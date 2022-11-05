疫後首次ITF台北國際旅展 71國、1,200攤振興台灣觀光！

臺灣國境正式開啟，「亞太地區三大旅展」之一的台北國際旅展(ITF)，11月4日(五)至11月7日(一)在南港展覽館舉行，今(4)日開幕式典禮，總統蔡英文、交通部部長王國材、文化部部長李永得、客委會主委楊長鎮、原民會副主委鍾興華、國立故宮博物院黃永泰副院長、日本交流協會泉裕泰代表、駐台北韓國代表部鄭炳元代表及帛琉、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、海地、聖露西亞、宏都拉斯等邦交國大使等貴賓皆蒞臨出席，展現各界共同推廣觀光的決心。

2022台北國際旅展(ITF)開幕式典禮，總統蔡英文、交通部部長王國材與貴賓們合影；圖片／台灣觀光協會提供

總統蔡英文表示，ITF作為國境開放後的第一個國際旅展，是國際旅遊重啟的重要象徵，也感謝台灣觀光協會在過去兩年疫情期間堅守旅展品質，並期望透過今年旅展為觀光產業注入更多量能。而截至10月底，已有52團旅遊團入境，相信產業復甦的腳步會越來越快，蔡總也邀請業界朋友與政府一同努力，把握機會用品質與服務，創造國內外旅遊更好的發展，為產業帶來更大商機，也邀請全國民眾一同來逛展消費，力挺台灣觀光。

日本觀光振興協會皆見薫常務理事等人歡迎總統蒞臨日本館，並贈予蔡總統千葉縣吉祥物布偶。；圖片／台灣觀光協會提供

台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，觀光是國家重要的戰略產業，也是台灣和全球互動的連結點。據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的推估，未來十年亞太地區的觀光 GDP每年將成長8.5%，帶動整個區域的經濟成長。在重啟國門之後，台灣觀光協會繼續和觀光產業界一起團結合作，以觀光走向國際，迎接後疫時期有無限可能的旅遊藍海。

蔡英文總統、葉菊蘭會長及駐台北韓國代表部鄭炳元代表等人進行台韓互訪宣誓儀式；圖片／台灣觀光協會提供

交通部部長王國材表示，感謝觀光業者兩年多來堅守崗位共體時艱，交通部也持續推動各項振興國旅方案，獎勵觀光業包裝精緻旅遊，並輔導產業順勢加速數位轉型，活絡內需市場，為國境開放迎接國際觀光客奠定厚實的基礎。而台北國際旅展是非常重要的國內外旅遊平台，透過旅遊交易會，接軌台灣業者與世界市場，向全球業者說明台灣觀光準備好了，歡迎大家來到台灣。

今年文化部與產業合作，推薦文化觀光遊程，邀請民眾跟著文化帶路齊步走；圖片／台灣觀光協會提供

此次台北國際旅展展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及全台40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展，觀光業者預估，由於國境解封，將有助於帶動出國旅遊風潮、觀光產業復甦。

交通部觀光局今年於ITF設置的臺灣觀光形象館「臺灣館」，特別規劃以「愛上臺灣，玩就對了」為概念；圖片／台灣觀光協會提供

交通部觀光局今年於ITF設置的臺灣觀光形象館「臺灣館」–「愛臺玩Taiwan Play!」，特別規劃以「愛上臺灣，玩就對了」為概念，設計元素涵蓋四大主題，包括美食、文化、生態、樂活，整體主軸緊扣「Green綠色旅遊」、「Healing療癒慢活」、「Connection疫後自然及社交連結再出發」，整體以360度開闊設計，更透過多媒體巨幕放送臺灣各地自然美景與人文特色，十足展現臺灣多元繽紛的國家主題館，疫後讓人醉心的旅行就從家鄉臺灣出發，心動不如馬上行動！

交通部農委會林務局策畫的「國家森林館」有「最美場館」美稱；圖片／台灣觀光協會提供

有「最美場館」美稱的「國家森林館」，農委會林務局今年依舊精心籌劃參與此次旅遊盛宴，以「友善自然山林的永續旅行」概念，攜手策盟旅行社，以「森林療癒、生態探索、永續旅遊、人文對話」四大主題為核心，打造『千森・萬尋』主題展，為拉近民眾與山林的距離，此次也祭出多重旅展優惠，包含旅展限定訂購即享 6~8 折優惠與旅展報名折扣、森遊抵用卷優惠、遊程限定周邊優惠。

林務局於 11/5（六）的14:00-14:30 邀請香氛專家-溫佑君老師現場分享，如何藉由音樂與氣味的訓練、11/6（日）的 14:00-14:30 邀請清新女聲森淮，喚醒影響專注力的聽覺與帶來生命愉悅嗅覺感知，邀請一同來探索身體療癒的的奧秘關鍵。

日期｜2022/11/4(五)～2022/11/7(一)四天時間｜10:00 - 18:00地點｜台北南港展覽館一館官網｜https://www.taipeiitf.org.tw/展期四天參觀時間：11月4日(五) 12:00~18:0011月5日(六) 10:00~18:0011月6日(日) 10:00~18:0011月7日(一) 10:00~18:00★ 現場購票售票亭位置：南港展覽館K區入口前外搭票亭(捷運1號出口)、K區服務台★ 超商機台/網路：四大超商( 7-11 ibon售票系統、全家 FamiPort、萊爾富 Life-ET、OK超商 OK.go )、udn 售票網、Klook、KKday※ udn 購票者請由I區進場、Klook、KKday及ibon網路購票者，請先至J區服務台兌換紙本門票後進場

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