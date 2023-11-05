史上最爆棚！ 2023 ITF旅展餐券機票買爆、抽獎機會多到爆

「2023 ITF台北國際旅展」集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,300個攤位爆棚展出，今年ITF攤位供不應求，因此首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區，包括雄獅郵輪館、萬豪集團Marriott Bonvoy，都將展攤設於廊道。每年飯店餐券業績好到要排隊，今年更在首日與旅展前的線上旅展就告捷，百萬刷手在各家飯店出現，雄獅旅行社也表示，旅展首日業績優於2019年首日2成，熱銷商品前三名依序為日本、郵輪、東南亞，也出現單筆百萬大單。

2023 ITF展出陣容宛如小型世界博覽會，最熱門的日韓擴大展出之外，德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，以及多家歐洲頂級遊輪首度參展，香港、秘魯、捷克等單位也回歸。展期間每天都有機會難得的各國精彩文化表演、超萌吉祥物大遊行，歡慶旅遊嘉年華。

「2023 ITF台北國際旅展」日本單位展攤人潮踴躍。圖片來源| 欣傳媒

今年中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7大航空公司參展，許多航空公司均推出買機票、再抽機票活動。

國內單位除飯店、旅行社業、遊樂園、伴手禮等，更有全台中央地方單位，帶來台灣部落、農村、文化、森林、客庄、觀光工廠、故宮、地方小旅行等多面向深度探索玩法。

「2023 ITF台北國際旅展」日本館。圖片來源| 欣傳媒

日本館 住星野集團飯店自由行24,000元起

台灣民眾最喜愛的日本館，今年強勢登場，集結各縣市觀光旅遊局、會議局、機場、鐵道、飯店、酒藏、祭典活動及旅行業者等70個攤位齊聚，包括。各家旅行業者也推出超值商品，不論是泡湯、賞雪、聖誕節慶的團體旅遊行程，或是自由行行程、熱門交通票券等一應俱全，讓參觀的民眾可以掌握最新的日本旅遊趨勢及產品。

此次日本星野集團參展，與星宇航空合作推出每日聯名卡卡友獨家行程，開展首日推出大阪5天4夜自由行24,000元起；11月4日限定銷售「虹夕諾雅沖繩」4天3夜沖繩奢華行29,000元起、5天4夜北海道TOMAMU度假村享受之旅31,300元起；熊本4天3夜以及仙台7天6夜深度旅遊行程於11月5日限定推出；最終日東京5天4夜自由行，入住眺望晴空塔與淺草寺的OMO3淺草只要23,800元起，旅展現場享指定出發日期專案優惠價，每人每日限購2席，售完為止。

「2023 ITF台北國際旅展」韓國館。圖片來源| 欣傳媒

韓國館 舞台表演、互動體驗、抽機票

韓國館攤位設置最夯韓國賞楓打卡景點、單車實境旅遊體驗、韓國滑雪造景等，讓大家身如其境，館內分為舞台區、地方政府宣傳區、美食體驗區、運動觀光體驗區、觀光重點城市及地方精選遊宣傳區、銷售區共七大區域，並設有互動體驗與打卡點。只要依活動集點卡的說明集滿8個闖關章，即可享用韓國特色美食或體驗時下最流行的韓式拍貼機，將珍貴回憶帶回家，最大驚喜是還有獲得雙人韓國來回機票的大獎機會。

喜劇武術表演「JUMP」。圖片來源| 韓國觀光公社

韓國館舞台邀請到不分國籍都喜愛的兩組表演團體：喜劇武術表演「JUMP」及魔法繪畫家庭劇「Doodle Pop」，帶來精采的舞台演出。

凡現場下單購買指定團體或自由行旅遊商品，即可獲得限量Kingdom Friends冰壩杯或精美旅行牙刷收納組，而購買團體旅遊商品的民眾還有Kingdom Friends 24吋行李箱的加碼抽獎活動，除此之外，年底出發的民眾還可自行上網參加【有一種驚喜叫韓國】線上活動，加碼把韓國來回機票、免稅店商品券、三星手機、電腦平板、LG吸塵器等大獎帶回家。

AirAsia與馬來西亞觀光局、泰國觀光局合作於ITF現場祭出旅展超低價機票。圖片來源| AirAsia

馬來西亞 檳城自由行9,900起

低成本航空AirAsia與馬來西亞觀光局、泰國觀光局合作於ITF現場祭出旅展超低價單程未稅465元起，並邀請曾經模仿小甜甜布蘭妮舞步爆紅的空少Assraf Nasir領軍AirAsia空服團，以熱情舞蹈辣翻ITF全場。

馬來西亞觀光局邀請沙巴旅遊局、砂拉越旅遊局、馬來西亞籍航空含馬來西亞國際航空公司、馬來西亞峇迪航空與亞洲航空，以及攜手數家旅行社業者推廣馬來西亞旅遊優惠產品。

例如茂隆旅行社搭星宇檳城4日自由行旅展優惠自9,900起；世興旅行社搭乘亞洲航空玩翻沙巴6日無購物含稅價格自22,900起，旅展優惠現折1,000; 馬來西亞國際航空台北至吉隆坡來回機票未稅價自6,210起，台北至亞庇未稅自6,890起。

馬來西亞觀光局加碼限量精美贈品，旅展期間四天現場前150名購買套裝行程並預付訂金$2,000者享多功能收納袋；現場前100名購買沙巴行程再享沙巴旅遊局摺疊旅行袋，送完即止，最後一重再享抽獎機會，贏取馬來西亞國際航空、亞洲航空與馬來西亞峇迪航空所贊助馬來西亞來回機票，馬來西亞豪華住宿券由蘭卡威寺木度假飯店、麗昇飯店集團與雲頂高原上的至尊玖霄明閣大酒店提供，以及多樣知名品牌家電等獎項。

菲律賓 品味傳統佳節甜點

菲律賓觀光部攜手業者推廣熱門旅遊目的地長灘島、宿霧及薄荷島、巴拉望行程，攤位舞台規劃消費者贈獎、玩家推薦優質旅遊產品、品味菲律賓傳統佳節甜點。

菲律賓觀光部邀請眾家業者規劃旅展現場優惠，杜威遊學推出輕奢方案搭華航享半價入住諾富特飯店，加贈諾富特獨家美食饗宴券乙張、造訪攤位進行互動送7-11禮券與其它多重好禮，報名再抽負離子吹風機；旅天下旅行社現場下訂直接優惠$1,000；長灘島旅遊圖書館（富立旅遊）祭出寵愛女人節優惠，長灘島行程第二人報名享半價、購買機票產品即送當地接駁與機場貴賓室、薄荷島行程現場享$20,000以下超低驚喜價；長汎假期喊出折$2,000現場付訂優惠，推薦$20,000以下驚喜優惠價瘋玩宿霧、克拉克。

長榮航空以波音787夢幻客機為展區主題。圖片來源| 欣傳媒

長榮航空迎接雙11 現折1,111元、再抽歐美機票

長榮航空以波音787夢幻客機為展區主題，打造高達4公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，讓民眾親身感受客艙座椅的舒適度。民眾也可搭配線上旅展最低72折優惠，買機票還能再抽機票！

同時，為配合雙11優惠，即日起至11月11日，精選商品任買一件現折1,111元，且於12月31日前下單預購免稅商品就有機會抽中台北-歐美航線不限航點豪華經濟艙雙人來回機票以及台北-亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票的大獎。

此外，長榮航空在旅展現場打造模擬行李轉盤，展示長榮樂e購熱銷品項及長榮航空獨家商品，並於11月7日至11月11日在長榮航空樂e購網站推出全館85折雙11優惠，有興趣的民眾可於長榮樂e購網站上查詢。

除了台北國際旅展外，長榮航空也於官網上推出線上旅展，即日起至11月26日止，祭出最低72折起機票價格及會員專屬優惠，再推出東南亞、東北亞、歐美及全球機票「飛到飽」抽獎活動，11月連續四週抽出幸運得主，越早買、買越多，中獎機會就越高。

華航空姐於旅展熱力演出。圖片來源| 欣傳媒

華航 機票4,088元起、網頁登錄再抽好禮

華航全航線、全艙等推出超值優惠，例如想來趟美食購物之旅？香港4,088元起(未稅)、新加坡/清邁5,820元起(未稅)；想與閨密一起到峇厘島放空、做SPA？最低只要9,700元起(未稅)；或是計畫寒假期間來趟親子小旅行？沖繩只要5,820元起(未稅)；華航新開航並即將增班的日本熊本航線6,800元起(未稅)，詢問度最高的峴港5,950元起(未稅)、檳城7,482元起(未稅)，兩岸航線福州6,000元起(未稅)、廈門7,000元起(未稅)，在歐洲6大航點全面直飛不中停，全面87折起，購票後至華航ITF活動網頁登錄還可再抽豐富好禮。

星宇航空攜手美國職籃NBA洛杉磯快艇隊CLIPPERS打造時尚籃球場。圖片來源| 星宇航空

星宇航空 攜手NBA打造時尚籃球場

星宇航空於展期內推出單筆消費滿3萬元即可參加抽獎，最大獎有機會抽中星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等奢華好禮。旅展期間現場加入LINE官方好友，即可獲得新朋友見面禮，當然也不能虧待老朋友，11月2日至11月5日於官方LINE參加簽到活動，也有機會抽「台北-熊本經濟艙來回機票」或「日本星野集團 磐梯山溫泉酒店住宿券」等大獎。

星宇航空今年開闢第一條北美航線-洛杉磯，同時宣布與美國職籃NBA洛杉磯快艇隊成為官方合作夥伴。繼去年首次參與ITF台北國際旅展備受好評，今年再度炫風登場，攜手美國職籃NBA洛杉磯快艇隊CLIPPERS打造時尚籃球場，把經典的球隊主場複製到活動現場。

星宇航空本次ITF旅展特別邀請合作夥伴玉山銀行及星野集團一同參與，多重優惠讓旅客一網打盡，針對玉山星宇航空聯名卡卡友祭出專屬限量登錄哩程回饋，即日起至11月17日前於星宇航空官網或App購票並成功登錄活動，累積消費滿TWD 20,000至TWD 49,999加贈2,000哩；消費滿TWD 50,000以上加贈5,000哩。

晶華國際酒店集團餐券是每年熱賣焦點。圖片來源| 欣傳媒

晶華酒店集團 線上旅展、晶華快閃店同步推出

晶華國際酒店集團在實體展覽開跑之前，已先舉辦線上旅展（至11月6日下午7點），集團旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅都参與， 10月27日至11月2日，晶華酒店一樓栢麗廳前方也設置【2023台北國際旅展．晶華快閃店】，現場將販售台北晶華酒店超值餐券、住宿券及芳療券。

針對此次旅展，台北晶華酒店栢麗廳自助餐廳平日早餐、午餐、下午茶券，皆可享有買十張送一張單人券的限定活動，其中主推的「栢麗廳平日午餐四人優惠套票組」每套五張20,000元，折扣最高達5.6折。上庭酒廊「假日全日舒活早午餐雙人券」，每張1,899元，折扣達6.7折。三燔本家則延續往年熱賣的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題四人劵」，每組3,099元、折扣高達5.5折。一樓中庭azie餐廳推出展場限定假日皆可使用的「azie美國頂級爐烤肋眼牛排16盎司共享雙人套餐優惠券」，每張2,199元，折扣高達7折，館外的人氣餐廳故宮晶華推出港點吃到飽買十送一優惠、義饗食堂也有折扣高達5折的方案。

住宿券的部分則推出折扣高達2.7折的「漫遊中山」客房住宿券，入住13坪豪華客房，再贈兩客CNN推薦、與米其林綠星聯名早餐僅需5,988元； SPA療程折扣券這次則推出「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程券套票(兩入一組)，每組6,888元的套組，內容包含兩次連續榮獲8年世界SPA大獎的沐蘭SPA價值4,950元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程外，折扣高達7折。以集團角度出發的「環遊晶華住宿券」也登場，每張10,000元、可自由選用於晶華旗下各酒店。

君品酒店雲軒西餐廳「雙人牛排套餐吃到飽餐券」下殺4.8折。圖片來源| 雲朗觀光集團

雲朗觀光集團 牛排吃到飽雙人套餐 每人900元有找

雲朗觀光推出多種實體旅展限定優惠套票，年年熱銷的「聯合住宿/通用券」於實體旅展中購買，祭出買十送一的獨家好康;君品酒店雲軒西餐廳「雙人牛排套餐吃到飽餐券」每張1,799元，以下殺4.8折的優惠於旅展中限定銷售，旅展現場更加碼祭出單筆消費滿30,000元，即可參加轉扭蛋活動，有住宿及餐飲等多重好禮送，其中最大獎為雲品溫泉酒店經典山景客房住宿券乙晚。

可享受彈性搭配作使用的聯合住宿通用券，售價為每張2,200元，今年於旅展現場額外加碼買十送一的好康，持券者可自由選擇使集團旗下的君品酒店、翰品酒店、兆品酒店以及品文旅，或選擇平假日適用的紅葉谷綠能溫泉園區作使用。今年票券的使用方式更加多元，使用1張聯合住宿/通用券可於平假日單次入園紅葉谷溫泉，享雙人泡湯及套餐再加贈2人泡湯，而平日入住翰品高雄、花蓮、新莊、兆品嘉義、台中一晚則附贈2客早餐，同時加碼明年一月底前入住再享房型升等優惠，每日限量5間，而持券入住品文旅，加贈貓咪吐司一包。使用2張票券入住翰品高雄則享豪華套房含2客早餐，並加贈紅酒；品文旅礁溪，使用2張券，平日加價800元則可入住雙人樂旅閣樓房含2客早餐，再加贈兩位12歲以下兒童免費入住及早餐；若想入住君品酒店也沒有問題，使用2張券即可入住雙人雅緻客房，而3張券即可入住四人家庭房。

旅展獨賣的君品酒店雲軒西餐廳「雙人牛排套餐吃到飽餐券」，價格下殺4.8折，售價1,799元，平均一人不到900元，即可無限享用「頂級牛排10盎司」套餐及主廚例湯、手工麵包、主廚精選甜點、花園沙拉等多道經典料理，是熱愛牛排的饕客們的必買首選，每日分場次定時銷售，每人限購2張，售完為止。

福容大飯店 千元不到吃頂級食材

福容大飯店ITF現場推出聯合住宿券，遍及北、中、南、東17家分店，皆可暢遊，聯合住宿券買10送1，優惠價29,000元；福容會員限定買15送1「再贈1」，平均一張只要2,559元。還有美食饕客絕不能錯過的「連鎖餐券」，平均一人只要981元起，就能吃到和牛、鮑魚、花膠等頂級食材。福容會員現場購買成套商品可玩轉盤遊戲，每天限量抽出1張聯合住宿券，此外10/18-11/30福容線上旅展期間憑發票登錄享福卡APP再參加抽獎，有機會獲得聯合住宿券、福容徠旅住宿券等大獎。

臺南館更提前宣傳「2024台灣燈會在臺南」及「臺南400年」盛事。圖片來源| 欣傳媒

台南館聯合飯店業 住宿券2.6折起

臺南市政府觀光旅遊局與台南大員皇冠假日酒店、台南大飯店、台南晶英酒店、捷絲旅台南虎山館、福爾摩沙遊艇酒店及禧榕軒大飯店6家飯店業者聯合參展，臺南館更提前宣傳「2024台灣燈會在臺南」及「臺南400年」盛事，與大家相約2024臺南見。

現在來臺南旅遊消費，只要憑臺南店家消費累計滿100元就可上網至「2023臺南購物節」網站登錄發票參加抽獎(9月15日至113年3月10日)。臺南活動也輪番上陣，2023臺南關子嶺溫泉美食節(10/14-11/12)、臺南城市音樂節暨貴人散步(11/3-5)於國定古蹟億載金城辦理，邀請大家來臺南，體驗臺南魅力。

臺南館旅展期間加碼推出「幸運數字」活動，凡於臺南館消費且身分證字號含「2.0.2.4」「4.0.0」，對中任3碼者(例如202、024、422、242、040、004、400)即可獲得「豬飼料柑仔店」(新玉香60年老店)的告白爆米花；民眾只要於臺南館消費滿500元即可參加「臺南GOGO好禮」活動，有機會獲得臺南限定且包裝以臺南400為主題開發的熱蘭遮堡薯條等好禮；消費滿1,000元還可參加「滿額抽獎趣」兌換抽獎券參加抽獎活動，有機會抽中臺南住宿券、【臺南400 X 無藏茗茶】聯名限定款禮盒等；此外，消費滿3,000元即可參加「臺南滿額贈」活動，贈送茄芷工坊-花布購物袋(數量有限，不累計)；參加「來臺南最讚」活動就送銅錢餅，上述贈品數量有限，送完為止。每日現場也有豐富多元的舞台活動，以及深受大小朋友喜愛的吉祥物「魚頭君」也會到場與大家同樂。

國家森林館草皮休憩區。圖片來源| 林業及自然保育署

國家森林館 帶你玩51條友善永續遊程

林業及自然保育署精心籌劃「國家森林館」，向國內外遊客推薦臺灣傲人的山林美景，推出51條優惠永續遊程，35款專屬森林遊樂區紀念品，限量開賣「沼平櫻啤酒」、野生動物「黃喉貂」等大玩偶，邀請大家來趟漫悠森活的永續旅程，徜徉並感受大自然的美好。

林業及自然保育署精心籌劃「國家森林館」，向國內外遊客推薦臺灣傲人的山林美景，推出51條優惠永續遊程，35款專屬森林遊樂區紀念品，限量開賣「沼平櫻啤酒」、野生動物「黃喉貂」等大玩偶，邀請大家來趟漫悠森活的永續旅程，徜徉並感受大自然的美好。

51條優惠永續旅遊行程，包含夜宿大雪山國家森林遊樂區觀察在地野生動物的生態、廣受好評的「阿里山曙光漫遊」、季節限定的「大農大富賞楓2日遊」及適合全家同遊的「阿里山林鐵楓紅列車」等。

展覽期間2場山林達人分享：11月4日（六）下午2時，由森林系夫妻檔阿泰和呆呆分享山林活動知識，在山裡找回自在從容；11月5日（日）下午2時，邀請「走在臺灣脊樑上的男人」麥覺明導演分享臺灣大山、土地與動物細膩互動的感動故事。此外，現場還有互動體驗，有機會獲得5,000元旅遊金，邀請國人預約一趟深度森林體驗。

ITF台北國際旅展官方網站：www.taipeiitf.org.tw

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300115