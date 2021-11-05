一起到ITF台北國際旅展 感受「食尚農旅」 品味台灣農場魅力

【旅奇傳媒/記者-王政】疫情的趨緩，加上從中央的振興五倍券，到行政院各部會的加碼與縣市政府的優惠加溫之下，讓暫停許久的旅遊市場開始活絡起來。為了防疫而長時間沒出遊的您，不如趁這個機會，來去最能代表台灣特色的農場裡，呼吸最新鮮的空氣、感受最道地的旅遊魅力吧。11／5登場的ITF台北國際旅展中，「農遊超市（攤位編號：K1304）」將為您提供最完整的農業旅遊選擇，搭配多項優惠，絕對不容錯過。

▲君達休閒農場。 圖：農遊超市／提供

今年度的ITF台北國際旅展以《加倍奉還 力挺觀光》為主題，策劃了一系列特色體驗，更有30多個政府單位和30個國家地區展示的主題旅遊館，以及飯店、民宿、旅行社等，共800個攤位共襄盛舉，除了炒熱國旅氣氛，也能為未來國境開放的國際旅遊預作準備。

行政院農業委員會以建構樂活農村為目標，自1980年代開始輔導農業轉型、推動農業旅遊發展，希望延續農村價值、分享知識、傳承幸福的力量。

看好農業旅遊需求逐漸在國人假期規劃中佔一席之地，農委會與台灣休閒農業發展協會特別以「食尚農旅」為主題參加ITF旅展，並集結全台超過500條農業旅遊行程，讓走進旅展的民眾們，可以在「農遊超市」中，即時選購台灣安心農遊行程，讓民眾親臨茶園、部落、牧場、漁場，體驗及品嚐在地料理的味道，感受台灣土地的樸實與喜悅，喚起眾人對於在地農業旅遊的嚮往。

▲千戶傳奇生態農場。 圖：農遊超市／提供

瞄準後疫情時代 深度體驗台灣島嶼之美

過去旅遊模式往往以國外為主，但隨著疫情的突如其來，使得旅遊市場進入調整體質期，也讓台灣民眾們擁有更多機會來好好認識腳下這片土地。

而後疫情時代的最夯旅遊選擇，便是深度體驗台灣島嶼之美。由於農業之旅不僅能促進農業經濟發展，也肩負著社會教育與環境保護的特點，民眾在多樣的農業旅遊帶領下，透過手作體驗、田園料理、農莊住宿及農村廚房，以味覺體驗在地生活、視覺交織文化意象、聽覺穿梭傳承技藝，感受一場轟動心靈的饗宴。

▲私房雨露休閒農場。 圖：農遊超市／提供

此次「農遊超市」所帶來的「食尚農旅」共有4大主題，包括農業體驗、田園美食、農莊住宿、農村廚房，同時還特別推出到農場住一晚、到農場玩1天、農遊888專案等多項好康來輕鬆抓住消費者目光。

不僅食尚也很時尚 品味在地、遊玩當地

享受農旅也可以很食尚，農旅是接觸自然最多元的方式，也是串連人與人、土地風景最好的時機，結合農林漁牧之生產、文化與生活，創造出休閒旅遊與體驗學習的創新環境。

▲雪霸休閒農場。 圖：農遊超市／提供

當農業遇上假期，在全台豐富的旅遊行程中，走遍農田、海港與山野林，透過活動體驗、農村料理與在地伴手禮等，深入領略農業旅遊之美。

此次的「農遊超市」展館外觀設計以明亮潔淨的白為襯底，佐以冷色調讓人感到安慰和滋養帶出旅行的意義。而豐富的入口意象，則是呼應了主軸：「食尚農旅」，為宣傳農業旅遊創造吸睛視覺震撼力。不僅如此，搭配著穿透格柵與植栽的巧妙搭配，讓整個展場更顯生機盎然。

讓您輕鬆購、輕鬆GO 貼心服務簡單PAY

為了讓逛旅展的民眾們能快速找到自己喜愛的商品，「農遊超市」特別透過繽紛的海報來進行分類，不論是喜愛農業體驗、田園美食、農莊住宿、抑或是農村廚房等，都能在分類清晰的攤位上輕鬆一目了然。

響應政府推出的振興五倍券與農委會的農遊券，活動現場也特別推出多元化的優惠方案來抓住目光，不論是到農場住一晚、玩一天，或是消費滿額回饋等，絕對讓您輕鬆購、簡單PAY、快樂GO。

此外，「農遊超市」也將於現場規劃互動體驗區，透過好禮與抽獎，讓現場民眾賺很大。 集、食、行、樂 打造旅展最高話題展攤 要抓住民眾目光，就要推出好康優惠，「農遊超市」於4天旅展中推出集、食、行、樂4大活動體驗。

【集】：熱搜旅遊地，全台農場大票選

只要填寫觀展電子問券，即可獲得農遊超市專屬口罩，以及與問券編號相對應的球，然後在服務台旁的農旅選拔票選區投下最喜愛的農遊行程，展場最後一天將在最高票數的行程中抽出3位幸運兒，免費獲得該組體驗遊程。

【食】：達人帶路，尋味之旅

邀請農村達人們到現場進行手作或農村廚房課程教學，有興趣的民眾可至服務台報名（每場次6人）免費參加，讓民眾從製作台灣特色在地美食、到分享農業知識，將旅展化身為農村展舞台，看到食材在農地上生長時的美麗模樣。

【行】：1元去哪兒，農旅輕鬆行

旅展週末的2天期間，將舉辦各一場農遊行程競標活動，價格從1元開始，每場競標兩組，趕快手刀來去競標一下！

【樂】：趣味拍照框，傳播到遠方

現場將設置活動專用照片框，讓喜愛拍照的您能在展區的入口意象進行拍攝，然後上傳到IG或FB，標註地點：ITF 台北國際旅展，同時Hashtag #農遊超市 ，便可以兌換禮品喔。

▲11/05起觀看「SAS特色旅遊農業場域認證介紹」影片，並於影片底下按讚及留言即可獲得5G防疫包（數量有限，送完為止）。 圖：農遊超市／提供

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