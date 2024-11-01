「菲」常精彩！台北國際旅展11/1-11/4盛大登場 菲律賓觀光旅遊住宿優惠超給力

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最大年度旅遊盛會－ 「2024 ITF台北國際旅展」（Taipei International Travel Fair, ITF）將於11/01-11/04於台北南港展覽館盛大登場，今年擴大舉辦規模為近七年之最備受矚目。

菲律賓觀光部持續參展不缺席，積極在台推廣菲律賓旅遊，歡迎至攤位索取旅遊手冊參考各地區觀光資訊介紹，舞台活動限時放送精美環保袋，將菲律賓的精采「袋」著走。菲律賓觀光部今年攜手四家主力業者包裝精緻旅遊產品與豪華住宿優惠，祭出多樣折扣與旅遊優惠，讓你輕鬆訂隨時「菲」（攤位號碼：K108）！

▲到長灘島放長假！富立旅遊圖書館推出長住方案最高可選擇停留三十天。 圖：Shutterstock／來源

展場折扣最給利！業者祭限定優惠搶客

「富立長灘島旅遊圖書館」規劃長灘島說走就走機微酒方案第一人$19,999兩人同行第二位只需加價1元；長灘島寵愛女人優惠專案第二位享半價優惠，現場報名好禮二選一；S2沙灘唯一五星！Mandarin Bay 住宿限定優惠，現場報名七大好禮大方送。

長灘島 Long Stay 方案含每日自費餐飲或全島通用活動金、環島巴士券、四或五星酒店住宿(二人一室)、專屬中文虛擬旅遊管家提供無語言障礙的貼心服務 14天方案只要$57,900元起！長住天數可靈活調整，最高停留30天費用只需$99,900元！

「長汎假期」為小資族推出宿霧輕旅行旅展現場一口價含稅NT$14,888起、嗨翻克拉克與蘇比克繽紛4日旅展現場一口價(含稅)$21,500起。

「山富旅遊」直飛長灘島入住2號碼頭Henna渡假飯店享全套裝再享精緻豪華餐。精彩宿霧6日入住薄荷島3晚，現場報名海島雙享推薦行程贈全程小費。

「菲菲旅遊」看好明年春節連假出遊需求，旅展現場主打大年初一出發巴拉望5日含稅簽$43,900，愛妮島與地底河流5日含稅簽$47,900，旅展促銷第二人現場減價$5,000。眾多優惠盡在菲律賓，許自己一個「菲」去不可的理由。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野