馬來西亞ITF有意思、有EATS、有趣事！11／4相約南港展覽館

馬來西亞觀光局邀請沙巴旅遊局參展攜手共推沙巴旅遊行程。 圖：馬來西亞觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬來西亞觀光局持續推廣「體驗亞洲魅力」，復刻國民餐室Kopitiam經典特色，懷古風情十足的在地食肆變身成為互動舞台與洽談櫃台，打造充滿娘惹元素的主題展館。

▲傳統茶餐室承襲色彩斑斕繽紛的峇峇娘惹元素，成為今年度馬來西亞展館設計概念來源。 圖：馬來西亞觀光局／提供

「Kopitiam」發音與福建話「咖啡店」相同，這處匯聚馬來西亞多元民族的用餐所在，成為融合馬來人、印度人與華人文化和諧交流的集散地。多元種族文化背景薈萃，不只讓馬來西亞成為饕客們的美食天堂，更讓馬來西亞整年度都充滿著歡慶的熱鬧盛典。11月4日至11月7日邀請民眾造訪2022 ITF台北國際旅展馬來西亞館「體驗亞洲魅力茶餐室」，為期四天的豐富節目將於南港展覽館J109攤位登場，親臨感受「馬來西亞真有意思」。

▲甜心主播呂佳宜(左)旅遊部落客傑菲亞娃(右)分享閨蜜旅遊精彩采亮點精。 圖：馬來西亞觀光局／提供

玩家講座配限定旅遊優惠／有樂事

旅遊部落客傑菲亞娃攜手甜心主播呂佳宜進行旅遊講座，以閨蜜視角分享旅行精采亮點；來台14年印度裔馬來西亞諧星Boris也將登台加入傑菲亞娃一同開講，推薦更多完美假期組合。

馬來西亞觀光局邀請沙巴旅遊局與旅行社業者共推產品優惠，包含天海旅行社祭出雙人同行現折$3,000免小費、海揚國際旅行社馬六甲古城、搭纜車奔雲頂高原娛樂城五日旅展價$18,888(含稅)、世興旅行社五日大紅花海上VILLA $28,000起(含稅)再享兩人同行最高折$3,000，以及百威旅行社檳城五日遊免小費、馬來西亞IG打卡五日遊$27,000(含稅)。龍皇國際旅行社/完美假期推出沙巴四日與五日套裝旅遊，旅展現場報名立即省$2,000。馬來西亞觀光局加碼現場前100名購買套裝行程並預付訂金$2,000元者，再享馬來西亞觀光局限量版輕便背包；若購買沙巴行程則加碼再享沙巴旅遊局精美環保袋，贈品數量有限，限定贈送前100名消費者，敬請把握機會。

▲印度裔馬來西亞諧星Boris加入講座陣容，推薦台灣旅客完美假期的首選目的地。 圖：馬來西亞觀光局／提供

▲前100名購買套裝行程享馬來西亞觀光局限量版輕便背包；購買沙巴行程另可享沙巴旅遊局精美環保袋。 圖：馬來西亞觀光局／提供

熱力舞台表演／有藝事

邀請曾參與《超級星光大道》與《明日之星Super Star》馬來西亞藉歌手 Diva 陳廷婷將以個人深厚的歌曲演唱功力與舞台魅力引爆馬來西亞館。另一組輪番上陣的表演團體「舞行者」 (Dance walker) ，由曾經登上國慶酒會舞台演出的表演者林智駿先生擔任編舞監製，結合馬來西亞三大民族舞蹈，透過豐富肢體變化演繹身體曲線之美，呈現馬來西亞多元種族文化建構的情同手足的家園情誼。

▲圖說：馬來西亞歌手 Diva 陳廷婷征戰無數歌唱比賽的演唱功力深厚。 圖：馬來西亞觀光局／提供

拉茶秀最吸睛／有趣事

「拉茶」是馬來西亞獨創沏茶方式，手持兩個杯子倒來倒去，以精湛手法呈現出「拉茶瀑布」，大量碎冰搭配濃厚茶香，拉得越長，風味更是絕佳。拉茶通常以煉乳調製，甜度比起其他奶茶飲品相對較低，部分店家會同時加入煉乳與糖水調配，甜在心的滋味讓螞蟻人回味無窮。這款人氣國民飲品在Mamak檔餐廳相當普遍，更成為CNN推薦世界五十項必吃的風味美食之一。台北國際旅展開幕首日(4日)中午12點，特別邀請馬來西亞皇室御用主廚第三代傳人、熱門星馬餐廳「Mamak檔」料理主廚Anand Pusudoray登台炫技，呈現視覺味覺雙饗宴。

▲星馬料理餐廳「Mamak檔」主廚Anand呈獻精湛拉茶手藝。 圖：馬來西亞觀光局／提供

美味福袋限時開賣／有EATS

OH！MY Mini Mart大馬迷你市場蒐羅馬來西亞熱門人氣美味，從娘惹咖椰抹醬、海南雞飯醬、肉骨茶料理包、美極東炎風味麵、益昌咖啡烏與獨立包裝經典零食包裝推出限量50份超值福袋，11月6日週日上午11點30分馬來西亞館舞台準時開賣，每袋台幣$300元的價格盡享道地馬來西亞滋味。

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