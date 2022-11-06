ITF國際旅展／皇冠海岸觀光圈閃亮登場 超值幸福包199元限量首賣

北海岸的老梅綠石槽。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2022 ITF台北國際旅展於111年11月4日(星期五)至7日(星期一)於南港展覽館1館舉辦，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下簡稱北觀處)攜手「皇冠海岸觀光圈」業者於旅展中祭出優惠，除了北海岸精選遊程500元起，還有199元超值幸福包限量首賣，歡迎大家前往國家風景區觀光圈產業亮點館K1313攤位-皇冠海岸觀光圈參觀。

皇冠海岸觀光圈擁有觀音山、極北點富貴角燈塔及淺水灣、白沙灣、中角灣等多處海灣，野柳及和平島更具特殊地景地貌與人文資源，結合地形發展自行車、衝浪、SUP立槳等休閒運動；靜態空間美學以朱銘美術館、法鼓山園區為著，加上在地優質商家，展現「皇冠海岸 觀光之冠」多元的特色與魅力。

▲北海岸的衝浪天堂-中角灣。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

此次旅展推出特色遊程及優惠，包含：北海岸唯一雙層巴士「金包里號冬遊北海岸X最美黃金湯一日小旅行」及「金包里號春遊北海岸X綠石槽秘境一日小旅行」推出超優惠折扣，原價888元的一日遊程，ITF期間只要500元即可暢遊北海岸。另有觀音山、基隆、北海岸一至二日遊小包團行程，歡迎至攤位洽服務人員。首次推出199元「皇冠海岸幸福包」，內含1個旅遊包及皇冠海岸消費券500元(使用期限至112年5月30日)，憑券至皇冠海岸專屬店家消費可享折扣或小禮物!旅展期間更能現買現用，現場報名辰社旅行社、華華鑫國際旅行社、宏祥旅行社遊程即可抵用。

▲台灣好行皇冠北海岸線同步於現場銷售5款旅遊套票。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

皇冠海岸幸福包旅展期間每日上午11點於攤位開放購買，每日限量75個，每人限購2個；無法到旅展參觀的民眾，亦可於太陽網商城預購，每人限預購3個，幸福包預計11月18日起陸續郵寄或自取。

台灣好行皇冠北海岸線同步於現場銷售5款旅遊套票(野柳經典女王遊、北海岸悠遊下午茶、金山湯泉樂齡遊、朱銘藝文好時光、中角灣FUN浪一夏)，單筆購買任1款套票即送小禮1份，滿750元送皇冠北海岸線隨身包1個，數量有限送完為止！

旅展期間至皇冠海岸觀光圈攤位，現場拍照並上傳「北觀粉絲團-幸福北海岸」旅展指定貼文下方，即可獲得野柳地質公園可愛公仔1個，數量有限送完為止！

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