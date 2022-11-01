承億集團旅展開跑！趁優惠入住高雄最具話題承億酒店
承億集團線上旅展開跑，從10/28（五）-11/13（日），文旅與酒店各別的官方網站都能選購，加入承億集團會員，可獲得年度最超值的優惠通知。
今年承億集團最新力作──「承億酒店TAI Urban Resort」，短時間創造許多旅遊話題，飯店每間客房皆可賞高雄市景及港灣夕陽景色，酒店24F全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池更是成為高雄最新熱門打卡點之一。
此次高雄巨蛋旅展與線上旅展中，承億酒店推出最受旅客喜愛的「經典和式雙人房一泊二食住宿券」套票，包含早餐以及酒店內「日全食餐廳」午／晚餐擇一，原價$34,000元，旅展現場限定的優惠價$7,500元起，等同優惠下殺2.2折！
位於承億酒店26樓之「日全食餐廳」結合無國界美饌及嚴選當季食材展現精緻美學料理，除了提供早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式餐飲服務，旅展中也提供餐券商品，「日全食」自助餐券5張套票，優惠價$3,900元（79折）；另外購買10張餐券，除可享$7,500的77折優惠，再加碼贈送承億酒店餐廳「總價值$1,000元承億食足券」，滿足各界老饕們的味蕾。
此次承億雙品牌文旅+酒店聯合於旅展登場，不只環島套票，還有高雄承億酒店雙人、四人房的一泊一食及一泊二食可以選擇。
繼高雄冬季旅展後，緊接著年度最大官方旅遊展覽－ITF台北國際旅展，承億集團也將於11月4日（五）至11月7日（一）在台北南港展覽館登場，現場也將帶給旅客不同的會員活動優惠。
延伸閱讀
Editor／Sasa
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207725
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言