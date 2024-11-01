2024 ITF台北國際旅展「Buffet餐券、住宿券集團優惠」 住老爺最低2折、六福買10送2、栢麗廳7折、圓山餐券下殺666元

2024 ITF台北國際旅展即日起至11/4在台北南港展覽館一館登場，集結來自111個國家及城市，共1500格攤位，旅遊業者無不祭出優惠，其中最為國人關注的一大部分，飯店業者推出各種優惠餐券、住宿券限定促銷，一同來找好康！

●晶華酒店集團

台北晶華酒店栢麗廳。 圖：台北晶華酒店／提供

晶華酒店集團祭出年度最優惠，包括自助餐券買10送1；「環遊晶華住宿券」3張免萬元，持3張住宿券可入住太魯閣晶英享4人一泊一食好康。另有「全家愛旅行」客房住宿券7,999元、「餐車巴士一泊二食券」等。

今年推出的「晶華任意門環遊餐券」原價1936元，旅展優惠價1399元，分為早餐、自助餐、以及日式鍋物料理3種型式，可用於台北晶華館內的人氣Buffet「栢麗廳」、大直英迪格內的「泰市場」或全新開幕的「三燔北投」，買10張加贈1張「單人平日環遊早餐券」，平均每人約700元可嚐到星級飯店高檔自助早餐。

●雲朗觀光集團

雲品溫泉酒店經典湖景客房。圖／雲朗觀光提供

雲朗聯合住宿券維持每張2,200元，今年票券使用上彈性升級，可於平日在集團旗下全館別作使用。使用1張券可入住「翰品高雄、兆品嘉義」基本房型一晚，使用2張票券則可入住「台北君品雅緻客房、翰品高雄雙人豪華套房」，使用3張券即可4人入住「君品酒店家庭客房」，使用5張票券可享雙人一泊二食入住「雲品酒店」尊榮山景客房一晚或一泊三食入住經典山景客房一晚；今年更首推使用7張票券，可雙人入住「雲品經典湖景客房」，同時品嘗丹彤自助餐廳。

●寒舍集團

台北喜來登十二廚餐券年年熱搶。圖/寒舍集團提供

寒舍集團集結旗下5家飯店，推出「聯合住宿券」單張5,000元, 持1張雙人入住台北喜來登的「舒適客房」乙晚，或者寒居酒店入住「燁鴞客房」乙晚；持2張，入住台北寒舍艾美酒店，享假日雙人入住「豪華客房」乙晚，及翌日雙人自助早餐。

旗下礁溪寒沐酒店也祭出「一泊一食望岳閣雙人住宿券」9,999元、台北艾麗「尊貴客房雙人住宿券」7,999元；餐券部分，寒居酒店「BeGood 餐廳雙人套餐券」每套2,880元、台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶券」1,500元、寒舍艾美「探索廚房平日雙人自助下午茶券」1,800元。

●老爺酒店集團

知本老爺酒店。圖／老爺酒店集團提供

老爺酒店集團「3,400元聯合住宿券」，持券可任選全台老爺酒店10家飯店使用，買20張送2張、買30張送3張，以此類推。使用1張聯合住宿券，可任選老爺酒店旗下包括南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺等三家老爺行旅，以及台北老爺、新竹老爺與兩家老爺會館；使用2張可選擇知本老爺或北投老爺酒店，雙人住宿含早餐，再加贈送館內抵用金；使用3張平日可入住礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊二食。

更推出「2,080元聯合餐飲券」買10張送1張，可用於老爺酒店集團旗下12家餐廳，其中共有8家吃到飽餐廳。

●六福旅遊集團

台北六福萬怡敘日全日餐廳。圖／六福旅遊集團

人氣必搶「六福旅遊集團聯合住宿券」祭出全年最優惠，買10張送2張，一套12張39,600元，每張3,330元，入住關西六福莊三天兩夜11,088元、六福萬怡住宿券5,399元起優惠, 而六福萬怡酒店的敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐套券組原價9768元，買5張送1張，特價6000元，約61折。

●台北圓山＋高雄圓山大飯店

圓山大飯店。圖／圓山大飯店提供

台北圓山飯店「平日北高圓山聯合住宿通用券」單張售價3,500元，購買1本5張售價16,500元，最低優惠3.4折起，使用1張就可入住台北精緻無窗客房，或高雄湖景雙人客房乙晚；持2張則為高雄市景雙人套房或湖景四人家庭客房。

旅展展場限定每日11：00推出優惠，包括平日松鶴自助午晚餐單人券、平日松鶴自助下午茶單人券、平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券與假日圓苑中式夫人下午茶雙人券，每張666元起，每人限購2張。

2024 ITF台北國際旅展

展出時間：2024年11月1日(五)12:00~18:00、2024年11月2日(六)至 2024年11月4日(一)10:00~18:00

地點：台北南港展覽館一館 1樓：國外旅遊區｜4樓：國內旅遊區

票價：展期全票200元