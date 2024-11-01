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ITF台北國際旅展／「新北Wonderland」現場免費DIY試吃 推優惠遊程與限定好禮

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新北觀旅局吉祥物「小客」不定時現身旅展，每日14:00還有集結國內外超人氣吉祥物大遊行與各國精采文化表演。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
新北觀旅局吉祥物「小客」不定時現身旅展，每日14:00還有集結國內外超人氣吉祥物大遊行與各國精采文化表演。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024台北國際旅展」於11/01 (五) 起至11/04 (一) 在台北南港展覽館盛大登場，新北市政府觀光旅遊局以「新北 Wonderland」為主題，偕同旅行業、旅宿業、遊程體驗、伴手禮業者共推多項限定優惠，力邀民眾逛展探索新北旅遊熱門推薦，購買超值旅遊商品。

新北市政府觀光旅遊局表示，今年新北館打造高達3.5公尺的大型耶誕禮盒，以繽紛洋溢的耶誕氛圍宣告全台冬季盛典「新北歡樂耶誕城」即將在11/15正式開城，還有平溪天燈節、低碳遊程、淡水船舶、眷村、原住民等豐富活動及遊程接棒登場，並有淡蘭古道展售新開發的多項周邊商品，冬遊新北精彩可期。

▲時藝多媒體推出三重空軍一村「眷村時光回味之旅」，享眷村文化導覽，下單住宿可加價購買於客房內享用知名的門前隱味牛肉麵。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲時藝多媒體推出三重空軍一村「眷村時光回味之旅」，享眷村文化導覽，下單住宿可加價購買於客房內享用知名的門前隱味牛肉麵。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市響應減碳推出 ESG 低碳行程，邀民眾暢遊卡滋爆米花觀光工廠、騎電動腳踏車享受八里慢活之旅。購買住宿「眷村時光回味之旅」，不僅可以品嚐眷村美食，體驗旗袍攝影，重溫懷舊風情，還可加價於客房內享用知名的門前隱味牛肉麵。還有獨特的高級遊艇包船服務以45分鐘遊船橫渡三重、關渡，悠閒領略河上風光，烏來泰雅族傳統風情工藝品及手工文創織品，淡蘭市集毛巾系列及吊飾提供8折優惠，平溪天燈園區的品味之旅享預購限定優惠，蘊泉庄推出一泊二食住宿劵限時優惠，最低25折起，另有買三送一超值限量方案。

▲好樂好股份有限公司推出三重與關渡兩地的遊河體驗，45分鐘搭船暢遊雙北，獨特的高級遊艇包船服務可悠閒領略河上風光。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲好樂好股份有限公司推出三重與關渡兩地的遊河體驗，45分鐘搭船暢遊雙北，獨特的高級遊艇包船服務可悠閒領略河上風光。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北館「新北 Wonderland」以款待遊客的暖心初衷，現場提供免費試吃與限定優惠，包括以一甲子老滷熬出層次口感的焦糖滷味、台式與法式融合的蛋黃酥、遊客指定必買的北海岸魚酥、從代工到做出品牌的嘎嘣脆肉卷，歡迎大家到新北館搶好康。每日更有三場免費 DIY 體驗，現場報名可參加草編 DIY、蘊豆豆鑰匙圈、青草茶包、小天燈。

新北觀旅局吉祥物「小客」不定時現身，每日14:00與國內外超人氣吉祥物一起大遊行，還有各國精采文化表演，歡迎大家把握四天展期前來新北館，享用限定優惠與活動體驗，一同感受「新北 Wonderland」的熱情與魅力。更多相關資訊，請上「新北觀旅網」及「」新北旅客」粉絲頁查詢。

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