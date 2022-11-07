ITF台北國際旅展 德州休士頓首次參展‧帛琉促銷機票9,000元起

台灣國境開放後首次舉辦的台北國際旅展(ITF)，於11月4日(五)至11月7日(一)在南港展覽館舉行，此次參展國家數量已恢復至疫情前，提供想要出國旅遊的民眾最新資訊，台灣最熱門的長程線目的地–美國，此次參展單位包括關島、馬里亞納、德州休士頓旅遊局等，美國德州休士頓更是首次參展。在疫情期間，曾以旅遊泡泡風潮的帛琉也參展，並帶來華航11月16日起增班的好消息，促銷台北－帛琉航線優惠價 TWD 9,000 元起 (未稅)。

帛琉於ITF 台北國際旅展特別促銷優惠，經濟艙來回機票 TWD 9,000 元起；圖片／欣傳媒

帛琉安排傳統舞蹈表演，於ITF旅展大會舞台演出。華航帛琉航線自 11 月 16 日起增班，以全新 A321neo 客機飛航每週三、六共 2 班，ITF 台北國際旅展特別促銷優惠，經濟艙來回機票驚喜價 TWD 9,000 元起。華航官網線上旅展即日起至 11 月 28 日推出眾多精選航線促銷優惠，購買台北－帛琉航線機票，另外加碼送機票，華夏會員完成購票並至活動網頁登錄，就有機會抽中宿霧、峴港及清邁三大新航點免費機票。旅客也可透過華航全新推出《機微酒》自由行 2.0 進化版，選購機票及酒店套裝行程暢玩帛琉。

德州休士頓旅遊局首次參展；圖片／欣傳媒

美國最大規模的IPW旅展，明(2023)年5月20日~24日在德州聖安東尼奧舉行，長榮航空目前提供台北直飛休士頓航班，因此德州休士頓旅遊局特地參加台北國際旅展(ITF)推廣，休士頓旅遊局亞太區代表姚義表示，休士頓主打購物（國際旅客購物免稅）、美食（異國美食薈萃）、產業（航太、醫療、石油）、文化（超過18 間博物館）之旅，也可與德州的沃斯堡、奧斯汀、聖安東尼奧，以及路易斯安那州的紐奧良串遊。街頭藝術家Gonzo247 帶動休士頓壁畫風潮，此次展攤也特別以繽紛的街頭藝術陳設。

關島台灣辦事處處長嚴樹芬 表示，正爭取農曆年的關島包機與定期航班；圖片／欣傳媒

疫情期間曾以疫苗旅遊計畫（Air V&V）造成風潮的關島，此次參展，關島台灣辦事處處長嚴樹芬 (Felix Yen) 表示，目前正積極爭取農曆年的關島包機與定期航班，期待可以早日促成，迎接台灣旅客重返關島。關島杜夢區度假村區域擁有超過25間飯店，全都距離最美海灘只有數步之遙，並配備會議設施及宴會式的會議場地，附近還有得獎餐廳，主打美式、日式、泰國、歐洲及無國界美食，不管是度假休閒、或獎勵旅遊都是極佳目的地。

ITF馬里亞納展攤開幕儀式邀請專家、KOL剪綵；圖片／欣傳媒

疫後旅遊趨勢呈現M型兩極化現象，高端旅遊產品也受到特定族群青睞，馬里亞納觀光局攜手頂級旅遊俱樂部 Le Orano推出珍稀版旅遊「頂級迷你團－灣流私人飛機暢遊馬里亞納」每團250萬起，客製化行程三度挑戰旅展最高價，繼消息公布後，已接收到許多洽詢，引爆頂級旅遊的浪潮。「圓夢灣流－暢遊馬里亞納」亮點包括將依據行程主題，邀請各領域知名KOL親自帶領VIP探索馬里亞納，ITF馬里亞納展攤開幕儀式即邀請專家、KOL剪綵，包括馬里亞納觀光局航司顧問唐受衡、全球百大水下攝影師 Yorko Summer、私人旅遊俱樂部Le Orano 執行長高睿騰等皆蒞臨出席。現在從台灣要到塞班島，可搭乘韓亞航空，從首爾轉機抵達。

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