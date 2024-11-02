直飛東馬！砂拉越與沙巴迎旅遊熱潮 到ITF旅展探索馬來西亞世遺新亮點

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著旅遊業的強勢復甦，位於馬來西亞東半部婆羅洲的砂拉越與沙巴兩地迎來遊客數量的顯著增長，預計今年將雙雙突破年度目標，並有望創下新紀錄。砂拉越截至今年7月的遊客人數已達280萬人次，比去年同期增長25%，並有望在今年年底突破500萬人次。砂拉越旅遊、創意及表演藝術部長阿都卡林（Abdul Karim Rahman Hamzah）表示：「從1月到7月的成長趨勢來看，今年的遊客人數將創下新高，這是我們近年來未曾達到的紀錄。」

2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園。 圖：馬來西亞觀光局／提供

沙巴方面，旅遊業同樣蓬勃發展。旅遊、文化及環境部部長劉靜芝指出，截至今年8月，沙巴已吸引210萬人次遊客到訪，並有望在年底突破300萬人次的目標。「我對明年達到400萬人次的目標很有信心。」她補充道，顯示出當地旅遊業強勁的成長勢頭。

東馬的砂拉越與沙巴，以壯麗的自然景觀和深厚的人文歷史，成為全球遊客嚮往的旅遊目的地。兩地在馬來西亞的五大世界遺產中獨佔三席，彰顯了它們在自然與文化遺產中的重要地位。其中，砂拉越的尼亞國家公園作為2024年最新入選的世界遺產，更是為東馬的旅遊版圖再添新亮點。

尼亞國家公園－感受人類起源的脈動

尼亞國家公園以其龐大的洞穴系統和史前文明遺跡聞名於世，是人類早期生活的珍貴見證。這裡的岩洞保存著超過四萬年的古老壁畫與人類遺跡，讓遊客在漫步洞穴之際，能一窺遠古時代的生活樣貌。洞穴內還棲息著約500萬隻金絲燕和蝙蝠，當地原住民至今仍依靠收集燕窩維生，延續著他們與洞穴的深厚連結，讓尼亞洞至今仍是當地生活與文化的重要支柱。

▲尼亞國家公園的史前壁畫遺跡。 圖：砂拉越旅遊局／提供

▲陽光從洞頂灑落在奇異的岩層上。 圖：砂拉越旅遊局／提供

姆魯國家公園－地心探險之旅

砂拉越最大的國家公園－姆魯國家公園，以其壯觀的天然石灰岩洞穴群享譽全球。「砂拉越洞窟」（Sarawak Chamber）是全球最大的洞穴空間，面積達166萬平方英尺，氣勢宏偉。這裡還有世界第二大的洞穴通道「鹿洞」（Deer Cave），其寬敞程度甚至能容納一棟摩天大樓。

此外，東南亞最長的「清水洞」（Clear Water Cave）也坐落於此，全長超過2公里，洞穴內蜿蜒的地下河道，讓遊客能親眼見證經年累月的水流如何雕琢出鬼斧神工般的自然奇景。此外，姆魯國家公園還提供刺激的洞穴探險體驗，在專業嚮導的帶領下，沿著1.6億年歷史的古老河道探索伏流之間的秘密，在黑暗中尋找神秘的洞穴生物，挑戰各個探險家的極限。

▲世界第二大的洞穴通道「鹿洞」。 圖：砂拉越旅遊局／提供

京那峇魯國家公園－登峰造極的壯麗景致

位於沙巴的京那峇魯國家公園，作為馬來西亞第一個被列入世界遺產名錄的自然景點，是全球匯集最多奇花異草的寶庫之一。這裡擁有豐富的熱帶雨林生態系統和250多種鳥類。其中，東南亞第一高峰京那峇魯山（神山）則是最大亮點，這座海拔4,095.2公尺的高山，適合新手登山者挑戰。登頂後的壯闊景色如同置身仙境，無論是如雪花般閃亮純淨的花崗岩山體，還是翻騰湧動的雲海，皆能讓人一覽東南亞壯麗風光，充分展現「神山」的神聖之美。

▲東南亞第一高峰京那峇魯山（神山）。 圖：砂拉越旅遊局／提供

雙城輕鬆直飛，開啟東馬探索之旅

對於台灣遊客而言，想要探索東馬豐富的自然與文化世界遺產，現在變得更加便利。搭乘 AirAsia 航班，即可輕鬆前往東馬體驗當地獨特的生態與文化魅力。目前，台北至沙巴亞庇已有每日直飛的航班，為北台灣的遊客提供便捷的飛行選擇。此外，為了服務更多台灣遊客，AirAsia 也將於2024年11/17起，開通高雄直飛亞庇的航線，讓南台灣的遊客也能輕鬆展開東馬之旅。

參加 ITF 台北國際旅展，規劃夢想旅程

台灣遊客若想深入了解砂拉越與沙巴的旅遊資訊，不容錯過11/01-11/04於南港展覽館一館舉辦的「ITF台北國際旅展」。砂拉越和沙巴旅遊局將聯合多家旅遊業者推出多重專屬優惠。

砂拉越旅遊局攜手盈達旅遊、快樂家旅行社、飛龍旅行社及汶萊皇家航空，推出現場限定優惠。凡於現場購買砂拉越旅遊套裝行程或機票，即可獲得砂拉越精美T恤一件。特別推薦台北飛古晉的超值優惠，機票最低85折起（不含稅），現場購買還加贈限量版藍芽喇叭，送完為止。

於沙巴展館，民眾則可參加下單抽獎活動，凡現場消費滿新台幣5,000元並支付2,000元訂金，即可參加抽獎，抽獎者將有機會獲得沙巴來回機票等驚喜好禮！前120名報名者還可享有新台幣1,000元折扣，數量有限，送完為止。此外，沙巴展館還推出多項旅展專屬優惠，寶島假期旅行社、珍禾旅行社、雙星旅行社及瑞品國際旅行社皆推出多項海島度假套裝行程，最低售價僅新台幣7,299元起。

歡迎各位民眾於「ITF台北國際旅」展期間前往南港展覽館一館砂拉越展館（K603）及沙巴展館（K503），感受馬來西亞的自然之美與文化魅力，為自己規劃一場難忘的東馬假期！

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