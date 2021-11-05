ITF旅展限定！ 新竹縣主題館 暢玩樂園280元起 消費滿500元再抽住宿券

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2021ITF台北國際旅展」自11月5日起一連4天於南港展覽館盛大展開，新竹縣政府以「竹縣好好玩」設立新竹縣主題館，並邀集縣內遊樂園、休閒農業區及伴手禮業者共同參加，同時推出旅展限定優惠，遊樂園門票、住宿券下殺最低56折起，疫情舒緩後的出遊首選就在新竹縣。

新竹縣展館，此次參展業者有大墩山休閒農業區、和平部落休閒農業區、那羅灣休閒農業區、哈客愛養生擂茶、噹好吃鹹豬肉、蜂蜜先生、姜太公柿餅、綠世界休閒農場、小叮噹科學主題園區等。

在旅展限定優惠部分，小叮噹科學主題樂園推出水陸雪暢玩門票只要280元，生活大師會館雙人住宿券原價2,860元，旅展期間只要1,990元；綠世界生態農場雙人套票原價760元，優惠只要560元；為了刺激消費，新竹縣主題館推出消費滿500元，即可參加抽獎活動，使用「五倍券」消費可額外獲得1次抽獎機會，高級渡假村住宿券、遊樂園門票以及優質伴手禮都有機會免費帶回家。

新竹縣長楊文科指出，為振興新竹縣內觀光產業，並把握疫情舒緩後旅客回流契機，陸續推出相關振興方案，其中「今晚住竹縣 現領滿竹券」為吸引五倍券商機推出的加碼優惠活動，自即日起至12月31日期間入住竹縣合作旅宿店家，使用紙本振興五倍券付住宿費1千元以上，最高能享600元住宿折抵，並領取600元的「滿竹券」，可直接在新竹縣各商圈合作商家消費，等於花1千元就能享受2千2百元的價值。

除了住宿享優惠活動外，縣府也推出「新竹走走」旅遊品牌，翻轉以往視覺為主的體驗模式，引領遊客學習打開五感，從「味道」開啟一趟旅行，深入一片土地，以新的角度體驗竹縣美好，首波推出關西、北埔2條魅力路線，自即日起開放報名，楊文科縣長歡迎大家週末到了就來「新竹走走」吧！

秋天微涼的舒適氣候，正是適合出遊的好時機，在新竹縣的秋天是多彩的，且自然景觀變化最為明顯，無論是掛在枝頭的銀杏或欒樹花，還是鋪滿大地的金黃稻浪，皆暈染出絕美的綺麗風景，同時秋天也是家喻戶曉的柿餅季節，黃澄澄的柿子經過九降風及陽光的滋潤，蛻變為最美味且迷人的秋色，所有精彩的風景與文化，皆在新竹縣主題館，邀請大家來新竹縣主題館，吃美食、抽大獎，共同體驗竹縣之美。

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