場空間較寬敞，讓民眾的逛展體驗更舒適。

首日開賣最高額單筆採購住宿券和餐券約300萬，也有企業一口氣採購100張豪華客房雙人平日住宿含2客自助早餐的住宿券。預估四天實體展場業績約2,600萬，今年線上加實體總業績將超過5,500萬，與去年總營收5,000萬相比，成長10%。

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