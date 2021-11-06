「2021 ITF台北國際旅展」盛大登場！逛旅展、買好康樣樣行

【旅奇傳媒/編輯部報導】亞太人氣最高、全台規模最大、歷史最悠久的ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair），於11月5日至11月8日在台北南港展覽館盛大登場！

開幕典禮邀請到神棍樂團精采表演打頭陣，並由主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭揭開序幕，出席貴賓除了來自各國的駐台使節、官方及民間觀光單位代表外，總統蔡英文、行政院政務委員張景森、交通部部長王國材、文化部部長李永得、原民會副主委鍾興華、客委會副主委鍾孔炤、國立故宮博物院吳密察院長等貴賓也親臨現場，嘉賓雲集氣氛熱烈。

▲原住民族委員會，主打部落心旅遊。 圖：財團法人台灣觀光協會／提供

感謝觀光產業的努力 呼籲振興國旅也做好防疫

邀請大家深入體驗台灣之美 總統蔡英文於11/5上午蒞臨2021 ITF台北國際旅展參加開幕典禮，感謝ITF策展團隊及所有觀光業者，讓世界看到台灣在疫情下，仍然充滿生機與活力，也希望以ITF作為啟動契機，為業界注入新能量，並促成更多國際交流。其中提及日前帶CNN採訪團隊至萬華觀光，呈現台灣獨特多元的自然與人文條件，正符合近年興起「在地、深度、多元」的體驗旅遊趨勢，相信在政府與業者共同努力下，定能加速觀光產業的復甦，吸引更多國際旅客注目。

▲文化部推10條文化觀光主題路線感受美好臺灣。 圖：財團法人台灣觀光協會／提供

ITF「加倍奉還 力挺觀光」 盼以實際行動力挺觀光帶動產業復甦

台灣觀光協會會長葉菊蘭致詞時提到，感謝蔡總統親臨ITF台北國際旅展，為所有在疫情重創下，仍努力堅守崗位的觀光業者朋友加油打氣，期盼在兼顧健康安全與振興產業的前提下，國境能夠早日開放，迎向春暖花開的那一天。今年ITF的展出品質和內容依舊不打折，也為了感謝醫護人員的辛苦付出，特別邀請醫護人員免費逛展，以此表達加倍的感謝與致敬。更再次歡迎大眾一起來2021ITF台北國際旅展，用最實際的行動，加倍奉還、力挺觀光，帶動產業復甦！

行政院政委張景森表示，全球經濟受COVID-19疫情嚴重衝擊，尤其觀光產業更是首當其衝，因此政府一直努力調整防疫政策與國境開放間的平衡，待時機成熟將持續推動；更趁此時掌握台灣觀光轉型的契機，與業者協力以優質且具國際水平的旅遊品質，招攬原本主力為outbound的台灣旅客，讓上千億的台灣出境旅客產值都能轉為國旅內需，與民間共同形成動能振興觀光、活絡國內經濟。

交通部部長王國材則強調，觀光局以「先持續提振國旅以擴大內需、再佈局衝刺國際」作為首要推動的觀光策略，優先帶動觀光產業包裝精緻旅遊，引導產業數位轉型，活絡內需市場，為日後啟動跨境旅遊奠定厚實基礎。此外，交通部也推動區域觀光聯盟策略，把國家風景區擴大到周邊成為觀光圈，重新優化台灣多樣的觀光資源，持續打造多處國際級景點，提供國內外旅客更精緻多元的遊憩選擇。他也期待透過ITF台北國際旅展這樣的重要平台，讓更多台灣業者與世界接軌，打造台灣成為國際旅客心中最優質的旅遊地形象。

▲日本多個縣市吉祥物也親臨旅展，展現活潑可愛的氣氛。 圖：財團法人台灣觀光協會／提供

▲韓國觀光公社將韓國館打造成「韓國觀光慶典」。 圖：財團法人台灣觀光協會／提供

40餘國齊聚ITF旅遊嘉年華 超過30個中央部會/地方政府共同展現台灣多元觀光實力

今年2021 ITF約有40個國家/地區參展，尤其國人最喜愛出遊國家榜上有名的日本與韓國，更是擴大參展規模、熱情參展；此外，今年因疫情與我國互贈防疫物資的友好國家，也都紛紛參展或出席旅展活動，包含美國、波蘭及斯洛伐克等都歡迎民眾一起來ITF展場，感受獨特的中歐及東歐風情！在11/8(一)下午的旅遊論壇，大會邀請到立陶宛旅遊局Dalius Morkvėnas局長與交通部觀光局林信任副局長進行疫後旅遊市場的交流對談，讓聽眾一手掌握未來跨國旅遊新趨勢。

▲農遊超市呈現台灣農場魅力，創造國旅新契機。 圖：財團法人台灣觀光協會／提供

ITF展期四天，天天都有精彩活動與旅遊講座，客家館更將有徐子雁跟劉克襄的精采講座，嘉義縣政府更邀請重量級主持人黃子佼站台！DIY手作體驗區及玩趣市集也有許多有趣的體驗活動、精彩遊戲與手作小物教學，這個假日來逛旅展、買好康、獲新知、玩體驗、吃美味！

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