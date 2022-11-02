來ITF試吃長崎蛋糕捲！ 更新疫情後造訪長崎 首波「必訪新設施」懶人包

停靠於新長崎站月台的西九州新幹線海鷗號。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】雖然海外旅行因疫情而中斷，但疫情期間長崎進化的腳步可沒落下，就等著國境再開後，用嶄新的面貌迎接海內外遊客。解封後造訪長崎時，以下的景點可別錯過！

另外，長崎也將參加11/4~11/7台北國際旅展，屆時也會提供觀光情報、長崎蛋糕捲試吃等活動，懷念長崎魅力的朋友們不妨去一趟看看(攤位名稱／編號：北部九州／I2308)。

■長崎站周邊

為配合西九州新幹線的開通，長崎車站於2020年3月28日全面高架化，相關業務也移轉到全新的長崎車站大樓，為第五代的長崎車站，並以長崎的全新陸上玄關身分，送往迎來四面八方的遊客。新長崎車站將當地的山海特色景觀融入視野內，從月台就能眺望到開港已有450年歷史的長崎港以及姿態優美的女神大橋。此外，由於長崎站為始發站，這裡還能拍攝到列車並列的正面照片，是鐵道迷不能錯過的角度。

全新的長崎車站外觀。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

長崎車站及其周圍也陸續有新設施進駐，包括2021年11月落成的「出島MESSE長崎」，是長崎首座大型展覽會場，能夠對應各式博覽會等活動。位於出島MESSE長崎旁的「長崎希爾頓飯店」於2021年11月開幕後，2024年初還有位於新長崎站大樓高樓層的「長崎萬豪酒店」落成。長崎站內的「長崎街道海鷗市場」則是今年3月剛開幕全新商場，裏頭網羅了長崎的各種特產，以遊客最愛的伴手禮店跟餐廳為中心，一共有54間店鋪，是必逛必買之處。

長崎街道海鷗市場是網羅了長崎最齊全伴手禮的商店，還有許多餐飲店。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■稻佐山山頂區域

長崎夜景名列世界新三大夜景、日本三大夜景，是造訪長崎時不能錯過的必看景點。稻佐山山頂區域「INASA TOP SQUARE」於2021年7月翻修後重新開幕， 包含能欣賞到長崎夜景的景觀餐廳「ITADAKI」、漢堡店「INASA BURGER」及咖啡店「INASA COFFEE」三間全新餐飲設施，以長崎在地食材為主軸，提供各種長崎美食。

稻佐山山頂的INASA TOP SQUARE。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

想前往稻佐山山頂，可選擇搭乘長崎纜車或是2020年1月底開始運行的長崎稻佐山軌道車。長崎纜車的車廂四周皆為透明的玻璃，不管站在哪個方位，都能清楚眺望到長崎市的風景。此外，遊客也可搭乘公車前往稻佐山中腹停車場後，轉乘長崎稻佐山軌道車前往稻佐山山頂展望台，透過兩種不同交通工具，欣賞不同角度的風景。

從四面皆透明的長崎纜車上能夠盡享璀璨的長崎夜景。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■哥拉巴園

位於南山手山坡上的哥拉巴園內保存了6棟明治時期的西洋建築，從這裡俯瞰長崎港的視野十分遼闊，彷若西洋庭園的異國風情是吸引遊客的特色之一。園區內的「舊哥拉巴宅邸」為日本現存最古老的木造洋房，同時也是世界遺產。2019年1月起進行了將近3年的整修工程，終於在2021年11月完工重新開放，包括屋頂、外觀及屋內展示全部煥然一新。

哥拉巴園內可租借西洋禮服拍照。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

在哥拉巴園內可以換上西洋禮服，在園區內拍下各種紀念照之外，也可前往日本西洋料理的先驅餐廳「自由亭」喝下午茶、吃長崎蛋糕，或是品嘗重現當年經典滋味的牛肉燴飯等。

在自由亭內能品嘗到重現當年西餐滋味的餐點。 圖：長崎縣觀光連盟／提

■雲仙溫泉

知名星野集團在日本全國展開的溫泉旅館品牌「界」也將插旗雲仙溫泉，預定於2022年11月25日開幕。「星野集團 界 雲仙」以充滿地獄能量的異國風情旅宿為主題，如大浴場內的大片彩繪玻璃便是從荷蘭傳來的玻璃工藝品。此外，歷史悠久的「雲仙宮崎旅館」也將重新整修後，於2022年12月15日對外營業。所有客房皆附有露臺，能夠親近雲仙自然外，也能俯瞰煙霧瀰漫的雲仙地獄。

星野集團 界 雲仙 大浴場中的大片彩繪玻璃裝飾十分吸睛。 圖：星野集團／提供

雲仙地區地表底下的熱源不停移動，因此在2020 年末，雲仙地獄旁的停車場地層陷落 誕生了全新的「IBUKI地獄」，雲仙地獄的範圍也更加擴張。來到2021年11月落成的全新展望公園「極樂公園」就能俯瞰溫泉街以及雲仙地獄樣貌 。

煙霧迷漫的雲仙地獄一景。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

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