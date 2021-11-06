「ITF旅展」飯店好康！買住宿券送餐券　下殺31折起滿額再送導覽券

會員購買聯合住宿券，享十送一「再贈一」。 圖：福容大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情緩解與五倍券振興效應，國內旅遊開始增溫，一年一度的ITF台北國際旅展也於11/5～11/8在南港展覽館展開，各大飯店、縣市政府單位、主題樂園紛紛祭出優惠專案，尤其住宿券、餐券，搶攻民眾荷包。

▲台南大員皇冠假日酒店生態廊道夕陽之美。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

台南大員皇冠假日酒店 3天2夜GO特價7,999元

準國旅即將爆發的旅遊需求，已開幕屆滿四周年的台南大員皇冠假日酒店（攤位號碼K709，臺南館）於「2021 ITF台北國際旅展」推出3天2夜雙人住宿券每張只要7,999元，加碼送500元餐飲抵用券，約34折起，每天限量50張，售完為止，只在旅展現場獨賣。

▲旅展期間購買優惠住宿券可加價升等高級房（陽臺）。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

位於台南安平，以台江國家公園為鄰，佔有優越的地理環境，成為國旅客到南部旅遊優先選擇，此次推出之住宿券也能於訂房時加價924元升等高級房（陽臺房），走出客房，站在陽臺上，即可親近大自然，耳邊亦能聽見鳥兒高歌的嬉戲聲，絕對是臺灣飯店中少有的獨享空間，也是旅客首選的指定房型；若是家庭客也能加價4,158元升等豪華房兩張雙人床，一家四口同時入住，享受難得的台南FUN心趣旅行的美好時光。

▲平假日圓山名廚晶饌任饗券_圓苑餐廳6人桌菜。 圖：圓山大飯店／提供

圓山住宿券下殺31折起 餐券下殺5折起

「2021年台北國際旅展」期間，台北及高雄圓山聯手推出眾多優惠，住宿券下殺31折起、餐券下殺5折起，現場加碼單筆消費滿5,000元贈送最夯「圓山東密道」導覽券乙張，價值500元，只送不賣！每日前100位購券者，加贈「圓山獨家點燈系列撲克牌」乙份，數量有限，贈完為止。為服務無法至旅展現場的民眾，圓山大飯店即日起至11月15日下午5時止，官網同步推出線上旅展，亦可親臨飯店外賣櫃購買，歡迎選購。

台北圓山推出聯合住宿券，單張售價3,300元，購買1本五張售價15,000元，旅展超低下殺31折起，可依使用張數入住不同房型。入住期間，可免費暢游奧林匹克標準戶外泳池、健身房、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施，體驗圓山聯誼會會員尊榮。

充滿莊園渡假風情的高雄圓山，推出「平日市景客房住宿券」每張含早餐2客，輕鬆入手價2,800元，旅展下殺31折；另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及晚餐各2客，旅展優惠38折，每張售價3,980元。

入住即可前往體驗高雄最夯的打卡熱點「景觀木棧道」，可漫步至澄清湖欣賞浪漫的湖光景色，亦可徜徉於景緻優美的花園泳池，享受難得的休閒假期。

▲花蓮理想大地渡假飯店住宿券買8送一。 圖：花蓮理想大地渡假飯店／提供

理想大地住宿券買8送一 持五倍券購買蜂巢榚送500現金禮券

眾所期待的2021「ITF台北國際旅展」期間，連續入選台灣東部最美飯店，亦是全台唯一榮獲國際專刊《100 Hotels + Resorts》評選為「世界百大飯店」的理想大地，特別推出振興加碼大放送，持五倍券購買蜂巢榚送500現金禮券！還有適合揪團合購的【團購套票】買8送一，平均每房只要4,978元。

▲理想大地招牌「理想蜂巢糕」持5倍券購買享優惠。 圖：花蓮理想大地渡假飯店／提供

理想大地線上購票 驚喜加碼好康三重奏

今年官網線上購票更同時火熱登場，挑戰優惠無極限，即日起至11月8日，推出住宿、餐飲、主題遊程等多重優惠，邀請旅客親臨體驗。平日雙人住宿券每張5,600元起，一泊二食每張6,800元起， 理想饗樂券1700元可使用四選一 :自助晚餐或風味晚餐兩客, 主題遊程4張, 客房升等套房券, 視同現金禮券1700元; 持住宿禮券於明年1月27日前入住（跨年連假和春節除外），平日入住免費贈送超人氣的生態竹筏體驗，通用的住宿券適合歲末年終與親朋好友來場春酒尾牙小團聚，加人免費升等外，主題遊程可更換升級幸福自助晚餐 。

▲福容大飯店享福卡會員，購買「聯合住宿券」享買十送一「再贈一」優惠。 圖：福容大飯店／提供

福容住宿券大飆賣 會員買十送二

年度最大場ITF旅展於11/5-11/8登場，福容大飯店（攤位I508）推出史無前例優惠，享福卡會員購買一套「聯合住宿券」26,990元，享買十送一「再贈一」，平均一張只要2,249元（2.1折起）；連鎖餐券買十送二，平均一張只要733元，相當於52折，可選擇自助餐、日料、港點或中式套餐；享福卡會員於現場旅展購買成套商品，就能參加轉盤活動，買愈多就能獲得愈多獎品，最大獎為OPPO Reno5 Z手機，還有聯合住宿券、餐券等多樣好禮。

▲福容淡水漁碼店_兩張聯合住宿券即可入住，並免費升等海景豪華家庭客房。 圖：福容大飯店／提供

想前往清幽東台灣或熱情南台灣度假，只要一張就能入住福容花蓮店或福容墾丁店，平均每人只要1,125元，使用單張就能四人入住美棧墾丁大街，平均每人僅需563元；使用兩張即可入住福容淡水漁碼店，還可免費升等海景豪華家庭客房，等於打了2.1折；三張聯合住宿券就能入住麗寶福容店或福容福隆店Villa區簡樸禪風客房三天兩夜，平均一晚每房只要3,374元起。

顧客最愛的明星商品「連鎖餐券」買十送二8,800元，平均一張只要733元，相當於52折起，即可選擇享用星級自助餐、日料、港點，或5套分店特色中式套餐，每套價值高達1,280+10%元，由主廚們精心研發的菜單，給顧客帶來味覺與視覺的奢華饗宴。

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