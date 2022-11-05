ITF台北國際旅展買氣回籠 雄獅：預計業績回復5成、春節出國看這檔！

疫後國門開放的首次全台最大規模的台北國際旅展(ITF)，11月4日(五)至11月7日(一)在南港展覽館舉行，台北國際旅展(ITF)向來是觀光產業景氣的指標之一，有別於前兩年較為冷清的人潮，解封後讓台灣觀光界對透過旅展提振產業賦予厚望，業者表示，在實體旅展之前的線上旅展，即湧現買氣，為觀光業復甦注入強心針。

蔡英文總統、交通部王國材部長、交通部觀光局張錫聰局長、台灣觀光協會葉菊蘭會長等貴賓親臨ITF台北國際旅展雄獅旅遊展攤，與雄獅集團董事長王文傑等人合影；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅集團媒體管理部副總經理單葑表示表示，預估旅展線上線下銷售業績將可回復至疫情前的5成，自從台灣解封後，已有逾萬人次下訂國外旅遊商品，目前歐洲產品銷售速度最快，截至農曆年檔期，產品已銷售達9成，日本線最夯，以北海道成績最佳，其次為大阪、京都、福岡，再則為東南亞，售價漲幅相對較小，約2萬多元即可入住五星級飯店，由於航空公司目前機位僅恢復至5成，有意於農曆年出國旅遊的民眾，建議把握旅展期間優惠卡位。

ITF台北國際旅展雄獅旅遊展攤，雄獅集團董事長王文傑與全體工作人員合影；圖片／雄獅旅遊提供

疫後旅遊趨勢呈現M型兩極化現象，高端旅遊產品也受到特定族群青睞，雄獅集團媒體管理部副總經理單葑指出，受到疫情的隔離封鎖，許多具經濟能力者對早日實現壯遊夢想，更顯積極與行動力，滑雪產品上漲2、3成，依然呈現強烈買氣，而雄獅主題旅遊行程售價每人126萬起的「2024南極30日」，目前已有一團成行。此外，疫情兩、三年期間，內政部登記結婚的50萬對新人，無法完成蜜月旅行，解封後，也湧現大量蜜月族群需求。

鑒於高端旅遊的盛行，雄獅旅遊攜手私人旅遊俱樂部 Le Orano合作；圖片／雄獅旅遊提供

鑒於高端旅遊的盛行，雄獅旅遊攜手私人旅遊俱樂部 Le Orano合作，首個獨家方案「加州迪士尼樂園門票贈 Genie+」，限明年寒假、春節期間入園，免費享迪士尼最新推出Genie+快速通關，每人3,390元起，此外還有限量20組的頂級套裝行程，含迪士尼 VIP Tour Service、50美元禮物卡一張，更可到樂園專屬招待所「21 Royal」餐廳享頂級晚宴，限2023年2 月 2 日 與2 月 9 日使用，11月底前早鳥優惠每人 99,999 元起，私人旅遊俱樂部Le Orano 執行長高睿騰表示，迪士尼頂級套裝的招待所原設定提供給政商名流，也是全迪士尼唯一可以飲酒之處。

華航集團疫後首度參展，中華航空董事長謝世謙、華信航空總經理彭榮敏及台灣虎航董事長陳漢銘共同出席華航集團展區開幕儀式；圖片／欣傳媒

為迎接疫後旅遊商機，今年ITF各大航空公司強勢登場，共有中華航空、台灣虎航、亞洲萬里通、長榮航空、星宇航空、越南航空、日本航空等7大航空公司，現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購，更祭出豪華座艙現場體驗。

華航睽違兩年參加台北國際旅展，以最新A321neo客機概念打造繽紛展場，設置A321neo豪華商務艙模擬情境，提供民眾親身感受全新飛行體驗；同時為歡慶「皮卡丘彩繪機CI」上線營運，華航精心設置彩繪機打卡牆，推出旅展限定Instagram濾鏡，讓民眾下載體驗前一刻在宿霧海島自由行、下一秒就穿梭到越南峴港；現場也準備即拍即印設備，提供民眾獨一無二的專屬明信片留念，上傳Facebook或Instagram打卡分享，再拿獨家限量小禮。

華航驚喜加碼 4 天限時折扣，旅展期間購票輸入優惠代碼「2022CIITF」，現買現折超划算，台北-大阪、台北-名古屋TWD 9,463 元起，台北－首爾仁川TWD 8,124 元起、台北－首爾金浦TWD 9,463 元起，日韓免萬元輕鬆遊，現場購票還可參加華航展區機票抽獎，區域線免費機票天天送！

首度參展的星宇航空，特別規劃A350-900全艙等座椅體驗區，供民眾們搶先試乘機上座椅；圖片／欣傳媒

首度參展的星宇航空，主場館以「太空艙」為核心概念打造，選用曜石灰主色調，特別規劃A350-900全艙等座椅體驗區，供民眾們搶先試乘機上座椅。豪華經濟艙及經濟艙採自由參觀，神秘的頭等艙及商務艙則需要參加LINE抽獎預約活動才能一窺真面目。除了全艙等座椅體驗區外，同時規劃購票區及星宇小舖，為民眾帶來一場翱翔於太空的豪華精品之旅。

日期｜2022/11/4(五)～2022/11/7(一)四天時間｜10:00 - 18:00地點｜台北南港展覽館一館官網｜https://www.taipeiitf.org.tw/展期四天參觀時間：11月4日(五) 12:00~18:0011月5日(六) 10:00~18:0011月6日(日) 10:00~18:0011月7日(一) 10:00~18:00★ 現場購票售票亭位置：南港展覽館K區入口前外搭票亭(捷運1號出口)、K區服務台★ 超商機台/網路：四大超商( 7-11 ibon售票系統、全家 FamiPort、萊爾富 Life-ET、OK超商 OK.go )、udn 售票網、Klook、KKday※ udn 購票者請由I區進場、Klook、KKday及ibon網路購票者，請先至J區服務台兌換紙本門票後進場

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====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/208009