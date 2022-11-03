ITF旅展特惠／誠品行旅線上旅展開賣　首推悠遊旅誠饗樂套券　優惠最低24折起

▲誠品行旅 The Chapter Café與聚聚樓聯合推出「海派饗龍蝦」年終回饋活動。

ITF旅展價搶先跑！已連續五年蟬連《富比士旅遊指南》推薦的eslite hotel誠品行旅首度於誠品線上獨家開放線上旅展，11／1～30重磅開賣【悠遊旅誠∣饗樂套券】，限時優惠每套5張9,600元，平均每張1,920元即可任選The Chapter Café「無國界旅人套餐」兩套（價值2,596元）、In Between「之間套餐」一套（價值2,387元）、波士頓活龍蝦限時活動2客（價值2,596元），或位於誠品生活松菸店的聚聚樓「聚聚雙享餐」一套（價值2,508元），另外亦可憑券兌換客房一晚，多重選擇的年度優惠最低24折起，邀請旅人盡饗從容自在的饗樂食光。詳細資訊請洽誠品行旅官方網站（www.eslitehotel.com）查詢。

東西豐盛美饌或與書海共眠周五至日入住僅需加價500元

為提供更方便彈性的美好食宿體驗，誠品行旅今年特別整合旗下餐飲與住宿，以最低24折的限時年度優惠推出【悠遊旅誠∣饗樂套券】，每套9,600元（一套五張），憑單張券即可任選館內外餐廳之人氣套餐，包括一樓無國界料理餐廳The Chapter Café「無國界旅人套餐」兩套（價值2,596元/74折）、二樓歐陸料理餐廳In Between之間「之間套餐」一套（價值2,387元/8折）、位於誠品生活松菸店的館外餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」一套（價值2,508元/76折）、或波士頓活龍蝦限時年終回饋活動2客（價值2,596元/74折），亦可憑二至四張券兌換雅緻客房至行政套房的房型（24折起），周五至周日入住每房僅需加價500元，套券內容選擇多元，可單張使用或自由組合為一泊二食或一泊三食，餐飲及住宿期限皆至2023年9月30日，任旅人悠遊於東西方美饌與書海之間。

▲誠品行旅二樓In Between之間餐廳，大面落地窗引進松菸綠意。

滿載豐盛款待心意品味人文風饗味食光

誠品行旅今年以餐券為主打，集結旗下The Chapter Café、In Between之間與聚聚樓三家餐廳深受旅人鍾愛的三款經典套餐，釋出最低74折的年度回饋，憑單張券可兌換The Chapter Café「無國界旅人套餐」兩客，套餐內容包含輕享沙拉、湯品、主菜及咖啡或茶，其中主菜可選擇「燒烤美國肋眼⽜排︱山葵番茄麵」、「碳烤海大蝦︱石斑魚︱蘑菇薏仁米」、「法式油封鴨腿︱紅酒醬義大利寬麵」或「義式香料烤春雞︱番紅花燉飯」，亦可兌換In Between之間餐廳之「之間套餐」乙客，套餐內容包含主廚特製小品、麵包、前菜二道、主菜一道及咖啡或茶，主菜部份推薦「美國頂級菲力牛排５oz」、「燉澳洲和牛臉頰肉｜紅酒醬汁」、「干邑南非鮑魚｜炙燒章魚｜海膽醬燉飯」等精緻海陸佳餚。同時也可選擇館外中餐廳聚聚樓之「聚聚雙享餐」乙套，套餐內容匯集多道人氣料理，包括如意十香菜、蒜香牛小排、柚香蜜糖蝦、雨來菇炒蛋、帕瑪火腿炒飯及威士忌秋菊雞湯，以滿載的款待心意、順應季節流轉變化的食材，體驗富有人文溫度的豐盛饗宴。

▲誠品行旅In Between「之間套餐」。

年終歡聚首選美味海派大啖波士頓活龍蝦饗宴

喜愛海鮮的旅人亦可選擇於11/2-12/29期間，由The Chapter Café與聚聚樓聯合推出的「海派饗龍蝦」年終回饋活動，特選每隻重量550至600公克的波士頓活龍蝦，以飽滿Q彈的肉質搭配主廚道地烹調手法，呈現焗烤鮮龍蝦、薑香麻油龍蝦煲與蒜蓉鮮蒸龍蝦等三道現點現作的東西方佳餚，憑單張券即可兌換兩客（價值2,596元/74折），以鮮美海味打開年終歡聚的味蕾尺度。

▲誠品行旅館外餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」。

坐擁人文綠地美景的一樓無國界料理餐廳The Chapter Café，延續無國界料理DNA，首推從冬令進補啟發靈感的「薑香麻油龍蝦煲」，揉入南投老薑與依循古法製作的彰化傳統黑麻油，鋪襯出濃郁又柔和的海潮鮮味；香氣濃郁、老少咸宜的「焗烤鮮龍蝦」則灑上大量巧達起司與馬札瑞拉起司，經由焗烤方式提升肉質的香甜，展現龍蝦的飽滿肉汁與彈牙口感。此外，位於誠品生活松菸店三樓的館外餐廳聚聚樓，特別推出蒜香誘人的「蒜蓉鮮蒸龍蝦」，以清蒸手法保持龍蝦的原始甘甜，蒜蓉醬則混合了酥炸與新鮮搗碎的二種蒜頭帶出香氣，再淋上主廚使用醬油、冰糖、八角、月桂葉等中藥材秘製特調的魚露，讓龍蝦美味瞬間昇華。

連續五年富比士推薦亞洲最具書卷氣的旅店

▲憑二至四張票券可兌換誠品行旅雅緻客房至行政套房的房型。

位於松山文創園區的誠品行旅，以得天獨厚的地理位置成為信義區內深具文化內涵與自然綠意的人文飯店！為回饋旅人們的支持，此次住房部份特別釋出24折起的超低優惠，凡持二張券即可入住雅緻客房乙晚含早餐二客（價值16,000元/24折），不僅可恣意閱覽The Lounge大廳書坊五千冊大型書牆，亦能在難能可貴的戶外陽台上，擁抱松菸綠地與城市高樓交會的獨家景緻。每間客房均備有獨立戶外露台，白天可放眼盡覽城市綠意與歷史古蹟，夜晚更能從容地遙望都市中最美麗的天際線夜景，還可自由享用Nespresso膠囊咖啡機咖啡、歐舒丹沐浴備品、Dyson吹風機、浴缸頸枕等，在柔軟宜人的沙發稍作小憩，或至健身房盡情舒暢，在溫潤雅致的洗沐空間舒緩沉澱，將疲憊身心再次喚醒。另外也可憑三張券兌換經典客房（價值20,000元/29折）、四張券兌換行政套房（價值25,000元/31折），邀請旅人在松山文創園區的歷史故事與大自然的溫柔懷抱中，感受城市綠洲獨一無二的怡然自得，共同遊歷一段令人回味無窮的文化旅程！

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