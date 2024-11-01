2024 ITF「農遊館」 精選農村好物及獨家永續農遊遊程

透過永續遊程及富含品牌特色的獨家產品，民眾在農遊中親近土地、愛護大自然。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】在2024 ITF「農遊館」中，農業部攜手農村水保署各大分署、農會及台灣休閒農業發展協會，精選農村好物及獨家永續農遊遊程，讓民眾有機會直接與這些業者面對面交流，聆聽他們與土地和海洋共好的實踐故事，透過交流讓更多人了解並加入「永續農遊生活家」的行列。

吃住玩買賞 永續農遊生活家

永續農遊與大地共好，「永續農遊」就是在體驗以農村生產、生活、生態及生命為主題的體驗旅程時，設法降低對於農村環境、社會文化的破壞，並促進農村的經濟發展，使農村資源得以永續經營的「可持續性」農業旅遊方式。

2024 ITF農遊館邀請到了農業部農村發展及水土保持署各分署，共16家業者來到旅展現場，除了永續遊程以外也帶來了富含品牌特色的獨家產品，讓民眾可以近距離與永續農遊業者交流。

│宜蘭／音樂米創意產銷企業社│

▲音樂米創意產銷企業社。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

透過市場體驗設計與食農教育課程，將菜市場營造成「市場學校」進行地方創生，強調永續文化的服務理念，2024年於第2屆世界農業旅遊大會，榮獲「世界農業旅遊獎—永續農遊創新類」，是世界農業旅遊領域首位的台灣得獎者。

・電話：0912-420-831

・地址：宜蘭縣礁溪鄉瑪僯路3-10號

│宜蘭／頭城休閒農場│

▲頭城休閒農場。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

於2023年獲得綠色餐飲指南最高榮譽年度大獎，以120公頃豐富的自然資源為基礎，發展具農業特色的生態旅遊，每年植樹3,000棵，勵行減碳的循環農業，並為在地小學執行食農教育訴說著地方風土與農業加值的故事。

・電話：（03）977-2222

・地址：宜蘭縣頭城鎮更新路125-1號

│宜蘭／陳家庄│

▲陳家庄。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

創辦人特別將自家育種獲獎無數的米以父親之名，取名「居仁米」，代表「農藝傳承」與「慎終追遠」含意，推廣「台灣純種不混米的優質宜蘭米」、還有對土地的感情。 並致力配合政府推動無毒農業，榮獲「宜蘭嚴選」認證，也取得「穆斯林友善環境體驗」認證。

・電話：0971-005-171

・地址：宜蘭縣五結鄉中興路一段172號

│台北／曹家花田香│

▲曹家花田香。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

「曹家花田香」自清朝以來，至今已有200年的歷史。而在轉型為觀光花田後，除保留部分土地維持農作，除了可以採摘不同季節的特色花卉，還能嘗試各種花藝創作體驗，包括繡球花、鳳仙花、櫻花、波斯菊等，每到花季，盛大瑰麗的花海場面總是讓人流連忘返。

・電話：（02）2862-5886

・地址：台北市北投區竹子湖路33-7號旁

│苗栗／蜜鄉養蜂園│

▲蜜鄉養蜂園。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

蜜蜜鄉養蜂園傳承3代，創辦人是早期受日本指導的蜂農之一，第3代則把地方創生的概念帶入鄉村，讓人來這裡感受傳統3代人養蜂的過程，體現逐花香蜜而居的故事。在2013年更獲得農業界最高榮譽10大神農獎的肯定。

・電話：0937-782-555

・地址：苗栗縣公館鄉褔基村132-8號

│台中／私房雨露休閒農場│

▲私房雨露休閒農場。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

於松鶴部落裡的私房雨露佔地6,000坪，在這片土地裡，種植了約30種以上的香草、蔬菜及水果，遊客們除了可以在有機菜園裡體驗親手採摘的樂趣，還能到森林裡的原木廚房中學習台灣料理並認識台灣山海森林食材，品嚐來自台灣山林的香與太平洋的鮮。

・電話：（04）2594-2179

・地址：台中市和平區東關路一段松鶴三巷58-11號

│台中／百菇莊│

▲百菇莊。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

採菇還能兼養雞、展現菇道生態精神，希望打造成新社的驛站，可以停車休息、查詢旅遊資訊、現場提供炸杏鮑菇、香菇香腸等香菇美食，還可以採買當地特產以及產業導覽解說，一處兼具休閒與文化的多功能休息站。

・電話：0978-288-390

・地址：台中市新社區協成里協中街2-1號

│南投／集元果農場│

▲集元果農場。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

農場裡除設有「山蕉生產基地」、栽植極富盛名的集集山蕉，並設有專業的「香蕉生態園區」，裡面遍植超過百種的國內外蕉類，包括玫瑰蕉、皇后蕉、蛤蠣蕉等「食用蕉」，以及紅鳥蕉、黃連蕉、大花美人蕉等「觀賞蕉」，是目前全台唯一的香蕉生態農園。

・電話：（049）276-4562

・地址：南投縣集集鎮富山里大坪巷38號

│彰化／279順福天然農場│

▲279順福天然農場。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

以「友善種植及生態環境永續、健康養生、利益社會」為核心理念。透過體驗活動，讓參與的民眾認識農村，了解台灣土肉桂、義大利香檸檬、香草體驗等各種植物應用。讓消費者了解，選擇友善土地丶實行自然有機農法的食物，才是一種對環境的善循環。

・電話：0919-716-469

・地址：彰化縣田中鎮復興路179號

│嘉義／好美船屋│

▲好美船屋。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

好美農漁產業一個小漁村創生基地，努力透過海廢蚵架固沙養攤等深度體驗遊程，讓到訪的嘉賓感受好美里在人、文、地、產、景的美好，同時傳達永續的理念，打造好美里成為最美麗的生態蛤蜊鄉。

・電話：（05）343-1948

・地址：嘉義縣布袋鎮700號

│台南／大鋤花間咖啡生態農場│

▲大鋤花間咖啡生態農場。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

坐落在海拔700公尺的山坡上，栽植3千多株、5個品種的咖啡，除了溫度、濕度、土壤得天獨厚，更堅持友善大地不求產量，以豐富生態孕育出冠軍咖啡，不只稱霸台南，2018年參加美國咖啡品質協會評鑑，榮獲亞洲第3。

・電話：（06）686-4350

・地址：台南市東山區高原109-17號175號咖啡公路11.5公里處

│高雄／高雄市旗山區糖廠社區│

▲高雄市旗山區糖廠社區。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

社區位於台灣香蕉王國－高雄旗山，以食農教育和低碳旅遊，一舉榮獲農業部全台金牌農村銀牌殊榮，更以環境永續為核心，從低碳家園轉型淨零社區示範園區，成為高雄第1個社區型的環境教育設施場所，也是全台社區推動淨零碳排典範。

・電話：0975-186-222

・地址：高雄市旗山區忠孝街33-18號

│屏東／屏東縣枋寮鄉新龍社區發展協會│

▲屏東縣枋寮鄉新龍社區發展協會。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

位於屏東枋寮的小漁村，為養殖生產區，其中70％專門生產高經濟的魚類。而全世界第1個開發出「龍膽石斑魚苗」的技術就在新龍社區，擁有海茄冬紅樹林生態為最南端之區域，近山靠海夕陽優美，養殖水源豐富。提供給遊客最佳的觀光體驗。

・電話：（08）878-0185

・地址：屏東縣枋寮鄉新龍村義民路200-2號

│台東／後山巡米所│

▲後山巡米所。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

長年與在地農民配合水稻契作栽培，透過專業的碾米技術與獨門的米種調配，開發出「皇帝米」、「後山米」等米品牌，並透過有趣的米穀DIY、深入淺出的專業導覽以及豐富多元的米體驗，將台東的優質好米與農村的美好生活介紹給民眾。

・電話：（089）931-888

・地址：台東縣關山鎮德高里永豐路69號

│台東／青山農場│

原為台灣最大型的金針加工場，1998年太麻里金針山辦理第1次忘憂花季，農場由純粹的農業生產，轉型為休閒農業。農場除了四季花卉（櫻花、繡球花、金針花）供遊客觀賞，另提供住宿、田媽媽餐廳、農場販售、生態導覽、食農體驗活動等服務。

・電話：（08）978-1677

・地址：台東縣太麻里鄉大王村17鄰佳崙196號

│花蓮／多羅滿賞鯨│

▲多羅滿賞鯨。 圖：農業部農村發展及水土保持署／提供

透過專業解說員專業導覽，以永續海洋、環境教育為出發點，讓您對賞鯨行程有著深刻的體驗，了解人與海洋生物之間的良性互動，運行過程也與鯨豚保持適當距離，不追逐、不靠近，讓鯨豚願意主動接近與民眾互動。

・電話：（03）833-3821

・地址：花蓮縣花蓮市華東15號

■ 農業易遊網：https://ezgo.ardswc.gov.tw/

■ 農遊超市：https://reurl.cc/7daeLl

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