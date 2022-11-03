出國荷包不縮水！ ITF台北國際旅展 喜鴻假期遊日韓、東南亞、歐美紐澳現享超值優惠

瑞士鐵力士山－360度旋轉纜車俯瞰名峰雪景。 圖：喜鴻假期／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】悶了2年多，台灣國門終於解禁！想玩的心早已準備環遊世界，第一站最想去哪兒？還在找尋理想行程與目的地嗎？先來逛旅展，找尋最佳度假靈感。2022 ITF臺北國際旅展於11/4（五）～11/7（一）在台北南港展覽館一館登場，解封後首次ITF台北國際旅展，各旅行社、觀光局、航空公司將釋出一系列精彩優惠。其中，同步推出線上旅展開賣的喜鴻假期（展攤編號：I2108），也準備豐富的旅遊行程及優惠和大家相見。

▲入冬了，除了賞雪更要來一趟讓身心暖呼呼的溫泉旅遊。 圖：喜鴻假期／提供

疫後出國，據網友推薦目的地，亞洲熱門首選包含日本北海道、南韓、越南、更都榜上有名！喜鴻假期表示，針對解禁後出遊，馬上迎來12月聖誕節、跨年假期，2023春節，國內民眾迫不及待找回熟悉旅遊回憶，雖然此時國際油價、機票費用都跟著上漲，想要聰明找好康、省荷包，從旅展下手是好方法！

喜鴻假期日本團體行程最低$19,800起，日本自由行最低$17,900起，包含東京、沖繩、九州、東北、關西、北海道等熱門地區，迪士尼樂園、賞楓、滑雪、泡湯、慶典、百萬夜景、破冰船等豐富活動行程，琳琅滿目任君挑選，入住星級飯店、在地美食饗宴，絕對精彩難忘；韓國團體行程最低$15,900起、東南亞團體最低$16,800起，歐美紐澳等地區也都祭出超值優惠。

▲越南中部純樸歷史小鎮-會安古城。 圖：喜鴻假期／提供

獲得疫後出遊票選人氣王的東南亞地區，越南峴港「峴在正夯」再送落地簽＄16,800起，帛琉海底總動員私人沙灘浮潛教學＄41,500起；長程線北歐極光破冰船，入住北歐極光屋、破冰船、大啖帝王蟹再送小費＄152,000起，第二人享早鳥優惠＄6,000；法國巴黎暢遊奧維小鎮、藝術殿堂羅浮宮、蒙馬特山丘浪漫愛之牆、時尚購物，蒙帕納斯登頂＄67,900起，前10名第二人優惠＄3,000。 無法請太多天，國旅首選花東特惠團11/29及12/13出發＄3,499起、豪華露營車埔里緣溪行森林營地，享受寧靜山景與豐富露營場地娛樂設施、獨立衛浴、DIY活動及一泊三食，旅展現場折扣每房再省＄500。

▲搭船遊塞納河畔，感受巴黎浪漫情調。 圖：喜鴻假期／提供 ▲搭船遊塞納河畔，感受巴黎浪漫情調。 圖：喜鴻假期／提供

現場除了行程優惠外，喜鴻假期加碼第二人報名省$3000，指定行程第二人優惠最高省$10000，旅展現場報名付訂保險再加碼升等成300萬意外身故（失能）/30萬意外醫療/10萬海外突發疾病（含法定傳染病），讓旅客出遊更加安心，報名指定行程再送盥洗用品旅行組、收納六件組、環保袋等好康。刷卡使用指定銀行信用卡再享現場滿額禮運動包、Bobonny旅行2件組、超商禮券等限量優惠。

無暇前往旅展現場，別擔心，即日起至11/13前，喜鴻假期官網同步舉辦線上旅展（https://bit.ly/3NtCitj），無法前往旅展的朋友們，也能享有相同優惠報名行程，一起預約精彩的冬季與2023年美好假期。

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