馬來西亞永續生態旅遊5大優勢 值得一再回訪！美食節再抽來回機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】2023 ITF台北國際旅展正在台北南港展覽館1館如火如荼進行中,吸引了許多民眾到場參觀,其中攤位編號「J109」的馬來西亞觀光局,以精彩歡樂的馬六甲文化藝術團 Briged Seni Melaka 演出、台北人氣餐廳 Mamak 檔主廚拉茶秀、兒童蠟染彩繪創意競賽等吸引民眾參與,以生態永續作為設計的展場,也讓人彷彿置身原始森林,相當吸睛。

▲(右)馬來西亞友誼及貿易中心首席代表Ms. Aznifah Isnariah Abdul Ghani、馬來西亞觀光局台北辦事處娜伊瑪荳副處長Mrs. Naimatul Farah Isa在旅展分享旅遊資訊。 記者-陳妍潔/攝 ▲(右)馬來西亞友誼及貿易中心首席代表 Ms. Aznifah Isnariah Abdul Ghani、馬來西亞觀光局台北辦事處娜伊瑪荳副處長 Mrs. Naimatul Farah Isa 在旅展分享旅遊資訊。 記者-陳妍潔/攝

開展首日,馬來西亞友誼及貿易中心首席代表 Ms. Aznifah Isnariah Abdul Ghani(President of Malaysian Friendship and Trade Centre in Taipei)、馬來西亞觀光局台北辦事處娜伊瑪荳副處長 Mrs. Naimatul Farah Isa(Deputy Director, Tourism Malaysia Taipei)也接受媒體採訪,分享了馬來西亞迷人的旅遊資源。

永續生態旅遊5大優勢

▲砂拉越讓遊客置身純淨美好的大自然。 圖:shutterstock/來源

生態旅遊已成顯學,如同展館打造熱帶原始風貌、呈現「野」太好玩的自然瑰寶,馬來西亞的生態旅遊共有5大優勢,包括豐富的生物多樣性、發達的旅遊基礎設施、政府的支持性政策、當地社區的參與,以及相對實惠的旅遊條件。

其中,「豐富的生物多樣性」指的是馬來西亞無可取代、得天獨厚的生態系,包括熱帶雨林、珊瑚礁和紅樹林,吸引了許多對探索大自然有興趣的遊客,也值得前往觀賞與眾不同的動、植物環境。而「當地社區的參與的部分」,則是鼓勵當地居民與遊客進行互相尊重的交流,讓遊客藉由旅行,親炙在地文化,並對社區產生積極正面的影響,以一起來做蠟染為例,可以讓在地手藝文化得以延續、擴散,其收益也可持續支持永續旅遊的發展。

多元旅遊百花齊放 值得一再回訪

▲神山健行,是吸引世界各地旅客的遊程。 圖:shutterstock/來源

馬來西亞友誼及貿易中心首席代表 Ms. Aznifah Isnariah Abdul Ghani 表示,馬來西亞最受台灣旅客歡迎的目的地包括吉隆坡、馬六甲、檳城和沙巴,之中又以海島和海灘、高爾夫、美食為主要類型。而台灣旅人相當喜歡健行,因此沙巴的神山、同時是馬來西亞的最高峰京那巴魯山(Mt. Kinabalu)是值得一再造訪的旅遊地點。有馬航、亞航直飛航班的沙巴,對台灣遊客來說,只要3.5小時的航程相當便捷,除了健行之外,2天1夜的登山、攀登至海拔4095.2公尺的羅氏峰(Low's Peak),更是神山越來越受歡迎的行程。

神山是馬來西亞第一個、也是世界第3個列入聯合國教科文組織(UNESCO)認證為世界遺產(繼中國湖北神農架、韓國濟州島之後)的地區,在2000年獲得認證;其後,2014年列入生物圈保護區(BIOSFERA),2023年5月則是獲得聯合國教科文組織認證為世界地質公園(Global Geopark),榮登「三冠王」名錄。 此外,馬來西亞也是著名賞鳥勝地,在馬來半島上有超過600種鳥類棲息,東馬婆羅門州也有約580種禽鳥,沙巴的哥打京那巴魯鳥類保護所(Kota Kinabalu City Bird Sanctuary),每年都有多種從北亞過境的候鳥到此棲息。

▲蘭卡威是2024年馬來西亞觀光的推廣景點之一。 圖:shutterstock/來源

馬來西亞觀光局台北辦事處娜伊瑪荳副處長也分享:除了台灣人熟知的旅遊地點,例如遊客持續回流的蘭卡威、砂拉越之外,有更多迄待遊客前來探索的嶄新旅遊目的地,包括馬來西亞東海岸,如彭亨州、丁加奴州、吉蘭丹州,而柔佛(Johor)的拉哇島(Rawa Island)宛如海上秘境,是一座珊瑚島,遊客可享受純淨的白色沙灘、海上浮潛和水肺潛水,海水相當清澈,是大量珊瑚的繁殖地,則是未來的亮眼新星。

細數美食佳餚 特色風格美味11月在台北登場

▲多元文化的融合,成就馬來西亞迷人的美食魅力。 圖:shutterstock/來源 ▲多元文化的融合,成就馬來西亞迷人的美食魅力。 圖:shutterstock/來源

馬來西亞友誼及貿易中心首席代表 Ms. Aznifah Isnariah Abdul Ghani 笑著說,只推薦她心中最愛的3款馬來西亞美食,實在是太難了!因應多元種族、文化匯聚的歷史發展,馬來西亞美食的豐富多變,讓饕客有無盡探索的趣味。 為讓遊客體驗庶民生活的美好,她以風味絕佳的咖哩、各式麵食、椰漿飯作為她心中必嚐的代表餐點,並竭誠邀請台灣民眾可以參加2023馬來西亞文化日與「馬來西亞美食節」,先行體驗馬來西亞飲食文化的美好。

●「馬來西亞文化日」

Hari Budaya Malaysia 將於11/26上午10點至下午4點於台北國立臺灣博物館(南門館)熱鬧登場!為期一日精彩活動集結文化演出、傳統遊戲體驗,馬來西亞學術代表進行圓桌論壇,文化市集攜手30攤以上業者共同推廣馬來西亞道地美食與產品。

●「馬來西亞美食節」

11/28至12/10攜手台北君悅酒店「凱菲屋」推廣「馬來西亞美食節」,帶來一場狂熱的美食嘉年華,以每位1,680元至1,980元(一成服務費另計)享用午、晚餐,多款道地經典馬來西亞菜色吃到飽,讓台灣美食愛好者前來感受馬來西亞道地風味的美食魅力。此外,參與活動的消費者,還有機會贏得馬來西亞國際航空與亞洲航空提供的馬來西亞來回機票,以及君悅酒店豪華住宿券等好禮。

