2022 ITF旅展日韓館夯 日航買機票送國內線‧韓國館新塗鴉秀、CREW動感演出

2022 ITF台北國際旅展是亞洲最負盛名、台灣最大的旅遊展會，國境解封後首次舉辦，於11月4日(五)至11月7日(一)在台北南港展覽館登場，此次台北國際旅展展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及全台40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展，國人向來最熱愛的日韓，日本館今年參展單位增加為去年兩倍，是最大的國家主題館，韓國觀光公社今年則擴大ITF國際旅展韓國館的規模，邀請帶來視覺藝術享受的新塗鴉秀、舞力四射的生動感CREW兩支表演團體進行演出，精彩豐富。

韓國館今年邀請帶來視覺藝術享受的新塗鴉秀、舞力四射的生動感CREW兩支表演團體進行演出；圖片／韓國觀光公社提供

日本館今年共有東京觀光財團、關東地區、中部‧北陸、九州觀光機構、札幌、茨城、靜岡、山陰山陽等55個單位，帶來當地第一手旅遊資訊，現場另有多項好禮，如北九州每日將抽出JR九州鐵路周遊券；德島縣11月6日將舉辦新景點說明會，只要參加便可獲得當地藍染特產！

日本航空2022 ITF期間(即日起至11月8日)推出快閃特惠，台北出發到日本來回機票未稅7,998元起，買國際線機票送國內線機票；圖片／欣傳媒

日本航空(JAL，以下簡稱“日航”)今年將與青森縣、福井縣攜手參展2022 ITF，參與「日本航空x青森x福井」舞台問答就有機會得到日本小禮物，例如青森祭典面膜、青森蘋果橡皮擦、福井精美鑰匙圈等(隨機贈送)，日航除了推出ITF旅展特惠價之外，將在展攤限量販售日航獨家小物。

日本航空今年與青森縣、福井縣攜手參展2022 ITF；圖片／欣傳媒

日航推出2022 ITF期間(即日起至11月8日)推出快閃特惠，台北出發到日本全國城市來回機票未稅7,998元起，同時日本國內線航段0元、日本線轉機停點費0元，等於買國際線機票送國內線機票，此外日航國際線經濟艙每人可免費託運2件行李(每件23公斤以下)，商務艙每人可免費託運3件行李(每件32公斤以下)，由於現在許多日本二、三線城市還未恢復航班，對想要前往的台灣旅客來說十分優惠便捷，除了旅展現場購票之外，還可透過日航官網或各大旅行社購買。11/4-11/7 ITF旅展期間，刷卡新光銀行日本航空聯名卡購買日航機票，滿額可享 1,000元回饋金(額滿為止，詳見新卡銀行官網活動辦法說明)。

韓國觀光公社擴大今年ITF國際旅展韓國館的規模；圖片／欣傳媒

為了能夠讓更多台灣民眾看到疫後韓國更多樣化的面貌，韓國觀光公社擴大今年ITF國際旅展韓國館的規模，館內則分為舞台區、韓流區、自駕露營區、地方政府宣傳區、郵輪區、銷售區共六大區域，共20家旅行社和4間航空公司共同推廣促銷訪韓特惠商品、16個宣傳攤位前來參展。而旅展四天在韓國館及中央舞台上，可以看到新塗鴉秀、生動感CREW兩支表演團體，帶給大家絕無僅有的舞台饗宴。

韓國館館內分為舞台區、韓流區、自駕露營區、地方政府宣傳區、郵輪區、銷售區共六大區域；圖片／欣傳媒

身為疫後首場ITF旅展，韓國館內設有眾多互動體驗活動與潮流打卡點，只要在展區內完成３項關卡、集完8個闖關章，即可體驗時下最流行的韓式拍貼機，將珍貴回憶帶回家！(每日數量有限，贈完為止)闖關遊戲包含韓國傳統遊戲體驗、VR體驗、濾鏡打卡、韓流Quiz、各地方政府攤位活動等，除此之外，現場也設有瘋迷全球的韓團BTS SUGA和JIMIN的人形立牌供民眾一同拍照，以及傳統韓紙飾品盤DIY和傳統韓紙方塊燈DIY手作體驗活動，讓大家買得開心，玩得開心！

韓國館今年邀請舞力四射的生動感CREW進行演出；圖片／韓國觀光公社提供

睽違三年，台韓重返自由旅遊，韓國的旅遊景點也變得更加豐富，本次的韓國館除了延續【安心旅遊 就在韓國】主題外，展館內設有11個地方政府以及3個機場相關單位，一同攜手推廣韓國旅遊。而近年來郵輪旅遊也蔚為風潮，釜山、仁川等郵輪單位也駐足韓國館，帶領大家更深入了解搭郵輪遊韓國的樂趣。除此之外，在銷售區有多家旅行社提供多樣的韓國安心旅遊商品，還有大韓航空、韓亞航空、德威航空和酷航的攤位銷售機票，旅展期間，購買韓國團體商品、自由行商品皆有精美下單禮(送完為止)。繼韓國在8月至10月期間，針對台灣實行之限定免簽於11月起恢復正常化，重啟台韓免簽證來往(需申請K-ETA電子旅遊許可證)，台灣人赴韓旅遊的意願大幅回升。

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====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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