ITF台北國際旅展／客家館領略「樂活、舒活、慢活」精選「客庄小旅行」線上預購中

客委會在「台北國際旅展」客家館推出的主題為「客庄小旅行－樂活、舒活、慢活」。 圖：客家委員會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】客家委員會副主任委員范佐銘日前於台北美福大飯店，與台灣觀光協會榮譽會長暨ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署副署長林信任、各國使節代表等共下參加「2024 ITF 台北國際旅展」展前記者會，范副主委為此次受邀參展的客家館賣力宣傳，期望將客家產業、文化、生活、飲食、風土等，推廣給更多國內、外朋友，邀請大家「來去客庄尞，相遇在客庄」。

▲客委會范副主委邀請大家共下來遊覽客家景點、體驗客家文化，帶等路回家。 圖：客家委員會／提供

范副主委表示，這次客委會在台北國際旅展客家館推出的主題為「客庄小旅行－樂活、舒活、慢活」，特別邀請來自台三線、六堆及台九線的旅行業、客庄社區、等路、旅宿等共27家業者實體展出。此外，客委會打造線上客家旅展聯合銷售平台，邀請16家旅行社及旅遊平台合作，共下推動百條精選客庄行程，希望大家踴躍選購，共下來遊覽客家景點、體驗客家文化，帶等路回家。

▲台灣觀光協會會長簡余晏致詞。 圖：客家委員會／提供

簡余晏會長則強調，台灣的旅行業者推出高品質、進步、永續的產品，包括文化面向，如原民、客庄、低碳旅遊、綠色旅遊，也有很多搭配台灣經典電影、明星、熱門的打卡景點。我們要用民主、多元、包容還有溫暖的景點，讓每對旅人來到台灣就愛上台灣，海明威曾經說過，「如果你年輕的時候住過巴黎，那麼巴黎會跟著你一輩子」，讓我們一起來改寫這句話，「如果你現在來到台灣，你會愛上台灣一輩子」。

▲大合照。 圖：客家委員會／提供

本次旅展，客委會從浪漫台三線歷史悠久的客家庄出發，帶領大家品嘗 Bonbons 帶來的貓裏紅濃茶餅乾以及阿李姊的創意客家食譜，感受客庄自然生活態度；走進六堆地區，感受美濃小鎮的舒活自在，搭配御巧巧克力及草澤精釀的精緻等路，感受天然與農產的豐收滋味。最後進入台九線放慢生活的步調，體驗鳳林小鎮及德高客庄與自然共存的平靜。

除了27家實體業者展出外，客委會打造線上客家旅展，同步推出客庄主題旅遊產品，包含環島迪士尼遊客庄、六堆無人機度假休閒體驗、台東田園減碳旅行、茶金之旅、慢步樟之細路、花蓮糖廠旅宿等，更有深入全台各地在地體驗的客庄小旅行，結合可樂旅遊、東南旅行社、雄獅旅遊、易遊網、KLOOK 等16家旅行社及旅遊平台合作。自即日起，透過「客庄小旅行－樂活、舒活、慢活」線上旅展活動網頁即可連結導購旅遊行程頁面，總計百餘條客庄旅遊產品可供選購，誠摯邀請您共下尞客庄。

「ITF 台北國際旅展」11/01-11/04於台北南港展覽館1館盛大舉行，屆時客家館將帶來許多精彩的活動，包括黑白大廚競賽的美食創意展演；以及邀請梁赫群、Popu Lady 宇珊、楊子儀、廖科溢、戴家昀、OS 桑阿松等貴賓帶來客庄旅行沙龍。此外，還有手作 DIY 體驗，如客家紙傘彩繪、苔球綠植以及手工藍染等活動，帶領民眾做中學、學中做，深入了解客家文化工藝內涵。歡迎大家來逛「客庄小旅行－樂活、舒活、慢活」網站，就可以看到客委會精選百大客庄行程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野