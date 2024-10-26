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賀！喜鴻假期歡慶25週年 攜手ITF旅展優惠大放送

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歡慶25週年，喜鴻假期也推出全新制服，展現活潑度假氣息。　 圖：喜鴻假期／來源
歡慶25週年，喜鴻假期也推出全新制服，展現活潑度假氣息。　 圖：喜鴻假期／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的台北國際旅展（ITF）將於11/01-11/04登場，旅遊品牌喜鴻假期也不缺席，除了參加旅展，更為2025年喜迎成立25週年慶提早獻上一系列優惠活動，歡慶里程碑。旅展期間，親臨喜鴻假期展攤，有多項精彩活動與豐富好禮與所有旅遊愛好者同樂。

歡慶25年 10/01起全面更新同仁制服

「品質、誠信、創新」一直以來都是喜鴻假期所堅持的核心理念，這次的「創新」設計，融入了喜鴻的品牌元素，讓襯衫保留專業感的同時也增添了活潑的度假氣息整體服裝展現新潮、創新與穩重，恰到好處地融入品牌元素，繽紛圖騰與配色洋溢著度假氣息，在輕鬆活潑的氛圍中，展現同仁青春活力又不失專業服務，耳目一新中帶來新氣象。

▲擴大25週年感謝祭，各線都將釋出優惠遊程回饋消費者。　圖：shutterstock／來源
▲擴大25週年感謝祭，各線都將釋出優惠遊程回饋消費者。　圖：shutterstock／來源

全面回饋 旅展優惠搶先開跑

成立於1999年，致力於提供客製化全球旅遊服務的喜鴻假期，2024 ITF 台北國際旅展將成為喜鴻假期啟動25週年系列慶祝活動的第一站，除了精選旅遊行程優惠外，攤位上還將舉辦ㄋ一系列趣味互動活動，參觀者有機會參加現場抽獎、贏取限量紀念品，以及享受多重禮遇，旨在回饋多年來支持喜鴻的顧客，並分享未來的旅遊願景。

▲冬遊歐洲，利用優惠價格暢享各地聖誕跨年慶典。　圖：shutterstock／來源
▲冬遊歐洲，利用優惠價格暢享各地聖誕跨年慶典。　圖：shutterstock／來源

▲無論跟團或自由行，韓國是短程線旅遊目的地的熱門選擇。　圖：喜鴻假期／提供
▲無論跟團或自由行，韓國是短程線旅遊目的地的熱門選擇。　圖：喜鴻假期／提供

喜鴻假期表示，2025年將是一個充滿驚喜與感動的一年！在接下來的數個月中陸續釋出各式活動與彩蛋，讓每位旅遊愛好者都能感受到這25年的深厚情誼。

喜鴻假期發言人表示：「我們非常期待在旅展中與大家見面，這次的ITF對我們來說意義非凡，不僅是對公司過去成就的慶祝，也代表著對未來的展望。我們會以更加創新的方式帶領大家探索世界，並推出更豐富多樣的旅遊產品和體驗。」

▲開春遊日本，不管是賞花賞雪或溫泉與購物，一次滿足。　圖：喜鴻假期／提供
▲開春遊日本，不管是賞花賞雪或溫泉與購物，一次滿足。　圖：喜鴻假期／提供

▲想輕鬆度假，別錯過東南亞精選海島與超值行程。　圖：shutterstock／來源
▲想輕鬆度假，別錯過東南亞精選海島與超值行程。　圖：shutterstock／來源

敬請鎖定喜鴻假期官方平台，持續關注最新動態，並於2024年11月的 ITF 旅展親臨現場，共同慶祝這個重要時刻！未來，將持續帶領消費者體驗多元、豐富、創新且舒適的旅遊服務，探索世界各地，創造每一個感動時刻。

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