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一秒到屏東！ 飛天小火車開進「ITF台北國際旅展」 體驗屏東食宿遊購行一次滿足

聯合新聞網／ 文、圖／屏東縣政府
屏東縣政府觀光推廣科科長張恭文與參展廠商大合影。圖／屏東縣政府
屏東縣政府觀光推廣科科長張恭文與參展廠商大合影。圖／屏東縣政府

「2023 ITF台北國際旅展」於今(3)日一連4天在臺北南港展覽館一館登場！今年屏東館以「飛天小火車」為主題，挑高4米的火車造型，豎立在展館中，要帶領民眾一秒進入屏東的特色共融公園之中，讓屏東館在本次旅展中成為大家注目的焦點，希望讓現場民眾感受屏東的旅遊特色亮點和美食魅力，體驗屏東的多一度熱情！

屏東縣政府表示，今年特別邀請在地優質觀光產業業者一同共襄盛舉，參展業者包括屏東縣觀光協會、屏東縣觀光創生聯盟、大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東民宿協會以及休閒農場，帶來屏東特色遊程及住宿優惠，讓參觀民眾在屏東館內食宿遊購行一次滿足！

屏東縣政府交通旅遊處觀光推廣科科長張恭文活動致詞
屏東縣政府交通旅遊處觀光推廣科科長張恭文活動致詞

縣府交通旅遊處強調，這次展期同樣是熱鬧滾滾！除了有射飛鏢活動外，還有DIY手作課程，此外，主舞台區設有多媒體互動遊戲，還有各業者推出產品及遊程優惠推廣活動、扭蛋及有獎徵答等趣味遊戲，並提供參加民眾豐富精美的贈品，歡迎大家踴躍前來屏東館參觀，感受不一樣熱情的國境之南。值得注意的是，「2023四重溪溫泉季」即將於11月17日登場的，帶入在地元素和故事為主題的同時，以燈飾點亮四重溪溫泉區及旭海溫泉區，開始在天氣漸涼的季節中帶給大家屏東多一度的溫暖。另外，還有貓奴們不可錯過的「船仔貓屏東展」、充滿濃濃懷舊風的「2023 屏東鐵道文化祭」以及溫馨又可愛的「屏東聖誕節」，豐富多元的活動帶領大家體驗屏東多樣風情。

歡迎持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊，體驗屏東四季不同風貌，讓您怎麼玩都玩不膩! 相關活動訊息請上「屏東旅遊網」（https://i-pingtung.com/）及「屏東go好玩」臉書（https:// www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/）查詢，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息。

觀光 溫泉 ITF台北國際旅展 聖誕節 屏東旅遊

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