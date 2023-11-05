ITF旅展雄獅旅遊挑戰最低價！ 祭出最高額獎品、最優惠春節行程

雄獅旅遊今年ITF旅展擴大展攤規模，並祭出ITF全市場最低價。圖片來源|雄獅旅遊

雄獅旅遊總經理暨發言人賴一青。圖片來源|雄獅旅遊

雄獅旅遊總經理暨發言人賴一青表示，今年最熱門行程為日本、歐洲，近來泰國免簽，也預料再掀市場熱潮。針對親子、獎勵旅遊主推郵輪產品，雄獅旅遊主打挪威郵輪奮進號、歌詩達莎倫娜號、MSC地中海郵輪，挪威郵輪奮進號祭出展場最低價11,940元起，並天天送出免費的挪威奮進號之旅，除了大眾商品，雄獅旅遊也涉獵頂級行程，包括農曆年檔期九州七星號、明年底的南極郵輪包船。

疫後日本大爆熱門，團費也調漲。圖片來源|雄獅旅遊

疫後旅遊市場到底多熱旺？賴一青表示，出境旅遊市場回溫，第3季出團人次較年初成長逾2倍，熱門旅遊國家以日本為最大宗，歐洲及東南亞同樣有不錯表現，其中越南熱門度甚至超越疫情前水準。而雄獅旅遊線上旅展自本月起開跑後，整體業績較9月同期成長逾3成，甚至較去年線上旅展業績大幅成長3倍以上，顯示國人對於出遊興致有明顯增加，預估今年線上加線下旅展整體業績可挑戰翻倍成長。

針對疫後旅遊旺盛需求，雄獅旅遊此次來勢洶洶，祭出史上最高額獎品，讓消費者既可購買優惠產品，還有機會得到好禮，消費滿額可參加巨型扭蛋抽獎，提供萬元旅遊行程、萬元飯店住宿券、GoPro運動攝影機、萬國通路行李箱等超過百項好禮；郵輪館主打天天送「挪威奮進號」免費之旅，雄獅App會員另可免費參加拉霸機活動，預計將送出逾2萬組超值好禮，總價值超過350萬元。

雄獅旅遊今年特別規劃雄獅郵輪館，舞台活動將天天送出免費「挪威郵輪奮進號」之旅。圖片來源|雄獅旅遊

看好郵輪旅遊復甦強勁，雄獅旅遊今年特別規劃雄獅郵輪館，舞台活動將天天送出免費「挪威郵輪奮進號」之旅，商品同樣祭出破盤優惠，最新來台「挪威郵輪奮進號」展場最低價每人11,940元起，報名指定行程再送日本岸上觀光、郵輪船上購物金、船上星巴克免費飲品等三重好禮；歌詩達莎倫娜號、MSC榮耀號ITF現場下單現折1,000元；透過雄獅App下單更優惠，最高折3,000元。雄獅App會員現場還可免費參加拉霸機活動，除可獲得最高5,000元郵輪商品折扣金外，有機會抽中挪威郵輪奮進號日本行程。此外，雄獅今年也與蝦皮購物合作，現場將贈送限量蝦皮購物優惠券，11月11日於蝦皮購物下單總額滿萬元，再抽挪威郵輪奮進號那霸4日雙人旅遊兌換券。

出國吃年夜飯！春節出遊最高折5千

雄獅旅遊針對農曆春節假期加碼推短線最高折3千、長線最高折5千活動。短線推薦「賀歲冬季北海道破冰船5日」一次看到北海道道東地區三大祭典，還能體驗特殊的破冰船之旅，每人加碼送日本蘋果、LION隨身包、LION行李束箱帶三大好禮；「賀歲首爾五星諾富特愛寶滑雪5日」保證入住五星諾富特首爾大使酒店及Alpensia滑雪渡假村，安排中文滑雪教練，除夕或初一更升等韓牛晚餐；「賀歲旗艦夏豔五星泰國無購物5日」全程入住國際五星飯店，每人送在地伴手禮及開運紅包乙份；「賀歲旗艦檳城蘭卡威5日」團圓餐特別安排東南亞傳統「撈魚生」。

冬遊韓國萬元有找

出國想要撿便宜，「首爾酷玩全日樂天6日」8,888元起；韓國冬季必遊「冰魚慶典5日」19,388元起，到超人氣雪場戲雪，旅展現場購買首爾計畫旅遊票、團體自由行、團體行程等商品，即贈限量知名韓團紀念品；購買韓國旅遊商品還可至韓國觀光公社攤位兌換精美好禮。「沖繩快閃促銷3日」市場最低價13,888元起；「東京迪士尼戲雪溫泉5日」32,888元起，加碼一晚溫泉飯店及螃蟹吃到飽；「南九州砂浴體驗5日」29,900元起，保證入住3晚溫泉飯店，特別安排體驗指宿砂浴及搭乘指宿玉手箱觀光列車。

若想去東南亞避冬，「特選宿霧輕鬆遊4日」每人19,500元起，第2人加購價9,999元，加贈歐斯陸鯨鯊共游一日遊；「特選新馬悠遊5日」一口價18,999元起，全程無自理餐；泰國「特選曼芭夜未眠無購物6日」20,999元起，保證入住一晚曼谷金普頓或凱悅酒店；越南「特選峴港FUN輕鬆5日」一口價22,900元起；「特選小資輕鬆省峇里5日」22,500元起，最低6人成行加碼貝妮島恐龍灣一日遊。

長線部分「特選斯里蘭卡7日」市場最低價48,900元起，體驗高山茶園火車，遊覽文化古城、佛牙寺；「冬遊特選直飛土耳其9日」市場最低價46,900元起，特別安排博斯普魯斯海峽遊船之旅；「經典挪威極光羅浮敦群島11日」159,900元起，早鳥第2人折萬元，造訪羅浮敦群島體驗搭乘快艇捕撈螃蟹，並有機會看到美麗的極光；「羅馬尼亞、保加利亞玫瑰節限定團13日」162,900元起，早鳥第2人折15,000元，獨家安排一年一度玫瑰節慶典。

雄獅旅展下殺首爾滑雪4日8,888元起。圖片來源|昆池岩度假村

雄獅滑雪獨家分級教學

冬季滑雪行程夯，雄獅旅遊隨團安排台灣滑雪指導員中文教學，並有獨家分級小班教學制度，無論是沒經驗的新手，或是想精進技巧的玩家都能盡情玩樂，推薦「雫石滑雪5日遊」，出飯店即雪場，還能享受露天溫泉消除疲勞；「北海道留壽都滑雪5日」安排北海道規模最大的留壽都雪場，可邊滑雪邊眺望羊蹄山及洞爺湖美景，12月18日出發限定，加碼送松葉蟹腳吃到飽。

喜歡深度旅遊的旅客，旅展限時推出「TRAINSUITE四季島體驗版4日」體驗日本鐵道上的五星旅宿，現場下單每人再減8,000元，再加碼純艙房買一送一，限量1間；璽品旅遊「南洋親子峇里島5日」兩人成行，安排專車及專屬中文導遊，入住非洲主題渡假村及泳池別墅住宿，還有機會與長頸鹿來場早餐約會；「馬爾地夫芙拉瓦麗渡假村7日」享五星級海上渡假村及全球最大規模全玻璃海底餐廳午宴；中南美洲「智利復活節島單國經典15日」為市場獨家智利及復活節島行程，每個地區至少停留2晚，可以深度體驗當地的自然奇觀與人文風情。

雄獅旅遊於ITF推出香港自由行萬元有找。圖片來源|雄獅旅遊

喜歡自由行的旅客，雄獅旅遊於旅展現場推出「東京計畫旅遊票5日」限量買一送一，每人最低價7,500元起；「澳門航空盛世酒店3日自由行」未稅價7,888元起，第2人再折1,000元，加贈每日早餐、影匯之星8字摩天輪門票、網卡等好禮；「酷航首爾自由行5日」11,999元起兩人成行，下單送T-MONEY交通卡每人乙張，及韓國吃到飽4日WIFI分享器免費租借優惠序號每房乙組。

票券則有「JR關西廣域地區鐵路周遊5日券」最低價2,587元起，送岡山樂享周遊券；「JR關西＆廣島地區鐵路周遊5日券」最低價3,665元，送廣島樂享周遊券；買京都．大阪觀光二日乘車券送京都塔、大阪水上巴士、琵琶湖遊船三項體驗，最低價287元起；另有網卡買一送一、國外上網75折等優惠。

旅展獨家「花東蒸汽火車3日」，展現CT273蒸機女王與藍皮解憂號的懷舊魅力。圖片來源|雄獅旅遊

CT273蒸機女王＋藍皮解憂號一日限定

國旅推薦「不老部落體驗趣2日」11,300元起，保證入園不老部落；獨家「花東蒸汽火車3日」14,900元起，展現CT273蒸機女王與藍皮解憂號的懷舊魅力，限定12月16日出發；「鳴日廚房花東海山跨年2日」47,900元起，享用璐露野聯名戶外野餐晚會。必搶票券有「綠世界生態農場門票」市場最低價270元；「台南旅遊美食護照」999元，買就送萬國通路手提箱乙個；「威秀影城電影票四張」999元。

旅天下聯合國際旅行社也於ITF祭出年度破盤價，出國旅遊商品最高再折5,000元。「日本名古屋自由行5日」13,399元起，送Wi-Fi吃到飽及機場接駁市區交通券；「韓國釜山蔚山5日」21,900元起，到賞櫻名所鎮海欣賞粉色花海；獨家直飛日本「東北花卷溫泉5日」31,888元起，保證4晚入住溫泉飯店。長線則有「童話奧捷德10日」56,900元起，4人同行再折千元；「西澳伯斯8日」68,900元起，去尋找全世界最愛笑的動物短尾矮袋鼠。

雄獅旅遊官網：https://www.liontravel.com/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300109