「5大航空」ITF旅展一次看！11/3開展，長榮飛福岡不用1萬2、華航香港只要4088元

年度最大的ITF台北旅展即將於11月3日至11月6日盛大展出囉！不論旅行社、飯店或航空等業者都紛紛祭出超狂優惠吸引消費者光顧。UDN小編特地整理五家航空業者的超殺優惠，包含長榮飛福岡不用1萬2、華航香港只要4088元等，一起來看看吧！

華航飛香港來回只要4,088元

華航這次以「飛機啟航 漫遊旅程」為設計，結合機場跑道，模擬飛機起飛的既視感讓出國更有感，還有扭蛋可以玩。旅展強調「全航線85折起」優惠，更狂的是優惠日期包含跨年、寒假、過年和賞櫻等熱門時段。不僅如此，現在香港來回只要4,088元起；號稱泰國必去的「清邁」也只要5,820元。更多優惠請上華航官網查詢。

圖／來自華航官網

長榮早開賣飛沖繩最低只要5,588元

長榮自10月22日就已經搶先開賣了！至11月26日都可以用長榮航空官網或手機APP購票，長榮飛沖繩最低只要5,588元。尤其歐美路線也有88折到93折的優惠，目的地包含洛杉磯、舊金山、紐約、巴黎、倫敦、慕尼黑、米蘭與溫哥華等地，絕對是買了不會後悔，有計劃出發歐美的夥伴可以考慮看看了！

圖／來自長榮官網

星宇航空官網或APP購票，全航線85折起

近日超夯的星宇航空，旅展即日起至11月17日限定星宇航空官網或APP購票，可享全航線85折起，適用出發日期為2023年11月1日至2024 年5月31日，航線超廣，包含洛杉磯、舊金山、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、熊本、名古屋、峴港、胡志明市、河內、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、新加坡、宿霧、馬尼拉、克拉克與澳門等。

圖／來自星宇航空官網

國泰航空官網訂歐美紐澳直接折扣3000元

國泰航空自11月3日至11月6日開展期間，除祭出歐洲、紐澳、日本、香港等全球精選航點好康優惠，即日起至11月10日於官網預訂由台灣出發前往歐洲、紐澳、中東、南非等地區可享新台幣3,000 元折扣，真的是不要錯過了，快到官網先訂起來吧！

圖／來自國泰航空官網

台灣虎航ITF線上旅展全航線899元起

台灣虎航今年的攤位可說是誠意十足，將帶虎迷重回Y2K千禧年代，來場以明亮橘色搭配霓虹燈光為主基調的沉浸式體驗。除了台灣虎航ITF線上旅展全航線899元起，若本身是樂虎卡卡友，至樂虎卡專屬購票頁面購票，直接享票價10%off的折扣，且另可獲得8%的tigerpoints回饋，真的是買到不心痛呢。

圖／來自虎航官網

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