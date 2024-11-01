ITF 現人潮 福容大飯店開展首日出現百萬刷手、320萬下單1000張

福容大飯店ITF台北國際旅展首日業績傳捷報，出現閃靈刷手狂刷320萬下單1,000張住宿券。今年推出暢饗Buffet自助吃到飽、星級港點、日本料理、海鮮饗宴等頂級美食，五道式雙人套餐1,067元起，現在只要一張券即可入住福容徠旅系列分店，福容淡水漁碼店使用2張即可入住海景豪華客房，稍離市區就能輕鬆享受黃金美人湯，福容福隆店使用3張入住三天兩夜，平均一晚只要4,223元。

颱風剛過，旅展人潮湧現，福容大飯店連鎖的展攤（攤位M1208），就位在南港展覽館1館4樓，旅展首日業績告捷，年年出現的百萬閃靈刷手，今年也沒缺席，早早預約赴攤位，一位狂刷320萬下單1,000張住宿券，另一位也買了300張住宿券。

福容大飯店，今年首度推出「美食通用券」買10送2優惠價12,800元，持券可享雙人五道式套餐，只要1,067元起。聯合住宿券最低2折起，全台18家分店任選入住，享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。

現場購買成套票券還可玩「享福夾夾樂」，有機會獲得環島任你遊住宿券及聯合住宿券，展期四天享福卡會員領好康，每天下午兩點於攤位準時推出福容住宿禮券1,000元大放送每日限量50名；現場持兆豐銀行、台新銀行信用卡，單筆消費滿額即可獲得限量刷卡贈禮。活動期間免費加入享福卡會員再加碼抽住宿券！即日起至11月08日期間憑發票登錄享福卡APP即可參加抽獎，有機會獲得環島任你遊住宿券超過數十萬好禮。

今年全新推出福容「美食通用券」，暢饗Buffet自助吃到飽、星級港點、日本料理、海鮮饗宴等頂級美食，多樣化選擇與口味，最能滿足饕客味蕾。美食通用券每張1,280元（僅開放旅展現場購買）；買6送1優惠價7,680元，平均一張1,097元；買10送2優惠價12,800元，平均一張1,067元最划算。

環島旅宿，入手福容「聯合住宿券」最省錢。一套5張15,950元；買10送1，平均一張2,900元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。使用一張就能入住福容徠旅系列，福容徠旅墾丁四人同行，每人每晚只要704元起。喜歡出國的旅客，利用福容桃園機捷A8店當中繼站，最適合，只要一張券加價500元即可入住。

與機捷構共樓下環球購物中心，超方便。嘉義福容voco酒店，間間都是高樓層景觀房，三天兩夜用3張住宿券，平均一晚4,223元，相當於打2折，平日入住再享免費升級豪華客房超優惠。