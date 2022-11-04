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ITF日本館／德島縣送藍染、小海龜 JR九州以「屋台」形式展出

欣傳媒／ 欣傳媒

這幾年來被譽為最後淨土的日本四國德島，致力於推廣觀光，疫後強調大自然風光與秘境的德島，更成為適合人們身心靈休養的旅遊目的地，在南港展覽館舉辦的2022 ITF 台北國際旅展 (2022/11/4～2022/11/7四天)，德島回來了(攤位號碼I2212)，歡迎大家來索取觀光資料、臉書按讚打卡、玩遊戲、拿精美小禮物！以觀光火車獨步全日本的JR九州，這次是連同九州觀光推進機構與北部九州五縣，一起以「屋台」形式展出，也歡迎大家購買PASS、拿限定小禮物！

民眾們旅展期間，只要來到德島攤位，即可索取觀光手冊，在臉書按讚FB、追蹤IG，就贈送德島資料夾，填寫線上問卷，還贈送德島小禮，現場也設計有趣的遊戲，只要玩遊戲，就可以把小海龜帶回家！

旅展期間，旅行社業者包括雄獅、上順、翔笙、喜鴻、豐和、百威都推廣四國德島相關行程，詳情請洽各家旅行社詢問。

在旅展現場攤位購買JR九州PASS，將可拿到JR九州限定的小禮物(送完為止)，如果有任何列車搭乘上的問題或是想要旅遊諮詢，來自福岡本社的水嶋さん與德田さん以及特派員NANA都會在現場提供服務與諮詢。

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207984

觀光 ITF台北國際旅展 九州

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