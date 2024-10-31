ITF旅展搶優惠！小資族冬遊歐洲42,900元起「極光保看」見不到退1萬

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接即將於11/01-11/04在台北南港展覽館舉行的「台北國際旅展」（ITF），世邦旅遊推出多樣超值優惠！最高第2人可省1萬元，想要規劃寒假、春節出遊的旅客不妨透過此機會搶好康，也可預約2025年郵輪賞櫻、美國國家公園、歐美極光等。此外，歡慶世邦旅遊35週年，現場預計送出1,800顆雞蛋糕，歡迎前往（J101）攤位。

▲冬遊巴黎有另一分浪漫的氣氛，不管是購物或是參觀博物館都相當愜意。 圖：世邦旅遊／提供

隨著全球物價攀升，歐美長程航線更顯得珍貴。為圓小資族的歐洲夢，世邦旅遊特別選定巴黎、倫敦、米蘭、慕尼黑等四大歐洲經典城市，搭配長榮航空直飛航班推出「冬季小資圓夢行程」：如慕尼黑6日行程42,900元起、米蘭7日47,900元起，巴黎7/8日行程還加贈法國經典馬卡龍，並於每團抽出一名幸運兒，贈送價值約新台幣2萬元的 LV 皮夾！此外，獨家推出北歐極光早鳥優惠，最高第2人省1萬元，助您夢想成真。

▲冬遊加拿大黃刀鎮追逐幸福極光。 圖：世邦旅遊／提供

今年美加航線機位因商務需求增加而一位難求，世邦旅遊搶得機位，推出多款「美加雙國及阿拉斯加極光行程」，西雅圖啟程行程尤其受歡迎。今年極光大爆發，世邦旅遊加碼「看不到極光退費1萬元」的保障服務。加拿大黃刀鎮極光行程也有早鳥優惠，最高第2人可省6千元。

▲北海道搭乘破冰船感受北國大自然的震撼。 圖：世邦旅遊／提供

針對國人熱愛的日韓冰雪行程，有豐富冬季雪景活動可體驗，包括北海道的破冰船之旅、東北的壯觀樹冰景點，還推出01/23春節限定的「美山合掌村雪燈廊」夜間行程，旅展期間預訂第2人省1萬元；韓國也有滑雪加上季節限定的華川冰釣鱒魚活動，都是難得的冰雪體驗。

▲中越會安古鎮為世界文化遺產，住宿2晚可更深度遊覽這座美麗的城市。 圖：世邦旅遊／提供

海島行程方面，沖繩行程搭配長榮、星宇、華航等國籍航空，提供團體及自由行產品，升等A級飯店、贈送小費及網卡。春節限定推出星宇航空春節直飛關島日航班，開賣以來好評如潮，2025年01/29出發尚有餘位；而華航在11/7起至2025年2月限期直航，5/6天25,888元起，設計超值行程。

東南亞如越南峴港、富國島15,900元起，馬來西亞升等5星飯店2萬元有找、全新包裝馬爾地夫+斯里蘭卡雙國遊，以及埃及跨年6人成行，都有旅展專屬優惠活動。

▲寒假、春節到關島暖呼呼過冬。 圖：世邦旅遊／提供

冬季也是南半球的旅遊旺季，世邦旅遊推出澳洲布里斯本、雪梨、墨爾本行程組合，以及紐西蘭南北島全覽行程，讓旅客在寒冬中享受南半球的暖陽和美景。還在傷腦筋寒假、春節哪裡去嗎？ITF「台北國際旅展」期間至世邦旅遊攤位（J101）挖好康！

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