AirAsia ITF首次正式登場！最低票價0元起 下單抽飯店住宿券 舞台遊戲免費送機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】亞洲低成本航空領導品牌 AirAsia 將首次正式參加全台規模最大的「2024 ITF 台北國際旅展」，除了在台北國際旅展現場攤位（J003）推出全航線冬季航班8折與託運行李8折之外，只要下單就有機會獲得免費機票、大倉久和大飯店行政客房住宿券。此外，為了讓無法親臨現場的粉絲也能享受優惠，AirAsia 同步推出線上旅展活動「2025 夏季早鳥價」，單程票價最低0元起。

▲AirAsia 除了參與實體台北旅展，線上旅展「2025夏季早鳥價」最低0元起。 圖：AirAsia／提供

旅展期間，歡迎大家至 AirAsia 攤位體驗「AirAsia 人人有禮拉霸機」，有機會贏得免費來回機票及限量周邊好禮。2024 年末這場重磅促銷，AirAsia 邀請粉絲們一同「享飛Fun 心玩」！

本屆「ITF 台北國際旅展」的 AirAsia 展位（J003）以品牌紅色及禮物主題設計，要以低票價送台灣粉絲年末大禮，其中還特別設計今年與 SEGA、 ATLUS 合作的《女神異聞錄5》彩繪機打卡牆，邀請粉絲與迷人角色 Joker 以及酷帥彩繪機拍照，同時現場最醒目的莫過於「人人有禮拉霸機」，只要下載 AirAsia MOVE APP 就可以免費玩拉霸機試試好手氣，最大獎可以獲得AirAsia 直飛航點機票，七張機票大放送天天都有機會中獎。

▲吉隆坡－粉紅清真寺。 圖：shutterstock／來源

▲清邁－茵他儂國家公園。 圖：shutterstock／來源

為讓無法到場的粉絲也能享有旅展優惠，AirAsia 也同步於11/02 12:00-11/10 23:59 推出 AirAsia「線上旅展 年末大促銷」，提供台北－吉隆坡、台北－沙巴（亞庇）、高雄－曼谷（廊曼）單程未稅0 元起，其他台北出發至曼谷（廊曼）、清邁、馬尼拉單程未稅888 元起，高雄出發至吉隆坡、馬尼拉單程未稅350 元起，可訂購的旅行期間為2025/4/21-2026/3/28止。

AirAsia「2024 ITF 台北國際旅展」現場攤位則是推出全航線8 折優惠，即日起至2025/3/29之行程。凡是現場下單者可享託運行李8 折、並獲得 AirAsia 品牌禮物以及由泰國觀光局、沖繩台北事務所、沙巴觀光局及馬來西亞觀光局所提供的周邊商品，數量有限送完為止。再加碼抽大倉久和大飯店行政客房住宿券、AirAsia 直飛航線機票，買機票再獲得一張機票，讓你直呼有來AirAsia 攤位「好禮加在」。

◉ ITF 台北國際旅展 AirAsia 六大好禮

【第一好禮】：AirAsia 攤位現場購票，全航線8 折起、加購託運行李8 折，適用於即日起至2025/3/29之行程。

【第二好禮】：AirAsia「線上旅展 年末大促銷」，最低票價0 元起，2024/11/02 12:00推出，旅行期間為2025/4/21-2026/3/28止。

【第三好禮】：下單就送「禮」，下單即送 AirAsia 品牌禮物以及泰國觀光局、沖繩台北事務所、沙巴觀光局及馬來西亞觀光局周邊商品，數量有限送完為止。

【第四好禮】：「禮」上加「禮」，下單還有機會抽 AirAsia 直飛免費機票、大倉久和大飯店住宿券。

【第五好禮】：人人有禮拉霸機，最大獎可以獲得 AirAsia 直飛航點機票，七張機票大放送天天都有能抽到「禮」。

【第六好禮】：每日16:30 AirAsia 攤位舞台，免費機票天天抽給陪我們到最後的你。

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