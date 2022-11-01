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承億集團旅展開跑！趁優惠入住高雄最具話題承億酒店

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圖片／承億集團提供
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承億集團線上旅展開跑，從10/28（五）-11/13（日），文旅與酒店各別的官方網站都能選購，加入承億集團會員，可獲得年度最超值的優惠通知。

承億酒店24樓無邊際泳池。圖片／承億集團提供
承億酒店24樓無邊際泳池。圖片／承億集團提供

今年承億集團最新力作──「承億酒店TAI Urban Resort」，短時間創造許多旅遊話題，飯店每間客房皆可賞高雄市景及港灣夕陽景色，酒店24F全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池更是成為高雄最新熱門打卡點之一。

承億酒店25樓閱讀廣場。圖片／承億集團提供
承億酒店25樓閱讀廣場。圖片／承億集團提供

此次高雄巨蛋旅展與線上旅展中，承億酒店推出最受旅客喜愛的「經典和式雙人房一泊二食住宿券」套票，包含早餐以及酒店內「日全食餐廳」午／晚餐擇一，原價$34,000元，旅展現場限定的優惠價$7,500元起，等同優惠下殺2.2折！

位於承億酒店26樓之「日全食餐廳」結合無國界美饌及嚴選當季食材展現精緻美學料理，除了提供早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式餐飲服務，旅展中也提供餐券商品，「日全食」自助餐券5張套票，優惠價$3,900元（79折）；另外購買10張餐券，除可享$7,500的77折優惠，再加碼贈送承億酒店餐廳「總價值$1,000元承億食足券」，滿足各界老饕們的味蕾。

此次承億雙品牌文旅+酒店聯合於旅展登場，不只環島套票，還有高雄承億酒店雙人、四人房的一泊一食及一泊二食可以選擇。

繼高雄冬季旅展後，緊接著年度最大官方旅遊展覽－ITF台北國際旅展，承億集團也將於11月4日（五）至11月7日（一）在台北南港展覽館登場，現場也將帶給旅客不同的會員活動優惠。

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Editor／Sasa

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ITF台北國際旅展 酒店 環島

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