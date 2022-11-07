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ITF台北國際旅展「潛」進帛琉18,900元起 雄獅獨家推出3全天出海

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／帛琉觀光局提供
圖片／帛琉觀光局提供

台灣國境開放，今年台北國際旅展(ITF)匯集來自71個國家地區參展，成為民眾解封後規劃和購買出國旅遊商品的最佳平台，疫情期間，曾帶動旅遊泡泡風潮的帛琉參與盛會，除了在大會舞台帶來精彩的傳統舞蹈表演，並配合華航11月16日起增班，促銷台北－帛琉航線優惠價 TWD 9,000 元起 (未稅)，旅行社業者也在旅展期間搶先推出帛琉自由行以及團體行程，最低價只要18,900元起，同時還有市場唯一「3日整天出海」行程，讓大家暢遊帛琉！

帛琉素有人間天堂與潛水樂園美譽；圖片／帛琉觀光局提供
帛琉素有人間天堂與潛水樂園美譽；圖片／帛琉觀光局提供

帛琉素有人間天堂與潛水樂園美譽，總共有 340 座島嶼，擁有豐富、遼闊的海洋資源，全世界獨有的著名景觀牛奶湖、大斷層、干貝城及軟珊瑚區等，被旅人喻為「真實版海底總動員」；此外，呈現天然夢幻蒂芬妮藍 (Tiffany Blue) 色澤的牛奶湖，則被聯合國教科文組織列為世界遺產。

帛琉觀光局在台北國際旅展設有展攤；圖片／帛琉觀光局提供
帛琉觀光局在台北國際旅展設有展攤；圖片／帛琉觀光局提供

帛琉觀光局在台北國際旅展設有展攤（攤位號碼：I616），歡迎大家前往洽詢相關資訊，帛琉觀光局表示，目前入境帛琉，需完整接種疫苗(兩劑)滿14天(疫苗種類須為美國FDA或WHO緊急授權使用，台灣高端疫苗亦可接受)，需要攜帶疫苗接種證明(疫苗接種紀錄卡或國際預防接種證明書ICV)，抵達後不需檢疫篩檢。

雄獅旅遊（攤位編號：J1501）在旅展期間搶先推出帛琉自由行以及團體行程，雄獅旅遊表示，配合華航台北－帛琉航線自11月16日增為每周三、六共2班，規劃帛琉4日及5日特色旅遊商品，並於ITF台北國際旅展期間搶先推出，現場下訂指定行程還可享2,000元折扣。

雄獅旅遊推出「帛琉頂級自由行」以千萬級賓利／勞斯萊斯機場接送；圖片／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊推出「帛琉頂級自由行」以千萬級賓利／勞斯萊斯機場接送；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊首波推薦「帛琉輕奢自由行」4日每人18,900元起、5日每人19,900元起，可選擇入住帛琉百悅大飯店或帛琉老爺大酒店；「帛琉頂級自由行」4日每人47,999元起、5日每人49,900元起，搭乘華航A321neo客機全平躺商務艙，以及千萬級賓利／勞斯萊斯機場接送，全程入住帛琉百悅大飯店套房享私人碼頭及沙灘。

帛琉鬼斧神工的自然美景；圖片／帛琉觀光局提供
帛琉鬼斧神工的自然美景；圖片／帛琉觀光局提供

團體行程部分，帛琉4日每人25,900元起、5日每人27,900元起，皆包含1日以上出海行程，加贈浮潛用具及運動吸水毛巾。其中，雄獅旅遊獨家推出「3日整天出海」行程，帶領旅客前往牛奶湖、鯊魚城、大斷層、藍色珊瑚礁等，一次收集帛琉最具特色及代表性的潛點，盡情享受鬼斧神工的自然美景。

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/208047

帛琉 ITF台北國際旅展 觀光

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