ITF台北國際旅展／搶好康！香港館超值自由行6,888起 到香港體驗繽紛聖誕

西九文化區變身為聖誕小鎮。 圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣旅客訪港數字一到九月已經累計超過90萬，跟去年相比成長68%，過夜旅客人數甚至是去年的將近二倍（約54萬），顯見香港仍是台灣人喜愛的旅遊目的地之一。「ITF 台北國際旅展」香港館推出自由行優惠每人只要6,888元起，不到兩小時就可以一邊大啖冬令美食，一邊沉浸在充滿聖誕氛圍的國際大都市！

今年香港館更邀請香港三大主要景點：香港迪士尼樂園、香港海洋公園以及昂坪360來台灣參與旅展，現場打卡就送小禮物，並提供旅展限定優惠。還有業者推出住香港迪士尼探索家酒店加樂園二日門票，三天自由行四人一室也只要每人10,888元起（未稅），年底是和親朋好友相聚的時節，趕快約起來利用剩下的年假到香港過聖誕！

昂坪360／享纜車標準車廂來回車票買一送一

世界十大最佳纜車之一的昂坪360，今年加入香港館，於現場展出昂坪纜車打卡點，配以天壇大佛及大嶼山自然風景等獨有旅遊體驗給台灣民眾拍照留念。同時，昂坪360為這次展會推出限時優惠，於香港館五福、可樂、東南和雄獅四家旅行社購買香港自由行產品，可享昂坪纜車標準車廂來回車票買一送一優惠（1,000元／2張），先到先得，數量有限！門票使用期至2025/3/31，適合今年聖誕或明年春節到訪香港的台灣旅客！

香港迪士尼樂園／首次於旅展打造雪寶 AR 體驗

香港迪士尼樂園度假區把魔雪奇緣世界的氛圍帶至台灣！首次於旅展打造雪寶 AR 體驗，讓民眾投入艾倫戴爾王國風情。凡於社群媒體上傳與雪寶互動的照片加上指定標籤 (#)，即可獲得展場限定魔雪奇緣世界主題明信片及印上雪寶戳章；現場出示 AR 體驗照片，更可額外獲得指定旅行社的樂園旅遊產品優惠。馬上預訂，一起前往樂園迎接魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕。

▲香港迪士尼樂園首次於旅展打造雪寶 AR 體驗。 圖：香港迪士尼樂園／提供

◈ 可樂旅遊／推出迪士尼探索家酒店加樂園二日門票，三天機加酒自由行四人一室每人10,888元起（未稅），指定主題房間佈置現場下單享半價：1）「魔雪奇緣世界」客房慶祝時光1,250元（一晚一間）； 2）「LinaBell 萌粉世界」房間驚喜禮3,000元（一晚一間）。

◈ 東南旅遊／推出香港迪士尼樂園專案三天機加酒自由行四人一室每人11,388元起（未稅），含迪士尼好萊塢酒店二晚（可選「米奇與好友」客房或「漫威」主題客房）以及樂園二日門票，旅展專案「一元加購」享好禮「樂園三合一餐券」每人一張，每張價值港幣360元。

◈ 雄獅旅遊／推出凡於旅展現場購買香港迪士尼樂園行程，即享有首次入園日升等提早入園資格，每份價值港幣199元，每日限量20名。

◈ 五福旅遊／推出凡於旅展現場購買香港迪士尼樂園行程，即享有每房二張即享有每房二張「迪士尼尊享卡–三項設施通行」遊樂設施通行證，每張價值港幣250元，旅展現場下單第二人再折價2,000元。

香港海洋公園／熊貓聖誕嘉年華

為慶祝可愛大熊貓雙胞胎寶寶在香港誕生，以及來自四川的兩隻新大熊貓抵港，香港海洋公園今年聖誕節為大家帶來精彩熊貓聖誕嘉年華！園內將有各式各樣的大熊貓打卡位、燈光效果以及藝術裝置等你發掘。此外，以大熊貓為主題的歷奇之旅將讓訪客深入了解這個珍貴物種的生活習性。巨型聖誕樹和聖誕老人也會驚喜現身，與你合照留念和歡度佳節。

▲海洋公園舉辦聖誕節慶活動，與旅客一同歡度佳節。 圖：香港旅遊發展局／提供

◈ 雄獅旅遊／推出三天機加酒自由行四人一室住香港富麗敦海洋公園酒店，每人9,588元起（未稅），含每人一張香港海洋公園門票及港幣100元餐飲券，加贈一次酒店早餐並享延遲退房至下午一點。

◈ 五福旅遊／推出三天機加酒自由行四人一室住歷山酒店，每人9,888元起（未稅），含每人一張香港海洋公園門票及港幣100元餐飲券，旅展現場下單第二人再折價2,000元。

ITF 旅展限時優惠 香港自由行6,888元起（未稅）

香港館今年有五福、可樂、東南和雄獅旅遊聯合推出優惠行程，香港自由行搭配市區酒店，每人只要6,888元起（未稅）。雄獅旅遊推出買二晚送一晚專案，等於四天三夜也是同樣價格，年底消化年假最快的方式，就是利用旅展優惠趕快衝一波香港！

聖誕特色行程：

◈ 可樂旅遊／獨家包裝香港叮叮車派對電車，12月每逢週六日提供可樂自由行客人免費搭乘，三天機加酒自由行四人一室住富薈尚乘上環酒店，每人6,888元起（未稅）。

◈ 五福旅遊／特別加贈香港計程車半日包車夜遊，載客人輕鬆前往西九龍聖誕小鎮、女人街及維多利亞港看聖誕燈飾，三天機加酒自由行四人一室住富豪九龍酒店，每人9,388元起（未稅）。

◈ 東南旅遊／方便想去香港迪士尼樂園過聖誕的人，推出一晚住迪士尼好萊塢酒店，一晚住市區店，還含迪士尼樂園二日門票，三天機加酒自由行四人一室，每人9,288元起（未稅）。

跨年特色行程：

◈ 五福旅遊／推出12/30、12/31出發，三天機加酒自由行四人一室住香港銅鑼灣利景酒店，每人8,988元起（未稅）。

◈ 雄獅旅遊／安排香港都會海逸酒店行政高級客房，不但跨年當日可享行政樓層貴賓專屬禮遇，還可以在跨年當晚專屬「貴賓閣」觀賞維港跨年煙火秀，四天機加酒自由行二人一室每人21,999元起（未稅）。

農曆新年特色行程：

◈ 可樂旅遊／推出香港團體旅遊，安排文華東方酒店二晚以香港迪士尼探索家酒店一晚，行程包括黃大仙祠、星光大道、太平山頂等市區觀光，以及香港迪士尼樂園二日門票，最棒的是會安排在香港迪士尼樂園酒店內的「晶荷軒」享用年夜飯，除了特色年菜，還可以品嚐多款造型吸引的迪士尼點心，是只有在晶荷軒才能品嘗到的特色美食。四天團體行程二人一室每人55,800元起（含稅），明年1/26、1/28出發。

品味全城香港美食之旅：

◈ 雄獅旅遊／推出美食主題團體行程，搭乘星宇航空住宿香港文華東方酒店，精心安排Odyssée（2021年米其林推薦法餐）、Bo Innovation廚魔（米其林二星餐廳）、卅二公館（獲獎無數的中菜餐廳）、The Aubrey（亞洲Top10酒吧）品味尊爵新潮的舌尖香港。還獨家特別邀請Hong Kong D 平台創辦人－阿金帶領，深度走讀香港，三天團體行程二人一室每人47,888元起（含稅），限量兩團，11/22、12/20出發，每團限量20席。

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