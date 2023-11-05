破盤價11,940元起！ ITF旅展郵輪館 天天送免費「挪威奮進號」

今年ITF旅展入口處出現「郵輪館」，是由郵輪專家–雄獅旅遊所規劃設置，雄獅旅遊首創「雙主場」，除了雄獅本館攤位（展攤編號：J1309），也設置「郵輪館」（攤位編號：E001），一次集合明年從台灣出發的挪威郵輪奮進號、歌詩達莎倫娜號、MSC地中海郵輪榮耀號行程，推出市場上最低價。

「郵輪館」設置拉霸機，雄獅App會員現場還可免費參加拉霸，有機會抽中挪威郵輪奮進號日本行程。圖片來源| 雄獅旅遊

天天送郵輪之旅 迪士尼也送禮

「郵輪館」舞台活動將天天送出免費的「挪威郵輪奮進號」之旅，同時今年歡慶一百周年的加州迪士尼，也參與活動，將送出迪士尼相關禮品。

最新來台挪威郵輪奮進號展場最低價每人11,940元起，報名指定行程再送日本岸上觀光、郵輪船上每人50美金購物金、船上星巴克免費飲品等三重好禮；歌詩達莎倫娜號、MSC榮耀號ITF現場下單現折1,000元；透過雄獅App下單更優惠，最高折3,000元。雄獅App會員現場還可免費參加拉霸機活動，除可獲得最高5,000元郵輪商品折扣金外，有機會抽中挪威郵輪奮進號日本行程。

與蝦皮購物合作 送購物優惠券

此外，雄獅今年也與蝦皮購物合作，現場將贈送限量蝦皮購物優惠券，11月11日於蝦皮購物下單總額滿萬元，再抽挪威郵輪奮進號那霸4日雙人旅遊兌換券。

挪威奮進號船上擁有13家餐廳，包含7間免付費餐廳，為郵輪界之最。圖片來源| 雄獅旅遊

挪威郵輪奮進號 最多免費餐廳

雄獅旅遊攜手挪威郵輪集團啟動「挪威郵輪奮進號 Norwegian Spirit」包船計劃，挪威奮進號甫斥資31億台幣重新改裝，於2024年6月至中秋假期期間以基隆、高雄雙母港推出26趟次航程，為郵輪史上最豐富多元行程。

挪威奮進號船上擁有13家餐廳，包含7間免付費餐廳，為郵輪界之最，還引進美國紐約知名餐廳ONDA，同時星巴克也進駐船上，堪稱提供最多元與CP值高的美食項目。

「莎倫娜號」以浪漫神秘古羅馬神話為主題，有「眾神之船」的美譽。圖片來源| 歌詩達郵輪

歌詩達莎倫娜號 限定版賞櫻航程

歌詩達郵輪「莎倫娜號」以浪漫神秘古羅馬神話為主題，有「眾神之船」的美譽，莎倫娜號2024年將推出賞櫻航程，以及6/30-9/5暑假航程，賞櫻航程只有佐世保/濟州6日、釜山/熊本6日這兩個限定航次，有機會一次欣賞日韓兩地櫻花風情，免除掉旺季一房難求、機票高漲，輕鬆圓夢。

「MSC地中海榮耀號」海上香榭大道。圖片來源| 雄獅旅遊

MSC地中海榮耀號 亞洲最大最新郵輪

MSC地中海郵輪榮耀號繼2024年年初的航程之後，再推出6月航程，18萬噸的「MSC地中海榮耀號」是亞洲目前最大、最新郵輪，施華洛世奇水晶旋梯、海上香榭大道都是亮點。

參考郵輪行程

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300112